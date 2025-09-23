Israelischer Finanz-Minister bezeichnet Gaza als „Immobilien-Goldgrube“, während Bomben fallen und Palästinenser fliehen

Der israelische Finanzminister Smotrich bezeichnet Gaza als „Immobilien-Goldgrube“ und diskutiert offen über die Aufteilung des Landes zu Gewinnzwecken, während die Luftangriffe weitergehen. Die Pläne umfassen Luxusresorts und Massenüberwachung bei gleichzeitiger gewaltsamer Vertreibung der Palästinenser, unterstützt von US-amerikanischen und israelischen Risikokapitalgebern. Rechtsexperten warnen, dass das Vorhaben gegen internationales Recht verstößt und Landenteignungen mit ethnischen Säuberungen und Kriegsverbrechen in Verbindung bringt.

Trumps Team hat Berichten zufolge Vorschläge geprüft, Gaza in eine „Riviera“ zu verwandeln und die Palästinenser dafür zu bezahlen, dass sie das Gebiet dauerhaft verlassen. Über 65.000 Palästinenser wurden getötet, während Israel unter dem Deckmantel des Wiederaufbaus seine Kolonialisierungspläne vorantreibt.

Während israelische Luftangriffe weiterhin Gaza verwüsten, über 65.000 Menschen töten und Millionen vertreiben, hat Finanzminister Bezalel Smotrich die vom Krieg zerrüttete Enklave offen als „Immobilien-Goldgrube” und zukünftiges „Profitcenter für Israel“ und seine Verbündeten bezeichnet. Auf einer Immobilienkonferenz in Tel Aviv am 17. September gab Smotrich bekannt, dass Israel bereits Pläne mit den USA zur Aufteilung des Gazastreifens ausgetauscht habe, und prahlte damit, dass die „Zerstörungsphase” – die Zerstörung palästinensischer Häuser und Infrastruktur – bereits abgeschlossen sei:

Wir haben viel Geld in diesen Krieg gesteckt. Wir müssen sehen, wie wir das Land prozentual aufteilen. (Vgl. middleeasteye.net)

Seine Äußerungen stehen im Einklang mit früheren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der im Februar vorschlug, den Gazastreifen in die „Riviera des Nahen Ostens“ – ein Luxusurlaubsziel – zu verwandeln und die Palästinenser gewaltsam an andere Orte umzusiedeln. Berichten zufolge erwägt Trumps Team einen Wiederaufbauplan, der den Gazastreifen für ein Jahrzehnt unter US-Kontrolle stellen und den Palästinensern jeweils 5.000 Dollar für ihre dauerhafte Auswanderung zahlen würde.

Ein Plan, der auf Vertreibung und Profit basiert

Smotrichs Äußerungen bestätigen, was Kritiker seit langem befürchten: dass es bei Israels Militäraktion im Gazastreifen nicht nur darum geht, die Hamas zu besiegen, sondern auch darum, Land zu erobern und die Bevölkerung zu vertreiben. (vgl. timesofisrael.com) Der Finanzminister, ein rechtsextremer Siedlerführer, hatte zuvor gefordert, die Bevölkerung des Gazastreifens innerhalb von zwei Jahren durch „freiwillige Migration“ – ein Euphemismus für ethnische Säuberung – um die Hälfte zu „reduzieren“. Jetzt diskutiert er offen darüber, wie man aus der Zerstörung Profit schlagen kann. Auf einer Konferenz sagte er:

Es gibt einen Geschäftsplan … auf Präsident Trumps Tisch. Es lohnt sich.

Dieser Plan ist nicht nur theoretischer Natur. Ein im September von der Washington Post veröffentlichter, durchgesickerter Vorschlag skizzierte ein Luxusprojekt im Stil Dubais in Gaza, komplett mit künstlichen Inseln und High-End-Resorts, während die Palästinenser vertrieben werden. Das von israelischen Risikokapitalgebern und ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern unterstützte Vorhaben würde sich auf Massenüberwachung, Vertreibung der Bevölkerung und Landenteignung stützen – ein Entwurf für eine koloniale Besiedlung durch Unternehmen unter dem Deckmantel des Wiederaufbaus.

Verstöße gegen das Völkerrecht und Kriegsverbrechen

Rechtsexperten warnen, dass jeder Versuch, palästinensisches Land zu beschlagnahmen oder von Vertreibungen zu profitieren, gegen das Völkerrecht verstößt. Adil Haque, Rechtsprofessor an der Rutgers University, sagte:

Dieser Plan ist mit dem Plan verbunden, die Zivilbevölkerung zu vertreiben oder zu vertreiben. Und das ist illegal.

Der Zeitpunkt von Smotrichs Äußerungen ist besonders erschreckend. Während er sprach, bombardierten israelische Flugzeuge Gaza-Stadt und töteten an einem einzigen Tag mehr als 100 Menschen. Die Vereinten Nationen haben Israel des Völkermords bezichtigt, während das Gesundheitsministerium in Gaza berichtet, dass seit Oktober 2023 mehr als 65.000 Palästinenser getötet wurden. Doch anstatt Rechenschaft abzulegen, planen israelische Beamte Luxusresorts auf den Ruinen palästinensischer Häuser.

Trumps Rolle bei der Landeinnahme

Trumps Beteiligung wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Mitschuld der USA auf. Sein früherer Vorschlag, Gaza in eine „Riviera“ zu verwandeln und die Palästinenser für ihre Auswanderung zu bezahlen, wurde weithin als Blaupause für ethnische Säuberungen verurteilt. Nun bestätigt Smotrich, dass detaillierte Pläne bereits auf Trumps Schreibtisch liegen. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses erklärte der NBC News, dass Trump den Wiederaufbau Gazas unterstütze, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Hamas ihre Waffen abgibt. Die wahren Absichten scheinen jedoch weitaus düsterer zu sein: Die Übernahme palästinensischen Landes durch Unternehmen, finanziert durch Krieg und durchgesetzt durch Vertreibung.

Smotrich handelt nicht allein. Er vertritt eine Fraktion der israelischen Regierung, die seit langem auf Annexion und den Ausbau der Siedlungen drängt. Während Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich Pläne zur Umsiedlung des Gazastreifens dementiert hat, treiben seine rechtsextremen Koalitionspartner, darunter Smotrich, diese aktiv voran. Es ist nicht das erste Mal, dass Israel Krieg als Vorwand für Landnahmen nutzt. Im Westjordanland breiten sich illegale Siedlungen weiter aus, oft mit Unterstützung der USA. Nun wird das gleiche Spielbuch auf Gaza angewendet, allerdings mit einem noch dreisteren Gewinnmotiv.

Die menschlichen Kosten des Unternehmenskriegs

Hinter den kalten Berechnungen von „Immobilienbooms“ und „Stadterneuerung“ verbirgt sich eine menschliche Katastrophe. Über 2 Millionen Palästinenser wurden vertrieben, viele leben in Zelten ohne sauberes Wasser und medizinische Versorgung. Tausende sind an Hunger, Krankheiten und israelischen Bomben gestorben. Für Smotrich und seine Verbündeten ist dieses Leid jedoch lediglich die „erste Phase“ eines lukrativen Geschäftsvorhabens.

Die internationale Gemeinschaft muss handeln, bevor dieser Plan Realität wird. Die USA müssen jede Beteiligung an der Kolonialisierung Gazas durch Unternehmen ablehnen, und Israel muss für Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn Smotrichs „Immobilienbonanza“ zugelassen wird, wird sie nicht nur das Leben der Palästinenser auslöschen, sondern auch einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, dass Krieg eine Geschäftsmöglichkeit ist und Völkermord monetarisiert werden kann. Die Welt kann nicht schweigen, während Bomben fallen und Landgeschäfte abgeschlossen werden. Gaza steht nicht zum Verkauf. (Vgl. evil.news)

