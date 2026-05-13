Jens Spahns Maskendeal: Spendendinner und ein millionenschwerer Auftrag – [Reupload] | SPIEGEL TV

Na nu! Der SPIEGEL?
5,8 Milliarden Euro: das ist die Summe, die Jens Spahns Ministerium in der Coronazeit für die Produktion von Masken ausgegeben hat. Noch immer ist teilweise unklar, wer, wie und warum zu welchem Auftrag kam. Jetzt steht Spahn wegen eines Maskendeals in Leipzig in der Kritik. Eine Rolle spielt ein Spenden-Dinner und ein altes CDU-Netzwerk.
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