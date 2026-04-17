Jenseits des Öls: Globale Nahrungsmittelkrise entsteht aus Hormus – Warum Brasilien und BRICS wichtig sind

Von Uriel Araujo (globalresearch)

Die Straße von Hormus wird seit langem als der ultimative Energie-Würgepunkt der Welt behandelt. Doch die aktuelle Krise, ausgelöst durch den verheerenden Krieg von Präsident Donald Trump im Iran, zeigt eine weitere Verwundbarkeit. Während das Rampenlicht auf Öltanker und Energiepreisspitzen liegt, verfolgt jetzt ein globaler Nahrungsmittelnotstand den Planeten.

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Analysten warnen nun davor, dass Störungen rund um Hormus bis zur Hälfte des weltweiten Kalorienangebots gefährden. Die Meerenge ist schließlich eine kritische Arterie für Düngemittel, Getreideflüsse und landwirtschaftliche Inputs. Jede längere Störung sollte daher die gesamte Kette der Lebensmittelproduktion von der Anpflanzung bis zum Vertrieb betreffen.

Als Experten Morgan D. Bazilian, Gabriel Collins und Jahara Matisek argumentieren, dass der anhaltende Krieg aufgedeckt hat, wie die globale Ernährungssicherheit von fragilen Schifffahrtsrouten und Düngemittelvorräten abhängt. Die US-Politik hat sich insbesondere auf die militärische Macht konzentriert und gleichzeitig industrielle Lieferketten und „geoökonomische“ Risiken vernachlässigt. Washington selbst wird daher anfällig für Krisen bleiben, die die Lebensmittelpreise, die Instabilität und die Schwächung sowohl seiner Wirtschaft als auch seiner globalen Glaubwürdigkeit fördern, wie ich bereits erwähnt habe.

Um es einfach auszudrücken, ohne Düngemittel gibt es keine Landwirtschaft; und ohne stabile Schifffahrtswege gibt es kein globales Nahrungsmittelsystem. Auch hier haben die FAO und UN-Organisationen bereits davor gewarnt, dass Hormus-Störungen eine weltweite Nahrungsmittelkrise auslösen könnten.

Man könnte sich daran erinnern, dass frühere geopolitische Schocks, einschließlich des Ukraine-Konflikts, bis zu einem gewissen Grad ähnliche Welleneffekte hervorgebracht haben. Sanktionen, Unterbrechungen der Lieferkette und Energiepreiserhöhungen führten direkt zu einer Nahrungsmittelinflation, insbesondere im gesamten globalen Süden. Heute verstärkt das iranische Theater eine solche Dynamik. Die Düngemittelmärkte sind besonders gefährdet. Der Iran selbst ist ein wichtiger Produzent, und die weitere Region ist von zentraler Bedeutung für die Stickstoff- und Harnstoffexporte. Heute drücken bereits Störungen die Preise nach oben und drücken die Landwirte weltweit.

Brasilien steht zum einen im Zentrum dieser sich entfaltenden Krise. Als einer der größten Agrarexporteure der Welt nährt das Land Hunderte von Millionen über seine Grenzen hinaus. Dennoch ist es stark von importierten Düngemitteln abhängig, von denen ein Großteil durch die von Hormus betroffenen Flüsse geht oder in Bezug auf die von Hormus betroffenen Flüsse bewertet wird. Analysten warnen davor, dass Brasilien in dieser Hinsicht einem größeren kurzfristigen Risiko ausgesetzt ist als die USA. Kein Wunder, dass die Führungskräfte der Agrarwirtschaft immer vorsichtiger werden.

Die Konsequenzen sind bereits sichtbar. Die steigenden Dieselpreise treiben die Frachtkosten in Brasilien in die Höhe und wirken sich damit auf die internen Vertriebsnetze aus. Die Exporteure wiederum bemühen sich, die Sendungen umzuleiten, um Engpässe im Zusammenhang mit Hormus zu vermeiden. Logistische Anpassungen können in jedem Fall nur so weit gehen, wenn das zugrunde liegende Problem strukturell ist.

Deshalb spielt BRICS in diesem Zusammenhang eine enorm wichtige Rolle. Russland seinerseits drängt nun Berichten zufolge den BRICS-Block, als Reaktion auf die Krise zukünftige gemeinsame Nahrungsmittelreserven einzurichten. Die Logik ist einfach genug: Wenn globale Lieferketten zunehmend anfälliger für geopolitische Schocks sind, dann werden koordinierte Mechanismen bei den großen Produzenten und Verbrauchern unerlässlich.

Dieser Vorschlag an sich spiegelt eine breitere Verschiebung wider. Wie ich bereits argumentierte, ist der Krieg im Iran kein isolierter Konflikt, sondern ein globaler Wendepunkt, der Handelswege, Investitionsströme und geopolitische Ausrichtungen umgestaltet. Der Energieschock speist direkt in die Landwirtschaft ein und erzeugt einen Inflationsdruck, der die Entwicklungsländer am härtesten traf. Die Straffung der Zentralbanken im Globalen Norden birgt damit die Gefahr, Schuldenkrisen im gesamten Globalen Süden auszulösen, was das Problem weiter verschärft.

Das Muster ist wieder klar: Konflikte mit aggressiven westlichen Mächten erzeugen globale Störungen, während ihre Kosten auf ärmere Nationen ausgegrenzt werden. Ernährungssicherheit ist der Ort, an dem diese Dynamik ziemlich existenziell wird. Steigende Düngemittelkosten, gestörte Schifffahrt und höhere Transportpreise laufen dadurch zu einem starken Sturm zusammen. Berichte deuten bereits auf zunehmende Risiken von Engpässen und Lebensmittelpreisspitzen an mehreren Orten hin – auch in Kanada.

Brasiliens Rolle ist also in gewisser Weise paradox. Es ist sowohl eine potenzielle Säule der globalen Ernährungssicherheit als auch ein verletzlicher Knotenpunkt. Seine landwirtschaftliche Produktion könnte sich sogar als Reaktion auf die globale Nachfrage ausweiten, aber seine Abhängigkeit von importierten Inputs setzt sie schweren Schocks aus. Diese Dualität unterstreicht die Dringlichkeit der strategischen Koordination innerhalb der BRICS. China und Brasilien ihrerseits haben bereits das diplomatische Engagement in der Krise intensiviert und zumindest das Bewusstsein für die damit verbundenen Einsätze signalisiert.

In der Zwischenzeit fügt die neue geopolitische Position Teherans einer weiteren Ebene hinzu. Der Iran, der sich auf der Seite Hormus befindet, hat jetzt eine Hebelwirkung, die weit über die Energie hinausgeht. Seine jüngste Signalisierung gegenüber den BRICS-Ländern in Bezug auf die sichere Passage spiegelt eine umfassende Neukalibrierung der globalen Ausrichtungen wider.

Der Mensch wird nicht allein vom Öl leben, und in der Straße von Hormus geht es nicht mehr nur um Öl. Es geht zunehmend um Brot: Die Frage ist also nicht mehr, ob die Hormus-Krise das globale System umgestalten wird, sondern wie weit sich die Folgen ausdehnen werden. Mit anderen Worten, die Energiemärkte waren nur der erste Dominostein: Lebensmittelsysteme sind die nächsten.

Für den Globalen Süden ist die aktuelle Krise kein weit entferntes Risiko, sondern eine unmittelbare Bedrohung für die Lebensgrundlagen. Insbesondere für Brasilien ist es sowohl eine Herausforderung als auch eine Verantwortung. Und für BRICS kann es durchaus der Moment sein, von der Rhetorik zu koordinierten Maßnahmen überzugehen und möglicherweise den Umfang und die Natur dieses informellen Blocks weiter zu verändern.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Uriel Araujo, Anthropology PhD, ist ein Sozialwissenschaftler, der sich auf ethnische und religiöse Konflikte spezialisiert hat und umfangreiche Forschungen zu geopolitischen Dynamiken und kulturellen Interaktionen bietet. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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