Israel plante den Krieg gegen den Iran seit 40 Jahren. Alles andere ist nur ein Vorwand

Die Glut des Widerstands – in Gaza, Irak, Libanon, Syrien und Jemen – ist nicht erloschen. Mit dem Angriff auf den Iran wird sie neu entfacht.

Jonathan Cook (antikrieg)

Es ist nahezu unmöglich zu verstehen – zumindest angesichts der vorgebrachten Begründungen –, was US-Präsident Donald Trump mit seinem und Israels offenkundig völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran wirklich erreichen will.

Will er ein iranisches Atomwaffenprogramm zerstören, für das es nie handfeste Beweise gab und das Trump erst vor wenigen Monaten in einem früheren, völkerrechtswidrigen Angriff als „vollständig und total ausgelöscht“ bezeichnete?

Oder will er Teheran zu Verhandlungen über sein Urananreicherungsprogramm zwingen, die durch den unprovozierten US-Angriff vorzeitig abgebrochen wurden – Verhandlungen, die, wohlgemerkt, notwendig wurden, weil Trump 2018, während seiner ersten Amtszeit, das ursprüngliche Abkommen mit dem Iran aufgekündigt hatte?

Oder soll der Krieg den Iran zu größerer Flexibilität zwingen, obwohl Trump die Gespräche genau in dem Moment abgebrochen hat, als Oman, der Hauptvermittler, darauf bestand, dass Teheran fast allen Forderungen Washingtons nachgegeben habe und ein Abkommen „in greifbarer Nähe“ sei?

Oder sollen die Luftangriffe die Iraner „befreien“, obwohl zu den ersten Opfern mindestens 165 Zivilisten in einer Mädchenschule gehörten, die meisten von ihnen Kinder zwischen 7 und 12 Jahren?

Oder ist das Ziel, den Iran unter Druck zu setzen, seine ballistischen Raketen aufzugeben – seine einzige Abschreckung gegen Angriffe, die ihn den bösartigen Absichten der USA und Israels völlig schutzlos aussetzen würde?

Oder glaubte Washington, Teheran würde einen Erstschlag ausführen, obwohl Pentagon-Beamte Mitarbeitern des Kongresses anvertrauten, dass es keinerlei Geheimdienstinformationen über einen bevorstehenden Angriff gab?

Oder ist das Ziel die Enthauptung des iranischen Regimes, wie es die Angriffe bereits mit der Ermordung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei erreicht haben? Wenn ja, zu welchem ??Zweck, da Khamenei einer iranischen Atombombe so vehement ablehnend gegenüberstand, dass er ein religiöses Edikt, eine Fatwa, gegen deren Entwicklung erließ?

Könnte Khameneis Nachfolger – nachdem er gesehen hat, wie absolut unzuverlässig die USA und Israel sind und wie sie als Schurkenstaaten agieren, die sich nicht an das Völkerrecht halten – nun beschließen, dass die Entwicklung einer Atombombe absolute Priorität hat, um die iranische Souveränität zu schützen?

Keine klare Begründung

Es gibt keine klare Begründung aus Washington, da der Urheber dieses Angriffs weder im Weißen Haus noch im Pentagon zu finden ist. Dieser Plan wurde vor Jahrzehnten in Tel Aviv ausgeheckt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab dies am Sonntag zu. Er triumphierte: „Diese gemeinsame Anstrengung ermöglicht es uns, das zu erreichen, was ich seit 40 Jahren anstrebe: das Terrorregime vollständig zu zerschlagen. Das ist mein Versprechen, und genau das wird geschehen.“

Netanjahu verbreitet seit jeher denselben dringenden, unsinnigen Vorwand für einen Angriff auf den Iran. Seit 40 Jahren wird jedes Jahr als letzte Chance proklamiert, die „verrückten Mullahs“ am Erwerb einer Atombombe zu hindern – einer Bombe, die nie Realität wurde.

Und währenddessen ist Israels eigenes, nicht deklariertes und daher unkontrolliertes Atomwaffenarsenal ein offenes Geheimnis.

Europa half Israel bei der Entwicklung seiner Atombombe, während die USA wegschauten, obwohl die israelische Führung eine selbstmörderische Doktrin, die sogenannte „Samson-Option“, vertrat. Diese besagte, dass Israel lieber sein Atomwaffenarsenal zünden würde, als eine konventionelle militärische Niederlage zu erleiden.

Die Samson-Option verwirft implizit die Vorstellung, dass ein anderer Staat im Nahen Osten eine Atombombe erwerben und damit die militärischen Kräfteverhältnisse mit Israel ausgleichen könnte.

Genau diese Prämisse prägt seit Jahrzehnten die israelische Politik gegenüber Teheran. Nicht etwa, weil der Iran Anzeichen für die Entwicklung einer Atomwaffe gezeigt hätte. Auch nicht, weil seine angeblich „verrückten Mullahs“ so töricht wären, sie gegen Israel einzusetzen, sollten sie jemals in den Besitz einer solchen Waffe gelangen.

Nein, es gab andere Gründe. Weil der Iran der größte und geeinteste Staat der Region ist, ein Staat mit einer reichen Geschichte, einer starken kulturellen Identität und einer beeindruckenden intellektuellen Tradition. Weil der Iran – ob unter säkularen oder religiösen Führern – wiederholt bewiesen hat, dass er sich der westlichen und israelischen Kolonialherrschaft nicht unterwerfen will.

Und weil er von schiitischen Religionsgemeinschaften in Nachbarländern – Irak, Libanon, Syrien, Jemen – als Quelle der Autorität und Führung angesehen wird, die sich in der Vergangenheit ebenfalls der israelischen Hegemonie widersetzt haben.

Israels Befürchtung war, dass, sollte der Iran dem Beispiel Nordkoreas folgen und eine Atomwaffe erwerben, Israel als nützlichster militarisierter Klientelstaat des Westens im ölreichen Nahen Osten ausgedient hätte.

Ohne die Möglichkeit, seine Nachbarn zu terrorisieren, konfessionelle Spaltungen zu schüren und die US-amerikanische Macht in der Region zu projizieren, verlöre Israel seine Rechtfertigung. Es würde zum ultimativen nutzlosen Projekt verkommen.

Die israelische Führung – bereichert durch endlose Militärsubventionen, finanziert von US-Steuerzahlern, und mit der Lizenz ausgestattet, die Ressourcen der Palästinenser zu plündern – war nie bereit, freiwillig von diesem lukrativen System abzuspringen.

Deshalb geriet der Iran fast immer in Israels Fokus.

„Geburtswehen“

Das Ausmaß der beispiellosen Täuschung Israels im Hinblick auf den Krieg gegen den Iran lässt sich veranschaulichen, indem man sie mit dem Schwindel vergleicht, den die Regierung von George W. Bush beim Einmarsch in den Irak 2003 inszenierte.

Der Irak war ein weiterer starker Militärstaat – wenn auch aufgrund seiner tiefen konfessionellen und ethnischen Spaltungen von Natur aus fragiler –, von dem Israel befürchtete, er könne Atomwaffen entwickeln, die seinen Status als Vormachtstellung zerstören würden.

Im Vorfeld dieses völkerrechtswidrigen Krieges – der erneut von Israel befürwortet wurde – behauptete Bush, der irakische Machthaber Saddam Hussein verfüge über große, geheime Lagerbestände an Massenvernichtungswaffen, die bereits vor der Einführung des UN-Waffeninspektionsregimes im Jahr 1991 existierten.

Die Inspektoren, die im Irak weitreichende Befugnisse besaßen, hielten dies für unwahrscheinlich. Sie wiesen zudem darauf hin, dass selbst wenn einige der bekannten irakischen Chemiewaffen ihren Inspektionen entgangen wären, diese bis dahin so alt gewesen wären, dass sie sich in eine harmlose Substanz verwandelt hätten.

Nach der Invasion wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Dennoch glaubten westliche Politiker und Medien bereitwillig an diese Lüge. Zumindest konnten sie damals behaupten, nur wenige Monate Zeit gehabt zu haben, die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen zu prüfen.

Im Fall des Iran hingegen hatten Politiker und Medien 40 Jahre Zeit, die israelischen Behauptungen zu untersuchen und ihre Plausibilität abzuwägen. Sie hätten längst erkennen müssen, dass Netanjahu ein völlig unzuverlässiger Erzähler einer angeblichen iranischen „Bedrohung“ ist.

Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass er auch ein flüchtiger Kriegsverbrecherverdächtiger ist, der seit über zwei Jahren über Israels völkermörderische Zerstörung des Gazastreifens lügt. Niemand sollte ihm ein Wort glauben.

Wie schon die andauernde Zerstörung des Gazastreifens und die frühere Besetzung des Irak ist auch der aktuelle Angriff auf den Iran eine weitere kriminelle Koproduktion der USA und Israels – im Grunde die Fortsetzung desselben Projekts.

Die Strategie ist klar

Netanjahu spricht davon, das „Terrorregime zerschlagen“ zu wollen, genau wie er zuvor von der „Ausrottung“ der Hamas im Gazastreifen sprach.

Trump behauptet ähnlich, ein besiegter Iran sei der Schlüssel zu einem „völlig anderen Nahen Osten“. Nach den Luftangriffen am Wochenende rief er die Iraner auf, ihre „repressive Theokratie“ zu stürzen und einen „freien und friedliebenden Iran“ aufzubauen.

All dies dient dazu, die Fantasien über die Gestaltung eines neuen Nahen Ostens zu bekräftigen, die Israel und seine ideologischen Verbündeten in Washington – die sogenannten Neokonservativen – seit über einem Vierteljahrhundert verbreiten, also schon vor den gescheiterten Invasionen in Afghanistan und im Irak.

Condoleezza Rice, Bushs Außenministerin, sprach 2006 von schmerzhaften „Geburtswehen“, die die Region durchstehen müsse, während die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte als Geburtshelfer dieser neuen Ära fungierten.

Beim ersten Mal scheiterte der Plan jedoch schnell. Die US-Truppen konnten den heftigen irakischen Widerstand nicht überwinden. Afghanistan wurde nach und nach von den Taliban von den US-amerikanischen und britischen Besatzern zurückerobert. Und die Hisbollah fügte Israel eine schwere Niederlage zu, als dieses 2006 versuchte, den Südlibanon zurückzuerobern.

Dennoch war die erste Runde ein Horrorszenario. Sie beinhaltete das Massaker an der Bevölkerung in der gesamten Region durch die USA und Israel. Spezielle geheime US-Militärgefängnisse wurden eingerichtet, in denen Folter an der Tagesordnung war. Das Völkerrecht wurde mit Füßen getreten. Und die Vertreibung von Millionen Menschen durch den Krieg trieb sie nach Europa und befeuerte den Aufstieg einer fremdenfeindlichen extremen Rechten.

Mythos „Regimewechsel“

Die zweite Runde, auf deren Beginn Israel und die Neokonservativen seither ungeduldig warten, sollte von vornherein noch verheerender werden.

Ihr Moment kam Ende 2023 mit dem tödlichen Ausbruch der Hamas aus dem Konzentrationslager Gaza, in dem Palästinenser – zu diesem Zeitpunkt etwa 2,3 Millionen – jahrzehntelang von Israel inhaftiert waren.

Israel beharrte auf dem Recht zur „Vergeltung“ und startete eine völkermörderische Kampagne wahlloser Luftangriffe. Die kleine Küstenenklave wurde dem Erdboden gleichgemacht, Zehntausende – wahrscheinlich eher Hunderttausende – Palästinenser getötet und die gesamte Bevölkerung obdachlos und mittellos zurückgelassen.

Doch diese Verwüstung – genau wie Israels parallele Kampagne zur Aushungerung der Bevölkerung im Gazastreifen – war nicht einfach eine Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023, auch wenn es ein Tabu war, etwas anderes zu behaupten.

Israel verfolgte schon lange einen Plan zur „Umgestaltung“ des Nahen Ostens, der sogar vor Netanjahus Machtantritt existierte.

Es ist weiterhin unklar, inwieweit Israels Konzept für einen transformierten Nahen Osten mit dem Washingtons übereinstimmt, obwohl Analysten beides üblicherweise vage als „Regimewechsel“ bezeichnen. Doch das ist irreführend. Selbst für Washington schließt ein Regimewechsel die Einsetzung eines demokratischen Führers aus, der den Willen des iranischen Volkes repräsentiert.

Kriegsminister Pete Hegseth, der im Irak gedient hatte, war ehrlicher als seine Vorgänger, als er die Vorstellung zurückwies, dass aus diesem völkerrechtswidrigen Angriff etwas Positives entstehen könnte.

„Keine unsinnigen Einsatzregeln, kein Fiasko des Nation-Building, keine Demokratieförderung, keine politisch korrekten Kriege“, sagte er Reportern.

Diese Abneigung hat gute Gründe. Als der Iran Anfang der 1950er-Jahre das letzte Mal eine demokratische Regierung hatte, empörte der säkulare, sozialistische Premierminister Mohammad Mossadegh den Westen, indem er die iranische Ölindustrie zum Wohle der Bevölkerung verstaatlichte.

Die CIA-Operation Ajax stürzte ihn 1953 und setzte den brutalen Mohammad Reza Pahlavi als Monarchen, den Schah, wieder ein. Dadurch konnten die USA und Großbritannien die Kontrolle über das iranische Öl zurückgewinnen.

Die Gegenreaktion ließ 26 Jahre auf sich warten. Islamische Geistliche nutzten den weit verbreiteten Hass auf den von den USA und Israel unterstützten Schah, um ihre Revolution zu entfachen.

Eine entfesselte Minderheit

Washington würde zweifellos einen „Regimewechsel“ in Form der Einsetzung von Reza Pahlavi, dem ältesten Sohn des Schahs, als neue autokratische Marionette des Westens begrüßen.

Auch Israel könnte mit diesem Ergebnis zufrieden sein.

Aber weder in Washington noch in Tel Aviv glaubt ernsthaft, dass man den Iran durch Bombardierungen zur Rückkehr eines grausamen Klientelherrschers wie des Schahs zwingen kann.

Die USA haben bisher nur das Offensichtliche bewiesen: dass große Teile der iranischen Bevölkerung – wie Ende Dezember – zu Protesten auf die Straße gehen können, wenn sie und ihr Land durch anhaltende und gnadenlose US-Wirtschaftssanktionen bis zur Unerträglichkeit verarmt werden.

Doch ungeachtet der Andeutungen westlicher Politiker und Medien: Die wütenden Iraner, die in die Armut getrieben werden, bilden weder eine geschlossene politische Bewegung, noch werden sie sich den Bitten jener US-Eliten öffnen, die ihr Land jahrelang in den Ruin getrieben haben.

Wenn die Vorstellung einer bevorstehenden Machtübernahme der iranischen Opposition plausibel erscheint, liegt das nur daran, dass westliche Medien ihr Publikum mit zwei wahrscheinlichen Lügen indoktriniert haben.

Erstens, dass das iranische Regime keine breite Unterstützung in der Bevölkerung genießt. Und zweitens: Diejenigen, die protestieren, machen ausschließlich ihre eigenen Herrscher für ihre Notlage verantwortlich, anstatt einen Teil ihres Zorns gegen externe Akteure zu richten, die sich böswillig in ihr Leben einmischen.

Einige wohlhabende iranische Exilanten – die erneut Profit daraus schlagen wollen, Irans Silberwaren an westliche Kolonialherren zu verkaufen – mögen die Bombardierung iranischer Schulkinder aus der Sicherheit westlicher Fernsehstudios heraus bejubeln. Es wäre jedoch unklug anzunehmen, dass sie mehr als eine kleine, unberechenbare Minderheit darstellen.

MAGA-Wirrwarr

Anders als die Verwirrung, die in Washington durch das Bedürfnis, die US-amerikanische Öffentlichkeit zu beschwichtigen, entstanden ist, ist Israels langfristiger Plan zur „Umgestaltung“ des Nahen Ostens klar definiert.

In Tel Aviv besteht kein Interesse an einem „Regimewechsel“, solange das neue Regime nicht bereit ist, sich – wie die Golfstaaten – Israel als regionaler Oberherr unterzuordnen.

Da dies unwahrscheinlich ist, strebt Israel etwas an, das man besser als „Regimesturz“ oder „Regimezusammenbruch“ bezeichnen könnte: die vollständige Zerstörung der iranischen Infrastruktur, die Auflösung jeglicher staatlicher und militärischer Autorität und die Schaffung eines Machtvakuums, in dem Israel rivalisierende Akteure manipulieren und einen permanenten und zermürbenden Bürgerkrieg anzetteln kann.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das liegt daran, dass der Angriff auf den Iran der gleichen verhängnisvollen US-Militärstrategie entspricht, die Israels neokonservative Verbündete in Washington bei den Angriffen auf Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Jemen vor Oktober 2023 anwandten.

Trump kam genau deshalb an die Macht, weil er versprach, die „endlosen Kriege“ – Kriege für Israel – zu beenden, die im Nahen Osten Chaos angerichtet und neue Formen des militanten islamischen Extremismus, von al-Qaida bis zum Islamischen Staat, direkt genährt haben.

Verständlicherweise befindet sich seine MAGA-Bewegung nun aufgrund des Angriffs auf den Iran in Aufruhr.

Da Trump aber wahlpolitisch auf die Stimmen der vehement pro-israelischen evangelikalen Christen und finanziell auf große Israel-Spender wie Miriam Adelson angewiesen war, war es von vornherein klar, dass er nicht weit von der bisherigen Strategie abweichen würde.

Seit Oktober 2023 führt Israel, unterstützt von der Biden-Regierung, Kriege zur Entmachtung von Regimen in Gaza, im Libanon und erneut in Syrien. Jedes dieser Länder ist militärisch geschwächt und kaum noch regierbar.

Trump hatte gegen diese Kriege keine Einwände – ihr Hauptziel war es, den Weg für Irans Isolation von seinen regionalen Verbündeten zu ebnen und das Land so angreifbar zu machen, dass der aktuelle Angriff möglich wurde.

Dies folgte einem völlig vorhersehbaren Drehbuch, wie der Vier-Sterne-General Wesley Clark bereits 2007 einräumte. Kurz nach den Anschlägen auf die Twin Towers 2001 wurde ihm ein geheimes Briefing-Papier zu einem Pentagon-Plan vorgelegt, der die „Zerschlagung“ von sieben Ländern vorsah, beginnend im Irak und endend im Iran.

Pakt mit dem Teufel

Washingtons westliche Verbündete mögen sich insgeheim unwohl fühlen, öffentlich mit einem weiteren völkerrechtswidrigen Krieg zwischen den USA und Israel in Verbindung gebracht zu werden. Doch indem sie mehr als zwei Jahre Völkermord in Gaza unterstützten, haben sie bereits einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Es gibt kein Zurück mehr.

Deshalb stellten sich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kanada und Australien diese Woche pflichtbewusst hinter die Trump-Regierung.

Die erste Reaktion des kanadischen Premierministers Mark Carney war, seine Worte vom Januar in Davos zurückzunehmen: Es sei an der Zeit, dass „Mittelmächte“ wie Kanada aufhörten, sich in der Illusion US-geführter Wohlwollen zu wiegen und stattdessen ihre eigene strategische Autonomie entwickelten, um eine ehrlichere Außenpolitik voranzutreiben.

Carney veröffentlichte am Wochenende eine Erklärung, in der er Kanadas volle Unterstützung für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran – der nach internationalem Recht als „schwerstes internationales Verbrechen“ gilt – zusicherte. Angesichts der heftigen Kritik im eigenen Land musste er diese Aussage jedoch zurücknehmen.

Der britische Premierminister Keir Starmer übergab Trump unterdessen die Kontrolle über britische Luftwaffenstützpunkte, angeblich zu „verteidigungspolitischen Zwecken“.

Jemand muss Starmer, dem einst gefeierten Menschenrechtsanwalt, erklären, dass man einen Angriffskrieg nicht „defensiv“ unterstützen kann. Dadurch wird man selbst zum Aggressor.

Der Zeitplan des Pentagon-Plans zum Sturz von Regimen aus dem Jahr 2001, den General Clark einsehen konnte, sah „sieben Länder in fünf Jahren“ vor. Wie sich ein Vierteljahrhundert später gezeigt hat, war dieses Szenario völlig unrealistisch.

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die USA oder Israel heute einen besseren Überblick über die Entwicklung haben als 2001. Sicher ist nur, dass es nicht nach Plan verlaufen wird.

Israel hat den kleinen Gazastreifen von der Landkarte getilgt, doch die Hamas existiert weiterhin und kontrolliert die Trümmer – zweifellos erfüllt von einem noch stärker brennenden Zorn und Rachedurst.

Der Iran ist eine weitaus größere Bedrohung als Gaza oder jedes andere frühere Ziel israelisch-amerikanischer Angriffe.

Die Glut des Widerstands – in Gaza, im Irak, im Libanon, in Syrien, im Jemen und möglicherweise auch an neuen Orten wie Bahrain – ist nicht erloschen. Und nun, mit dem Angriff auf den Iran, wird sie mit jedem neuen Verbrechen, jeder neuen Empörung, jeder neuen Gräueltat zu einem lodernden Feuer angefacht.

erschienen am 10. März 2026 auf > Antiwar.com > Artikel, Original auf > Middle East Eye

