Jetzt sind die Neocons bereit: Taiwan wird das Ukraine-Asiens!

Die Provokationen aus Washington hören einfach nie auf. Sei es Nancy Pelosis Besuch in Taipeh oder US-Militärpersonal, das auf einigen von Taiwans dem chinesischen Festland am nächsten gelegenen Inseln stationiert ist, die USA intensivieren ihre Bemühungen, um sicherzustellen, dass China in eine Ecke gedrängt wird, aus der nur Krieg resultieren kann. Donald Trump hat gerade sein Kabinett mit Leuten besetzt, die Frieden in Europa bringen wollen, um sich ganz auf den Krieg in Asien zu konzentrieren. Die Zeichen für Taiwan (und die Philippinen) stehen schlecht. Um den unvollendeten, aber derzeit friedlichen chinesischen Bürgerkrieg zu diskutieren, bin ich heute mit Dr. Joanna Lei, einer Wissenschaftlerin, Geschäftsfrau, US-Medienmanagerin und ehemaligen Senatorin im Parlament der Republik China, sowie dem US-amerikanischen Wissenschaftler Dr. Jeffrey Sachs, einem Wirtschaftsprofessor an der Columbia University, zusammen. Mehr von Jeffrey Sachs lesen: https://www.jeffsachs.org

