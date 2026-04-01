Israel sorgt dafür, dass Trump im Iran keinen Ausweg findet

Jonathan Cook (antikrieg)

Netanjahu stellte den Krieg als Wiederholung von Israels vermeintlichem „kühnen Triumph“ bei der Zerschlagung der Hisbollah dar. Der US-Präsident hätte stattdessen Israels moralische und strategische Niederlage im Gazastreifen anerkennen sollen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu muss Donald Trump davon überzeugt haben, dass ein Krieg gegen den Iran ähnlich wie der Pager-Anschlag im Libanon vor 18 Monaten verlaufen würde.

Die beiden Armeen würden gemeinsam die Führung in Teheran ausschalten, und die Organisation würde – so schien es damals – genauso zusammenbrechen wie die Hisbollah nach der Ermordung Hassan Nasrallahs, des spirituellen Führers und Militärstrategen der libanesischen Gruppe.

Wenn dem so war, ist Trump dieser Täuschung vollends aufgesessen. Er ging davon aus, dass er als US-Präsident den Nahen Osten „umgestalten“ würde – eine Mission, vor der seine Vorgänger zurückgeschreckt waren, seit George W. Bush mehr als 20 Jahre zuvor mit demselben Ziel an der Seite Israels kläglich gescheitert war.

Netanjahu lenkte Trumps Blick auf Israels vermeintliche „kühne Leistung“ im Libanon. Der US-Präsident hätte jedoch besser woanders hinschauen sollen: auf Israels kolossales moralisches und strategisches Versagen im Gazastreifen.

Dort bombardierte Israel zwei Jahre lang den kleinen Küstenstreifen in Schutt und Asche, ließ die Bevölkerung hungern und zerstörte die gesamte zivile Infrastruktur, darunter Schulen und Krankenhäuser.

Netanjahu erklärte öffentlich, Israel würde die Hamas, die zivile Regierung des Gazastreifens und ihre bewaffnete Widerstandsbewegung, die sich zwei Jahrzehnte lang der illegalen Besetzung und Blockade des Gebiets durch Israel widersetzt hatte, „auslöschen“.

Tatsächlich beging Israel, wie so gut wie alle Rechts- und Menschenrechtsexperten schon vor langer Zeit feststellten, Völkermord und brach dabei die Kriegsregeln, die die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt hatten.

Doch zweieinhalb Jahre nach Israels Zerstörung des Gazastreifens existiert die Hamas nicht nur weiterhin, sondern kontrolliert auch die Trümmer.

Israel mag das Konzentrationslager, in dem die Menschen im Gazastreifen gefangen sind, um etwa 60 Prozent verkleinert haben, doch die Hamas ist noch lange nicht besiegt.

Vielmehr hat sich Israel in eine Sicherheitszone zurückgezogen, von wo aus es den Zermürbungskrieg gegen die Überlebenden im Gazastreifen fortsetzt.

Überraschungen sind zu erwarten

Bei der Überlegung, ob ein völkerrechtswidriger Krieg gegen den Iran begonnen werden sollte, hätte Trump Israels völliges Versagen bei der Zerschlagung der Hamas berücksichtigen müssen, nachdem dieses kleine Gebiet – etwa so groß wie die US-Stadt Detroit – zwei Jahre lang aus der Luft bombardiert worden war.

Dieses Scheitern war umso eklatanter, als Washington Israel unerschöpfliche Mengen an Munition zur Verfügung gestellt hatte.

Selbst der Einsatz israelischer Bodentruppen konnte den Widerstand der Hamas nicht brechen. Dies waren die strategischen Lehren, die die Trump-Regierung hätte ziehen müssen.

Wenn Israel Gaza militärisch nicht überwältigen konnte, warum sollte Washington dann glauben, dass dies im Iran einfacher sein würde?

Schließlich ist der Iran 4.500 Mal größer als Gaza. Seine Bevölkerung und sein Militär sind 40 Mal größer. Und er verfügt über ein furchterregendes Raketenarsenal, nicht über die selbstgebauten Raketen der Hamas.

Aber noch wichtiger, wie Trump nun offenbar schmerzlich erfahren muss: Der Iran – anders als die Hamas im isolierten Gaza – verfügt über strategische Hebel mit weltverändernden Folgen.

Teheran zieht in der Eskalation Schritt für Schritt mit Washington gleich: von Angriffen auf US-Militärinfrastruktur in benachbarten Golfstaaten und kritische zivile Infrastruktur wie Stromnetze und Entsalzungsanlagen bis hin zur Schließung der Straße von Hormus, durch die ein Großteil der weltweiten Öl- und Energieversorgung transportiert wird.

Teheran belegt die Welt nun mit Sanktionen und entzieht ihr damit die notwendige Grundlage für die globale Wirtschaft – ähnlich wie der Westen Iran jahrzehntelang sanktionierte und ihm die lebensnotwendigen Ressourcen für seine Binnenwirtschaft entzog.

Anders als die Hamas, die aus einem Tunnelsystem unter dem flachen, sandigen Gazastreifen kämpfen musste, verfügt Iran über ein Terrain, das ihm militärisch massive Vorteile verschafft.

Granitfelsen und enge Buchten entlang der Straße von Hormus bieten unzählige geschützte Stellungen für Überraschungsangriffe. Weitläufige Gebirgszüge im Landesinneren bieten unzählige Verstecke – für das angereicherte Uran, das die USA und Israel von Iran fordern, für Soldaten, für Drohnen- und Raketenabschussrampen sowie für Waffenproduktionsanlagen.

Die USA und Israel zerstören Irans sichtbare militärische Infrastruktur, doch – wie Israel bei seinem Einmarsch in Gaza feststellen musste – haben sie kaum eine Ahnung, was sich darunter verbirgt.

Eines ist ihnen jedoch gewiss: der Iran, der sich seit Jahrzehnten auf diesen Kampf vorbereitet, hält einige Überraschungen bereit, sollte es zu einer Invasion kommen.

Kein Vertrauen in Trump

Das Hauptproblem für Trump, den selbstverliebten US-Präsidenten, ist, dass er die Kontrolle über die Ereignisse verloren hat – abgesehen von einer Reihe von markigen Sprüchen, die zwischen Aggression und Entgegenkommen schwanken und scheinbar nur seine Familie und Freunde bereichert haben, während die Ölmärkte mit jeder seiner Äußerungen steigen und fallen.

Trump verlor die Kontrolle über den militärischen Konflikt in dem Moment, als er Netanjahus Argumenten erlag.

Er mag zwar Oberbefehlshaber der stärksten Armee der Welt sein, doch nun befindet er sich unerwartet in der Rolle des Sündenbocks.

Er ist weitgehend machtlos, einen von ihm begonnenen völkerrechtswidrigen Krieg zu beenden. Andere bestimmen nun die Ereignisse. Israel, sein wichtigster Verbündeter im Krieg, und der Iran, sein offizieller Feind, halten alle wichtigen Trümpfe in der Hand. Trump, trotz seiner Großspurigkeit, wird von ihnen mitgerissen.

Er kann den Sieg verkünden, wie er es wiederholt angedeutet hat. Doch nachdem er den Geist aus der Flasche gelassen hat, kann er kaum noch etwas tun, um die Kämpfe zu beenden.

Anders als die USA haben Israel und der Iran ein Interesse daran, den Krieg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Beide Regime glauben – aus unterschiedlichen Gründen –, dass der Konflikt zwischen ihnen existenziell ist.

Israel, mit seiner Nullsummen-Weltsicht, fürchtet, dass Tel Aviv nicht länger die alleinige Stimme Washingtons hätte, sollte Iran Israels Atomwaffenstatus erreichen und somit die militärische Machtposition im Nahen Osten angleichen.

Es wäre nicht mehr in der Lage, nach Belieben Terror in der Region zu verbreiten. Und es müsste eine Einigung mit den Palästinensern erzielen, anstatt seinen bevorzugten Plan des Völkermords und der ethnischen Säuberung weiterzuverfolgen.

Der Iran ist – aufgrund jüngster Erfahrungen – zu dem Schluss gekommen, dass den USA und insbesondere Trump nicht mehr zu trauen ist als Israel.

2018, in seiner ersten Amtszeit, kündigte der US-Präsident das von seinem Vorgänger Barack Obama unterzeichnete Atomabkommen. Im vergangenen Sommer ließ Trump inmitten laufender Verhandlungen Angriffe auf Iran starten. Und Ende letzten Monats entfesselte er diesen Krieg, gerade als die wiederaufgenommenen Gespräche laut Vermittlern kurz vor dem Erfolg standen.

Trumps Worte sind wertlos. Er könnte morgen zustimmen, aber wie könnte Teheran jemals sicher sein, nicht sechs Monate später mit einer weiteren Angriffswelle konfrontiert zu werden?

Der Iran blickt auf das Schicksal des Gazastreifens in den letzten zwei Jahrzehnten. Israel begann mit der Blockade des Gebiets und unterdrückte die Bevölkerung systematisch, wobei die Repressionen immer weiter verschärft wurden, wenn sie sich weigerten, in ihrem Konzentrationslager zu schweigen.

Dann begann Israel alle paar Jahre mit Luftangriffen auf die Enklave. Und schließlich entfesselte Israel einen Völkermord.

Die iranische Führung ist nicht bereit, diesen Weg erneut zu beschreiten.

Stattdessen glaubt sie, den USA eine Lektion erteilen zu müssen, die diese nicht so schnell vergessen werden. Der Iran will der Weltwirtschaft und den US-Verbündetenstaaten am Golf so viel Schaden zufügen, dass Washington es nicht wagt, eine Fortsetzung in Betracht zu ziehen.

Diese Woche berichtete die New York Times, dass iranische Angriffe viele der 13 US-Militärbasen in der Region „praktisch unbewohnbar“ gemacht hätten. Die 40.000 amerikanischen Soldaten im Golf mussten in Hotels und Büros untergebracht werden, Tausende wurden sogar bis nach Europa verlegt.

Die Lage verschärft sich

Wie sich täglich deutlicher zeigt, stehen die Interessen der USA und Israels im Iran-Konflikt nun im Widerspruch zueinander.

Trump muss die Märkte so schnell wie möglich beruhigen, um eine globale Depression und damit den Verlust seiner innenpolitischen Unterstützung zu verhindern. Er muss einen Weg finden, die Stabilität wiederherzustellen.

Da die Luftangriffe weder die Ayatollahs noch die Revolutionsgarden vertreiben konnten, stehen ihm zwei Handlungsoptionen offen: Entweder er gibt nach und führt demütigende Verhandlungen mit dem Iran, oder er versucht, das Regime durch eine Bodeninvasion zu stürzen und einen von ihm gewählten Führer einzusetzen.

Da der Iran jedoch weiterhin Schaden anrichten wird und keinerlei Grund hat, Trumps gutem Willen zu vertrauen, wird Washington unaufhaltsam in Richtung des zweiten Weges getrieben.

Israel lehnt die erste Option, Verhandlungen, entschieden ab, da sie einen Rückschlag bedeuten würde. Es vermutet, dass die zweite Option unerreichbar ist.

Die wichtigste Lehre aus Gaza ist, dass Irans riesiges Territorium die einmarschierenden Truppen wahrscheinlich zu leichten Zielen für einen unsichtbaren Feind macht.

Und die Unterstützung für die Führung ist in der iranischen Bevölkerung viel zu groß – auch wenn der Westen davon nichts mitbekommt –, als dass Israel und die USA der Bevölkerung den Thronprätendenten Reza Pahlavi aufzwingen könnten, der die Bombardierung seines eigenen Volkes aus sicherer Entfernung bejubelt hat.

Israel hat diesen Krieg mit einer völlig anderen Agenda begonnen. Es strebt Chaos im Iran an, nicht Stabilität. Genau das versucht es in Gaza und im Libanon zu erreichen – und alles deutet darauf hin, dass es im Iran dasselbe Ziel verfolgt.

Das hätte man in Washington längst verstehen müssen.

Diese Woche zitierte Jake Sullivan, Joe Bidens ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, die jüngsten Äußerungen von Danny Citrinowicz, einem ehemaligen israelischen Militärgeheimdienstmitarbeiter und Experten für Iran-Angelegenheiten. Dieser hatte erklärt, Netanjahus Ziel sei es, „den Iran zu schwächen und Chaos zu stiften“. Warum? „Weil“, so Sullivan, „ein geschwächter Iran aus ihrer Sicht eine geringere Bedrohung für Israel darstellt.“

Das ist der Grund, warum Israel weiterhin iranische Führer ermordet, wie zuvor im Gazastreifen: im Wissen, dass noch aggressivere Persönlichkeiten an ihre Stelle treten werden. Israel will radikalisierte, rachsüchtige Anführer, die jeglichen Dialog verweigern, keine pragmatischen Gesprächsbereiten.

Deshalb greift Israel zivile Infrastruktur im Iran an, wie im Gazastreifen und aktuell im Libanon, um Hoffnungslosigkeit zu säen, Spaltung zu schüren und Teheran zu Vergeltungsschlägen zu provozieren. Dies wiederum soll die Empörung der iranischen Golfnachbarn weiter anheizen und die USA noch tiefer in den Konflikt hineinziehen.

Deshalb pflegt Israel verdeckte Kontakte zu Minderheitengruppen im und um den Iran – und bewaffnet diese zweifellos –, wie es erneut im Gazastreifen und im Libanon getan hat, in der Hoffnung, die Flammen der inneren Zersplitterung weiter anzufachen.

Staaten im Bürgerkrieg, die von ihren eigenen internen Machtkämpfen zerrissen sind, stellen für Israel kaum eine Bedrohung dar.

Verwirrende Botschaften

In seiner typischen Art sendet Trump verwirrende Botschaften. Er versucht zu verhandeln – mit wem, ist allerdings unklar –, während er gleichzeitig Truppen für eine Bodeninvasion zusammenzieht.

Es ist schwer, die Absichten des US-Präsidenten zu analysieren, da seine Äußerungen strategisch völlig unverständlich sind.

Am vergangenen Mittwochabend sagte er bei einer Spendenveranstaltung in Washington, der Iran wolle „unbedingt ein Abkommen schließen“, und fügte hinzu: „Sie haben Angst, es auszusprechen, weil sie befürchten, von ihren eigenen Leuten getötet zu werden. Sie haben auch Angst, von uns getötet zu werden.“

Das ist nicht die Logik einer Supermacht, die ihre Autorität stärken und die Ordnung in der Region wiederherstellen will. Es ist die Logik eines in die Enge getriebenen Verbrecherbosses, der hofft, mit einem letzten verzweifelten Versuch die Pläne seiner Rivalen so weit zu durchkreuzen, dass er das Blatt wendet.

Dieser verzweifelte Versuch dürfte darin bestehen, US-Spezialkräfte zur Besetzung der Insel Kharg, dem wichtigsten Umschlagplatz für Irans Ölexporte durch die Straße von Hormus, zu entsenden.

Trump scheint zu glauben, er könne die Insel als Druckmittel einsetzen und von Teheran die Öffnung der Straße von Hormus fordern, andernfalls verliere er den Zugang zu seinem eigenen Öl.

Diplomaten zufolge weigert sich der Iran nicht nur, die Kontrolle über die Straße von Hormus aufzugeben, sondern droht sogar mit Flächenbombardements der Insel – und der dort stationierten US-Truppen –, anstatt Trump Druckmittel zu gewähren. Teheran warnt zudem vor Angriffen auf die Schifffahrt im Roten Meer, einer zweiten für den Öltransport aus der Region lebenswichtigen Wasserstraße.

Der Iran hat noch einige Trümpfe in der Hand.

Es ist ein riskantes Spiel, das Trump kaum gewinnen kann. Die israelische Führung befindet sich dadurch in einer komfortablen Lage.

Sollte Trump die Einsätze erhöhen, wird der Iran nachziehen. Sollte Trump den Sieg verkünden, wird der Iran weiter angreifen, um zu demonstrieren, dass er das Ende der Auseinandersetzung bestimmt. Und selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass die USA Teheran größere Zugeständnisse machen, hat Israel vielfältige Möglichkeiten, die Spannungen erneut anzuheizen.

Tatsächlich schürt Israel diese Konflikte bereits aktiv, auch wenn die westlichen Medien kaum darüber berichten.

Israel zerstört den Südlibanon, nutzt die Zerstörung des Gazastreifens als Vorbild und bereitet die Annexion von Gebieten südlich des Litani-Flusses im Rahmen seiner imperialen Großisrael-Agenda vor.

Es tötet weiterhin Palästinenser im Gazastreifen, verkleinert weiterhin das Konzentrationslager und blockiert weiterhin Hilfslieferungen, Lebensmittel und Treibstoff.

Und Israel verschärft die Pogrome seiner Siedlermilizen gegen palästinensische Dörfer im besetzten Westjordanland, um die ethnische Säuberung dessen vorzubereiten, was einst als Rückgrat eines palästinensischen Staates galt.

Sullivan, Bidens leitender Berater, merkte an, dass Israels Vision eines „gespaltenen Irans“ nicht im Interesse der USA liege. Sie riskiere eine anhaltende Unsicherheit in der Straße von Hormus, den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und eine Massenflucht von Flüchtlingen aus der Region nach Europa.

Dies würde eine europäische Wirtschaftskrise, die bereits auf Einwanderer zurückgeführt wird, weiter verschärfen. Es würde die nationalistische Stimmung verstärken, auf der rechtsextreme Parteien in den Umfragen bereits aufbauen. Dies würde die Legitimationskrise der europäischen liberalen Eliten weiter verschärfen und einen zunehmenden Autoritarismus rechtfertigen.

Anders ausgedrückt: Es würde in ganz Europa ein politisches Klima schaffen, das Israels rassistischer, auf Machtmaximierung basierender Agenda noch förderlicher wäre.

Trumps Ausweg ist ungewiss. Und Israel wird alles daran setzen, dass es dabei bleibt.

erschienen am 2. April 2026 auf > Antiwar.com > Artikel, Original auf > Middle East Eye

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