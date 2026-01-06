Jiang Xueqin: Prognosen für 2026 – Imperium, Rivalität & Zusammenbruch

Prof. Xueqin Jiang argumentiert, dass sowohl historische Muster als auch Spieltheorie genutzt werden können, um zukünftige Ereignisse präzise vorherzusagen. Prof. Jiang skizziert seine Prognosen für das Jahr 2026: Rivalität der Großmächte, wirtschaftlicher Wettbewerb und Zusammenbruch, Bürgerkrieg usw. Prof. Jiang ist der Gastgeber des beliebten Bildungskanals Predictive History: / @predictivehistory

Der Analyse von Prof. Xueqin Jiang kann ich mich nur anschließen.

Der Angriff auf Venezuela bedeutet nichts anderes als China zu schwächen. Als nächstes könnte der Iran dran sein, woraufhin der Iran die Strasse von Hornus schließen und somit China vor große Ölprobleme stellen wird. Außerdem würde der Ölpreis dann massiv ansteigen.

Egal was passiert, alle Zeichen deuten auf einen Sturm hin.

