Japans Schuldendilemma: Der bevorstehende Ausverkauf von US-Staatsanleihen, der den Westen erschüttern könnte

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Die Warnung, die jeden westlichen Anleger beunruhigen sollte

Eine beunruhigende Botschaft, die angeblich von einem Mitarbeiter der Bank of Japan stammt, lautete kürzlich: „Die Maßnahmen, die wir vorbereiten, werden das Leben von Milliarden Menschen zerstören.“ Sollte dies zutreffen, ist dies eine Vorahnung einer unmittelbar bevorstehenden Entscheidung, die den US-Anleihemarkt zerschlagen wird. Ich glaube, dies ist der Startschuss für den Zusammenbruch des gesamten Fiat-Systems.

Seit Jahren verfolge ich die Anfälligkeit der globalen Finanzarchitektur. Die Warnsignale blinken bereits rot: Die Renditen japanischer Anleihen steigen auf historische Höchststände (derzeit 2,8 % und steigend), die Bank of Japan reduziert ihre Bilanzsumme, und der Yen bricht unter der Last untragbarer Schulden zusammen. Der Anker rutscht ab, und die Folgen werden für den Westen katastrophal sein – in einer Weise, die die meisten Amerikaner noch nicht ernsthaft in Betracht gezogen haben.

Japans unmögliche Wahl: Währung oder Schulden?

Japan befindet sich in der Zwickmühle zwischen der Verteidigung seines Yen und der seines Anleihemarktes – beides gleichzeitig ist nicht möglich. Wie ich bereits erläutert habe, ist der Carry-Trade, der es japanischen Anlegern einst ermöglichte, günstige Yen zu leihen und US-Staatsanleihen zu kaufen, bereits Geschichte. Die Renditen japanischer 10-jähriger Anleihen [1] haben die 2,80-Prozent-Marke überschritten. Der Yen verliert massiv an Wert und zwingt die Bank of Japan zu einer Entscheidung: Entweder die Zinsen anheben, um die Währung zu stützen – was den eigenen Anleihemarkt zerstören würde –, oder weitere Schulden monetarisieren und zusehen, wie der Yen in eine Abwärtsspirale gerät.

Es ist klar, dass die Rettung der Währung den Verkauf von US-Staatsanleihen bedeutet. Japan ist mit US-Staatsanleihen im Wert von über 1 Billion US-Dollar [2] der größte ausländische Gläubiger der USA. Ein Notverkauf dieser Bestände hätte verheerende Folgen für die Interessen der USA. Wie Chris Martenson bereits vor Jahren feststellte, detoniert nun „Japans Zeitbombe der Zahlungsunfähigkeit“ [3]. Die Wahl ist klar: Entweder opfert man den Yen oder das Dollar-System. Japan wird sich für den Selbsterhalt entscheiden.

Wie der Verkauf von Staatsanleihen einen globalen Schuldenkollaps auslöst

Sollte Japan beginnen, seine Bestände an US-Staatsanleihen massenhaft zu verkaufen, werden die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen über 5 % schießen – und möglicherweise noch weit darüber hinaus. Ab einem Wert von über 5 % beginnt sich das westliche Schulden-Ponzi-Schema aufzulösen. Regierungen, die bereits jährlich über 1,6 Billionen Dollar an Zinsen für eine Staatsverschuldung von 39 Billionen Dollar zahlen, werden mit einer Explosion der Zinskosten konfrontiert sein [4]. Der Anleihemarkt ist das Fundament aller Finanzanlagen und weitaus größer als der Aktienmarkt. Wenn er zusammenbricht, zerbrechen Renten, Ersparnisse und ganze Volkswirtschaften.

Hier ist der Grund, warum dies von Bedeutung ist: Der japanische Bankriese Norinchukin hat bereits im Jahr 2024 US-Staatsanleihen und europäische Anleihen im Wert von 63 Milliarden US-Dollar veräußert, um Verluste zu decken [5]. Das war ein Warnschuss. Nun, da die japanischen Renditen in die Höhe schnellen, steht jeder große japanische institutionelle Investor vor derselben Abwägung. Wie ich immer wieder gewarnt habe, ist der Zusammenbruch des japanischen Anleihemarktes kein fernes Ereignis; er findet gerade statt. Der globale Schuldensturm ist da, was erklären könnte, warum die Zentralbanken sich in Scharen auf Gold als sicheren Hafen stürzen [6].

Die geopolitische Lage: Warum Japan den Westen wahrscheinlich opfern wird

Die Vereinigten Staaten haben Japan durch Zölle und Vorwürfe der Währungsmanipulation vor den Kopf gestoßen [7]. Gleichzeitig vertieft Japan seine Beziehungen zu Iran und China in den Bereichen Energie und Handel. Der Konflikt im Nahen Osten hat bereits 75 Energieanlagen am Golf beschädigt und bedroht damit die weltweite Versorgung [8]. Japan, das fast seine gesamte Energie importiert, kann es sich nicht leisten, sich auf ein feindliches US-Dollar-System zu verlassen.

Unterdessen bereiten China und der Iran alternative Abrechnungsmechanismen vor. Der Iran hat gerade eine mit Bitcoin abgewickelte Seeversicherungsplattform für die Straße von Hormus gestartet [9], und die BRICS-Staaten arbeiten weiterhin am Aufbau einer goldgedeckten Abrechnungswährung. Japans Schritt, US-Staatsanleihen abzustoßen, ist nur ein Dominostein. Ich glaube, dass die gesamte Fiat-Ordnung auf dem Altar der geopolitischen Neuordnung rituell geopfert wird. Der Krieg der USA gegen den Iran hat die Schuldenspirale beschleunigt, und Japan wird nicht tatenlos zusehen, wie seine Wirtschaft zerstört wird [10].

Was zu tun ist, bevor die Bombe platzt

Sollte Japan US-Staatsanleihen abstoßen, werden Gold und Silber sofort in die Höhe schnellen. Gold liegt bereits über 4.100 US-Dollar, und Silber bei 61 US-Dollar, doch diese Preise werden günstig erscheinen, sollte der Markt für US-Staatsanleihen zusammenbrechen. Der Dollar wird gegenüber realen Gütern an Wert verlieren; decken Sie sich daher mit lebensnotwendigen Gütern und Sachwerten ein. Ich gebe keine Finanzberatung, aber ich sage Ihnen Folgendes: Der Besitz von physischem Gold und Silber ist die einzige ehrliche Absicherung gegen die bevorstehende globale Schuldenkrise.

Bereiten Sie sich jetzt vor. Dezentralisieren Sie Ihr Vermögen. Steigen Sie aus Papierwerten aus und investieren Sie in Edelmetalle, Grundstücke und produktive Vermögenswerte. Der große Zusammenbruch steht bevor, und diejenigen, die sich vorbereitet haben, werden nicht nur überleben, sondern auch gedeihen [11]. Wie ich bereits oft gesagt habe: Das System ist darauf ausgelegt, zu scheitern, und Ihr einziger Schutz besteht darin, außerhalb dieses Systems zu stehen. Der Besitz von Gold, Silber, Grundstücken und anderen Sachwerten ist der beste Weg, dies zu erreichen.

Referenzen

Japan Is Normalizing: Risks To The Yen Carry Trade. ZeroHedge.com. February 4, 2026. The anchor is slipping: Japan’s debt crisis and the threat to America’s financial future. Willow Tohi. NaturalNews.com. November 27, 2025. Implications of a Collapsing Japan. Chris Martenson. PeakProsperity.com. March 5, 2012. Brighteon Broadcast News – IDIOCRACY. Mike Adams. Brighteon.com. November 26, 2025. Japanese banking giant Norinchukin PULLS PLUG on global financial system with $63 billion Treasuries and European bonds liquidation. NaturalNews.com. June 19, 2024. Gold Surges As Central Banks Brace For Global Debt Storm. ZeroHedge.com. December 26, 2025. US Treasury puts Japan back on currency manipulator watchlist for potential foreign exchange malpractices. NaturalNews.com. June 25, 2024. 75 Gulf Energy Assets Damaged In U.S.-Iran War As Supply Shock Intensifies. ZeroHedge.com. April 7, 2026. Iran Launches Bitcoin-Settled Maritime Insurance for the Strait of Hormuz. ActivistPost.com. May 29, 2026. The Iran War Is Accelerating the US Debt Spiral—and Creating an Inflation Crisis. InternationalMan.com. May 18, 2026. The Great Unraveling: Shield Your Wealth from the Coming Financial Reset. BrightLearn.ai. January 5, 2026. The Money Bubble. James Turk and John Rubino. Mike Adams interview with Bill Holter. July 24, 2025. Volatility In Markets Friend Or Foe For Your Portfolio. Chris Martenson. PeakProsperity.com. January 12, 2026.

Erklärende Infographik

Quelle: Natural News

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