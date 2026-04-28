Jeffrey Sachs: Globaler Crash und Europas Untergang

Eine zutreffende Analyse von Prof. Jeffrey Sachs, der ich nur zustimmen kann. Wer sich näher mit den Führungskräften der US-Administration beschäftigt hat, wird feststellen, wer hinter den Kulissen die wirklichen Strippenzieher sind. In Brüssel und Berlin sieht es nicht viel anders aus.

Europa wird leiden und die Verursacher der Wirtschaftskrise werden sich rechtzeitig aus dem Staub machen.

Prof. Jeffrey Sachs spricht über die Krise der Weltwirtschaft und warum Europa besonders verwundbar ist.

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