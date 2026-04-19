„Wenn Amerika versagt, wird Israel nicht überleben.“ Mit diesen drastischen Worten warnt Colonel Douglas Macgregor vor einer geopolitischen Katastrophe im Nahen Osten. In diesem Video analysieren wir die aktuelle Lage im Jahr 2026: Von der iranischen Ankündigung, die Straße von Hormus nur noch für „befreundete“ Schiffe zu öffnen, bis hin zur strategischen Überdehnung des US-Militärs.
Wir beleuchten die „Achse des Widerstands“, das Netzwerk pro-iranischer Milizen, und die fragile Lage nach dem Libanon-Waffenstillstand. Warum schrumpfen die Munitionsreserven der USA? Was bedeuten Donald Trumps diplomatische Vorstöße wirklich? Und wie nah sind wir einem globalen Ölschock, der die Weltwirtschaft in den Abgrund reißen könnte? Eine sachliche Analyse über militärische Kapazitäten, wirtschaftliche Lebensadern und die bittere Realität der Machtprojektion.
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„Israel wird nicht überleben, wenn die USA scheitern“, etwa weil der $ als Weltreservewährung nicht mehr genutzt wird, schon weil die USA von einem Angeber beherrscht wird. So sagt auch Peter Hänseler:
„Die Überlebenschancen Israels stehen auf jeden Fall in keinem gesunden Verhältnis zu jenen des Iran….Im Gegensatz zu den USA riskieren die Israelis bei diesem Unterfangen ihre eigene Existenz.“
Die Isrelis haben unter Netanjahus Führung sich auf einen Kampf um Leben und Tod wegen Gaza, West-Jordanland und Libanon eingelassen und stehen jetzt alle hinter Netanjahu, weil sie sich bedroht sehen, dabei verstehen sie nicht, daß sie die Zweistaatenlösung verworfen haben und damit den ewigen Krieg wählten, der immer auch ihren Staat zerstören könnte.
Der Iran hatte jetzt am Freitag zum letzten Mal die Straße von Hormus geöffnet und wird sie nie mehr öffnen, nachdem Trump den Iran sofort verarscht hat. Vermutlich wird Trump jetzt doch mit Bodentruppen angreifen, weil er dazu mit großen Kontingenten herangerauscht kommt. Das ist dasselbe wie vor dem 28. Februar, als er monatelang seine Bomber in die Golfstaaten einfliegen ließ, bis er dann den ruchlosen Mord beging. Wir werden also nach üblicher US-amerikanischer Art demnächst überraschend einen intensiven Luftkampf gegen den Iran sehen, bevor die Invasion der Bodentruppen beginnt.
Als schlechtes Omen für Israel sehe ich an, daß Rußland nicht mehr Israel seine Unterstützung leistet, obwohl seine Bevölkerung zum großen Teil Ostjuden sind und auch Russisch sorechen. Israel stand auf Seiten der Ukraine, weil der Jude Selenskij dort ein Großisrael schaffen wollte und bestimmt auch viele Waffen an die Ukraine lieferte. Wie mir scheint lebt Israel hauptsächlich von Waffenexporten und einigen Lebensmitteln wie Kartoffeln und Avocados.
https://www.n-tv.de/politik/Israelischer-Politiker-droht-Moskau-mit-Vergeltung-article24476953.html
„Russland wird den Preis zahlen“Israelischer Politiker droht Moskau mit Vergeltung
Der israelische Politiker Amir Weitmann macht für den brutalen Hamas-Angriff auf Israel auch den Kreml verantwortlich. In einer Sendung des russischen Propagandasenders RT holt der Politiker zum Rundumschlag aus. Man werde nicht vergessen, was Russland getan habe, so Weitmann.
Rußland hat 1948 Israel in der UN mitgegründet, obwohl schon der kalte Krieg bestand und Stalin inzwischen so judenfeindlich war, daß Gromyko sich von seiner jüdischen Frau trennen mußte, die erst nach Stalins Tod wieder zu ihm zog. Aber seitdem hat Rußland Israel immer unterstützt, kann es jetzt aber nicht mehr, weil der Iran für Rußland auch lebenswichtig geworden ist.