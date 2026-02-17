Jetzt auf DEUTSCH: Das könnte alles verändern: Eine unbequeme Studie (Ein ICAN- und Del Bigtree-Film)

“An Inconvenient Study“ – „Eine unbequeme Studie“ – Ein Film, der keinen Stein auf dem anderen lässt… Kla.TV hat diese gewichtige Dokumentation mit enormer Sprengkraft synchron ins Deutsche übersetzt. Bereits im Jahr 2016 führte das Henry Ford Health System in Michigan die bisher wohl umfassendste Geimpft-zu-Ungeimpft-Vergleichsstudie durch – an über 18.000 Kindern, davon waren fast 2.000 völlig ungeimpft. Und dann? Passierte acht Jahre lang nichts. Kompletter Kontaktabbruch zum Auftraggeber der Studie. Wie es nach all den Jahren jetzt trotzdem zur Veröffentlichung dieser Studie kam und was die revolutionären Ergebnisse sind, zeigt dieser Film. [weiterlesen bei kla.tv]

