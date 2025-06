Israel verhängt Nachrichtenzensur für nationale und internationale Medien

Der israelische Militärzensor hat am 18. Juni scharfe Zensurregeln für die Berichterstattung über Einschläge von Sprengkörpern in Israel veröffentlicht. Diese sollen ausdrücklich auch für Print- und Online-Publikationen im Ausland gelten. Niemand darf derartige Informationen veröffentlichen, ohne sie vorher vom Zensor genehmigen zu lassen, berichtet die Jerusalem Post. Wir dürfen also damit rechnen, nur noch über Einschläge in Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser unterrichtet zu werden, nicht aber über Einschläge in militärisch oder machtpolitisch relevante Ziele.

Quelle: norberthaering

