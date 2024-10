(Je größer die Lüge, …) – Schockierendes neues Buch: The Pfizer Papers

von

Die FDA erteilte im Dezember 2020 eine Notfallzulassung, die es Pfizer erlaubt, mRNA-Spritzen für COVID-19 in den USA anzubieten. Allerdings sind EUAs nur legal, wenn keine wirksame Behandlung verfügbar ist. Die Senatsanhörungen zeigen jedoch, dass die Verwendung des COVID-19-„Impfstoffs“ illegal ist, und erklärten, dass Anfang 2020 mehrere frühe ambulante Behandlungen wie HCQ, Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C und Budesonid bekannt waren. (Vgl. aha.org)

Pfizer schließt den größten Vergleich in der Geschichte des Gesundheitswesens in den USA ab. Das Unternehmen Pfizer Inc. hat 2,3 Milliarden Dollar an die Bundesregierung und 49 Bundesstaaten gezahlt, um die Vorwürfe zu klären, dass es bei der Werbung für mehrere Medikamente gegen Bundesvorschriften verstoßen hat. (vgl. lvcriminaldefense.com) Der Medikamentenverstoß von Pfizer endet mit der höchsten Geldstrafe in den USA. Hier der Bericht vom 02. September 2009:

Pfizer, der weltgrößte Pharmakonzern, wurde im Rahmen eines 2,3 Milliarden Dollar schweren Vergleichs mit der Bundesstaatsanwaltschaft wegen falscher Werbung für Arzneimittel und der Zahlung von Schmiergeldern an willfährige Ärzte mit der höchsten Geldstrafe in der Geschichte der USA belegt. Pfizer hat sich schuldig bekannt, das Schmerzmittel Bextra, das 2004 vom Markt genommen wurde, falsch beworben zu haben, da es für Anwendungen beworben wurde, die von den Gesundheitsbehörden nicht genehmigt waren. Das in New York ansässige Unternehmen einigte sich auch auf zivilrechtliche Anschuldigungen wegen unzulässiger Zahlungen an Ärzte, die neun andere pharmazeutische Produkte verschrieben hatten, obwohl das Unternehmen diese Vorwürfe weiterhin bestreitet. – Vgl. The Guardian

Pfizer: sechs Skandale, die man sich merken sollte 4/22/21:

Pfizer wird mit seinem Impfstoff COVID-19 wahrscheinlich enorme Gewinne erzielen, aber der größte langfristige Nutzen für das Unternehmen könnte die positive PR sein, die es dadurch erhalten hat. Diese PR war dringend nötig: Vor COVID-19 hatte Pfizer selbst im Vergleich zu anderen Pharmaunternehmen einen schlechten Ruf. Im neuesten Teil unserer Serie „Impfstoff-Kapitalismus“ erinnern wir uns an die sechs größten Skandale des Unternehmens und zeigen, warum. Eine längere Liste finden Sie in Berichten der US-Organisationen Corp-Research, Good Jobs First und Drugwatch. – Vgl. corporatewatch.org

Mit freundlicher Unterstützung von Pfizer

Die Vereinigten Staaten und Neuseeland sind die einzigen Länder, die es Arzneimittelherstellern erlauben, im Fernsehen zu werben. (vgl. reddit.com) Daher werden jetzt viele Sendungen in Amerika von Pfizer präsentiert: „Brought To You By Pfizer“. Dies sind Nachrichtensendungen, die von Big Pharma gesponsert werden.

Eine Diashow der FDA im Oktober 2020 enthüllt, dass COVID-Impfungen schädlich sind

Während die USA der Öffentlichkeit weiterhin versichern, dass die COVID-Spritzen „sicher und wirksam“ sind, sogar für schwangere Frauen und sechs Monate alte Babys, warnte eine Diashow der FDA im Oktober 2020 zweimal, dass die Spritzen mehrere schwere Krankheiten und den Tod verursachen könnten!

In einer Diashow der FDA zu den Covid-Impfstoffen wurde letztes Jahr versehentlich eine lange Liste möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs gezeigt. Dazu gehören Herzmuskelentzündungen, Krampfanfälle und sogar Todesfälle. Die Folie, die den Entwurf der FDA für eine Liste „möglicher negativer Folgen“ zeigt, erschien kurz bei 2:33:40 Min., während einer öffentlichen Sitzung des Produktberatungsausschusses der US Food and Drug Administration am 22. Oktober 2020, in der die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe geprüft wurde.

Während der Sitzung wurden zwar allgemein negative Nebenwirkungen erörtert, der Inhalt der Folie wurde jedoch nicht eingehend behandelt. Die Sitzung fand zu einem Zeitpunkt statt, als die FDA die Erteilung einer Notfallgenehmigung für den experimentellen Impfstoff von Pfizer und Biontech in Erwägung zog. Trotz der langen Liste bekannter möglicher Nebenwirkungen erteilte die FDA Pfizer am 11. Dezember 2020, etwa zwei Monate nach der Sitzung, die Notfallzulassung.

Auf derselben Sitzung tauchte eine ähnliche Liste von Nebenwirkungen, auch kurz während des Vortrags des stellvertretenden Direktors des Immunization Safety Office der CDC, Tom Shimabukuro, auf (bei etwa 2:06:29).

ICAN zwingt Pfizer zur Herausgabe von COVID-Studiendaten

Obwohl Pfizer Transparenz über den COVID-19-Impfstoff versprochen hatte, versuchte das Unternehmen, seine klinischen Studiendaten über die COVID-Spritze 75 Jahre lang zu verbergen! Der Anwalt Aaron Siri, geschäftsführender Teilhaber von Siri & Glimstad LLP, zwang die FDA jedoch, die Daten innerhalb von acht Monaten ab September 2022, und nicht erst 2097, freizugeben! Siris Kanzlei arbeitet mit dem Informed Consent Action Network (ICAN) in Zusammenarbeit mit The Highwire zusammen, das von Del Bigtree moderiert und donnerstags von 14 bis 16 Uhr online ausgestrahlt wird. (Vgl. (ndlegis.gov)

Fox News: Aaron Siri über CDC-Verwirrung und FDA-Datenfreigabe (Video) 1/10/22

Schockierende Details in Pfizer-Dokumenten

Die Bestsellerautorin der New York Times, Fr. Dr. Naomi Wolf, beschreibt, wie Pfizer durch die Infragestellung der gefährlichen Reaktionen von Frauen nach den mRNA-„Impfstoffen“ entlarvt wurde. Dies inspirierte sie dazu, in die Pfizer-Studiendokumente einzutauchen, die von der FDA erst nach einer von ICAN finanzierten Aktion mit einem von Aaron Siri geführten Anwaltsteam freigegeben wurden.

Hören Sie auch, wie Frau Dr. Naomi Wolf dabei half, ein Team von 3.250 Ärzten und Wissenschaftlern zu koordinieren, um die medizinischen Dokumente zu entschlüsseln und die erschreckenden Ergebnisse in dem neuen Buch „The Pfizer Papers“ zu veröffentlichen.

Dr. Naomi Wolf ist die Autorin von „The Pfizer Papers: Pfizer’s Crimes Against Humanity“, veröffentlicht auf Amazon am 15. Oktober 2024:

‚The Pfizer Papers‘ enthält neue Berichte, die von freiwilligen Forschern von WarRoom/DailyClout verfasst wurden und auf den primären Dokumenten der klinischen Studie von Pfizer, die auf richterlichen Beschluss hin freigegeben wurden, sowie auf der entsprechenden medizinischen Literatur basieren. Das Buch zeigt in aller Deutlichkeit, dass die klinische Studie des mRNA-Impfstoffs COVID-19 von Pfizer mit schweren Mängeln behaftet war. Der Pharmakonzern wusste bereits im November 2020, dass sein Impfstoff weder sicher, noch wirksam war.

Die Berichte beschreiben detailliert die durch den Impfstoff verursachten Schäden im gesamten menschlichen Körper, einschließlich des Fortpflanzungssystems. Sie zeigen, dass Frauen in einem Verhältnis von 3:1 an impfstoffbedingten Schäden leiden. Sie entlarven, dass durch den Impfstoff verursachte Herzmuskelentzündungen nicht selten, mild oder vorübergehend sind. Und sie zeigen schockierenderweise, dass die mRNA-Impfstoffe eine neue Kategorie von Multisystem- und Multiorganerkrankungen geschaffen haben, die als ‚CoVax-Krankheit‘ bezeichnet wird.

Obwohl sich Pfizer in seinem eigenen klinischen Studienprotokoll verpflichtet hat, den Placebo-Arm seiner Studie vierundzwanzig Monate lang zu verfolgen, hat Pfizer bis März 2021 etwa 95% der Placebo-Empfänger geimpft. Dadurch wurde die Kontrollgruppe der Studie eliminiert und es war unmöglich, vergleichende Sicherheitsbestimmungen vorzunehmen.

Ebenso wichtig ist, dass ‚The Pfizer Papers‘ deutlich macht, dass die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) von den Mängeln der klinischen Studie von Pfizer, sowie von den Schäden wusste, die das mRNA-COVID-Impfstoffprodukt des Unternehmens verursachte. Dies verdeutlicht das eklatante Versagen der FDA bei der Erfüllung ihres Auftrags, die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem sie die Sicherheit, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Human- und Tierarzneimitteln, biologischen Produkten und Medizinprodukten gewährleistet.

‚The Pfizer Papers‘ bietet einen detaillierten Einblick in die Art und Weise, wie Big Pharma, die US-Regierung und Einrichtungen des Gesundheitswesens sich bei der Entwicklung, Verschreibung und Verabreichung von Impfstoffen hinter der weitreichenden rechtlichen Immunität des Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) verschanzen und unter diesem Schutzschild das tun, was für ihre Gewinne am besten ist, anstatt für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Amerikaner.

Existiert das COVID-Virus überhaupt?

Es gab eine große Kontroverse über den Ursprung des COVID-19-Virus – ob es von Fledermäusen stammt oder im Labor in Wuhan in China biotechnologisch hergestellt wurde. Der legendäre britische Autor David Icke sagt jedoch in seinem Buch „Perceptions of a Renegade Mind“ (Wahrnehmungen eines abtrünnigen Geistes), dass es am sinnvollsten ist, davon auszugehen, dass es kein COVID-Virus gibt! Er weist darauf hin, dass alles, was notwendig war, um der Welt die beispiellose COVID-Politik aufzuerlegen, darin bestand, genügend Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich fügen, was auf verschiedene Weise geschah.

Ärzte zeigen, dass COVID-19 nicht existiert. (vgl. naturalblaze.com) Derrick Broze von „The Conscious Resistance“ interviewte in der Sendung vom 13. Januar 2021 Dr. Andrew Kaufman (vgl. mcgill.ca) und Dr. Thomas Cowan. Dr. Kaufman und Dr. Cowan erklärten, dass die Existenz von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursachen soll, wissenschaftlich nicht bewiesen ist, da es nicht isoliert (gereinigt) wurde. Daher kann es nicht für Tests verwendet werden und somit kann auch kein Impfstoff dagegen hergestellt werden. (Vgl. theconsciousresistance.com)

Amazon hat Dr. Cowans Buch „The Contagion Myth: Why Viruses (including „Coronavirus“) Are Not the Cause of Disease“ (Der Ansteckungsmythos: Warum Viren – einschließlich das „Coronavirus“) nicht die Ursache von Krankheiten sind) aus dem Jahr 2020 verbannt, das bei Barnes & Noble auf Platz 1 der Bestsellerliste stand. Der Verlag beendete die Platzierung des Buches und erörtert das Verbot des Buches durch Amazon („Der Ansteckungsmythos: Das Buch, das so gefährlich ist, dass Amazon es verbieten musste“).

Dieser brisante Artikel erklärt, warum dieses revolutionäre Buch eine solche Bedrohung für den COVID-19-Mythos und für Big Pharma im Allgemeinen darstellt. „Amazon Banned My Book!“ war eine Diskussion mit Dr. Cowan und seiner Co-Autorin Dr. Sally Fallon über die schockierenden Ursachen von COVID! Aber wie Sie unter dem Link sehen werden, ist das Video nicht mehr auf YouTube verfügbar.

In „Whatever Happened to Rigorous, Open, Scientific Discourse?“ (Was ist aus dem strengen, offenen, wissenschaftlichen Disput geworden?), schrieb Dr. Cowan seinen Abonnenten:

Die zentrale Prämisse von ‚Der Ansteckungsmythos‘ ist, dass es im Gegensatz zu dem, was man uns glauben machen will, keinen tatsächlichen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines neuen Coronavirus gibt. Die Wissenschaft stellt klare, gut akzeptierte und definierte Regeln auf, wie wir feststellen, dass ein neues Virus existiert. Die Forscher nehmen eine Probe von einer erkrankten Person, mazerieren, filtern und zentrifugieren sie, bis sie ein reines Virus erhalten. Dieses Virus wird dann unter dem Elektronenmikroskop untersucht.

Schockierend ist, dass die CDC auf Seite 39 ihres Bulletins vom Juli 2020 einräumt, dass keine veröffentlichten „Isolate“ des Coronavirus bekannt sind. Ebenso schockierend ist, dass die Autoren der sechs wichtigsten Veröffentlichungen über die Isolierung und Charakterisierung dieses neuen Virus alle öffentlich und schriftlich zugeben, dass sie dieses Virus weder gereinigt noch isoliert haben. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es einfach keinen Beweis für die Existenz dieses Virus, geschweige denn für die Verursachung einer Krankheit.

Natürlich könnten wir mit unserer Dokumentation dieser Aussagen sowie vieler anderer historischer Beweise, die wir vorlegen, falsch liegen. In diesem Fall würden in einer freien, offenen und post-aufklärerischen Gesellschaft andere Forscher klare Beweise vorlegen, dass wir uns irren. Ich würde einen solchen Diskurs begrüßen. Ich würde gerne die Studien prüfen, die sie vorlegen. Doch stattdessen werden wir mit Zensur und Verachtung bedacht. Diese Reaktion ist eine bedrohliche Entwicklung im Leben der Menschheit, der wir uns entgegenstellen müssen.

‚Covid-19 – Evidence of a Global Fraud‘ ist ein Video von Dr. Cowan vom Dezember 2020 (auch nicht mehr auf YouTube verfügbar), in dem er auf den Artikel Covid-19 – Evidence of a Global Fraud von Iain Davis vom 17. November 2020 verweist, in dem es heißt:

Die gesamte offizielle COVID 19-Erzählung ist eine Täuschung. Angeblich gibt es für keinen Teil davon eine wissenschaftliche Grundlage. Wenn diese Behauptungen zutreffen, können wir feststellen, dass es keinen Beweis für eine Pandemie gibt, sondern lediglich die Illusion einer solchen.

Wir haben ohne ersichtlichen Grund unermessliche Verluste erlitten, außer durch die Ambitionen skrupelloser Despoten, die die Weltwirtschaft und unsere Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umgestalten wollen. Dabei hat diese „Parasit

enklasse“ potenziell unzählige Verbrechen begangen.

Diese Verbrechen können und sollten vor Gericht untersucht und verfolgt werden…. Es ist nicht klar, dass SARS-CoV-2 ein menschliches Virus ist, das Krankheiten verursachen kann. Möglicherweise existiert es nicht einmal physisch. Ist es nicht mehr als ein Konzept, das auf vorhersagbaren genetischen Sequenzen beruht?…Sie geben offen zu, dass ihre Tests nicht unbedingt zeigen, ob SARS-CoV-2 entweder vorhanden ist, oder COVID 19 verursacht.

