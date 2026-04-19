Israel wird nicht überleben, wenn die USA scheitern

„Wenn Amerika versagt, wird Israel nicht überleben.“ Mit diesen drastischen Worten warnt Colonel Douglas Macgregor vor einer geopolitischen Katastrophe im Nahen Osten. In diesem Video analysieren wir die aktuelle Lage im Jahr 2026: Von der iranischen Ankündigung, die Straße von Hormus nur noch für „befreundete“ Schiffe zu öffnen, bis hin zur strategischen Überdehnung des US-Militärs.

Wir beleuchten die „Achse des Widerstands“, das Netzwerk pro-iranischer Milizen, und die fragile Lage nach dem Libanon-Waffenstillstand. Warum schrumpfen die Munitionsreserven der USA? Was bedeuten Donald Trumps diplomatische Vorstöße wirklich? Und wie nah sind wir einem globalen Ölschock, der die Weltwirtschaft in den Abgrund reißen könnte? Eine sachliche Analyse über militärische Kapazitäten, wirtschaftliche Lebensadern und die bittere Realität der Machtprojektion.

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