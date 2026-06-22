von Manlio Dinucci (voltairenet)

NATO-Mitgliedstaaten unterstützen die Ukraine militärisch, ebenso wie die der EU. Die Ukraine tritt jedoch nicht der NATO bei, um die Atlantische Allianz nicht zum Kriegseintritt zu provozieren. Sie sollte jedoch der EU beitreten, entweder als Vollmitglied oder als Verbündeter. Das Problem ist, dass das, was zum Kriegseintritt der Allianz führen würde, auch für die EU gilt.

Am 3. Juni – dem Tag, an dem das Internationale Wirtschaftsforum 2026 in St. Petersburg, Russland, eröffnet wurde (an dem im vergangenen Jahr etwa 25.000 Wirtschaftsvertreter aus 144 Ländern teilnahmen) – traf ein Drohnenangriff aus der Ukraine das Ölterminal des Hafens St. Petersburg, verursachte ein Feuer und eine schwarze Rauchwolke, die sich über die Stadt ausbreitete. Diejenigen, die die Drohnen an die Ukraine geliefert haben – bisher mehr als 215.000 – sind eine internationale Koalition von NATO-Ländern unter Führung des Vereinigten Königreichs und Lettlands, zu der auch Italien gehört. Diese kriegerische Versorgung nimmt zu: London hat angekündigt, dass diese Stadt in diesem Jahr mindestens 120.000 Drohnen an die Ukraine übergeben wird – mehr als für die Ausbildung für deren Nutzung benötigt würden und Satellitendaten für die Ziele in Russland.

Der andere größte Anbieter militärischer Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland ist die Europäische Union. In etwa vier Jahren hat sie mehr als 200 Milliarden Euro bereitgestellt, dazu kommt ein „Kredit“ von 90 Milliarden, womit die Gesamtsumme auf etwa 300 Milliarden liegt. Die Europäische Union hat bisher etwa 100.000 ukrainische Soldaten ausgebildet und bewaffnet. Sie hat der Ukraine mehr als eine Million großkaliberige Artilleriegeschosse sowie Granaten für den Abschuss und die zugehörige Personalausbildung geliefert. Nun beschleunigt die EU die Verfahren, um die Ukraine als Mitglieder aufzunehmen. Wenn sie einmal in der Europäischen Union wäre, dann wäre die Ukraine noch mehr als heute, zusammen mit Polen, der offensive Außenposten des Westens gegen Russland. Von den 27 Staaten der Europäischen Union sind 23 Mitglieder der NATO und die Ukraine steht unter ihrer Schirmherrschaft. Die Ukraine ist de facto ein NATO-Land, das das Bündnis im Krieg gegen Russland nutzt, und bisher nicht offiziell in die NATO aufgenommen wurde, da dies Artikel 5 des Nordatlantikpakts auslösen würde: „Die Parteien sind sich einig, dass ein bewaffneter Angriff auf einen oder mehrere von ihnen, der in Europa oder Nordamerika stattfindet, als Angriff gegen alle Parteien gerichtet gewertet wird. Und dementsprechend stimmen sie zu, dass im Falle eines solchen Angriffs jeder von ihnen die betroffene Partei oder Parteien durch umgehende individuelle und in Einvernehmung mit den anderen Parteien solche Maßnahmen ergreifen soll, die sie für notwendig hält, einschließlich des Einsatzes bewaffneter Gewalt.“ Nach dieser Motivation würde die Ukraine nicht offiziell in die NATO aufgenommen werden, da dies Artikel 5 auslösen würde, der alle anderen Mitglieder der Allianz verpflichtet, gemeinsam mit ihr am Krieg gegen Russland teilzunehmen.

Es wird jedoch nicht gesagt, dass auch der Vertrag der Europäischen Union einen ähnlichen Artikel, Artikel 42, enthält, der festlegt: „Falls ein Mitgliedstaat Ziel bewaffneter Aggression auf seinem Gebiet ist, schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm Hilfe und Unterstützung mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln (…) Verpflichtungen und Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den Verpflichtungen innerhalb der NATO, die für die Mitgliedstaaten die Grundlage ihrer kollektiven Verteidigung bildet. Nach der EU-Aufnahme kann die Ukraine daher auf Grundlage von Art. 42 davon ausgehen, dass alle anderen Mitgliedstaaten sie „mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln“ unterstützen, d. h. indem sie ihre Streitkräfte direkt gegen Russland einsetzen.

Die nun mit Sicherheit gegebene Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union hat das Ziel, Europa noch weiter zu spalten, indem sie den Krieg gegen Russland anheizt. So gelingt es Washington, wie es während des Kalten Krieges geschah, mit der Komplizenschaft der europäischen Machteliten, Europa mit einem neuen „Eisernen Vorhang“ zu zerbrechen, indem es Europa zur Frontlinie der nuklearen Konfrontation mit Russland macht, zum großen Vorteil der Vereinigten Staaten, die so ihren Einfluss auf die europäischen Verbündeten erhöhen können.



Clotilde Pfeiffer Übersetzung

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