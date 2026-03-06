Israel nutzt die internationale Ablenkung durch den Angriff auf den Iran zur weiteren Aushungerung des Gaza-Streifens

Redaktion globalbridge

(Red.) Die Marketing-Spezialisten der Israel-Lobby haben es geschafft: Wer Israel kritisiert, ist ein Antisemit, und die Erinnerung an den Holocaust bewirkt, dass Antisemitismus eine verdammenswerte Haltung ist. Und wer sind die Nutznießer dieser Marketing-Strategie? Es ist, horribile dictu, ausgerechnet der Staat Israel, der heutzutage die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht und trotzdem in der westlichen öffentlichen Meinung mit Samthandschuhen behandelt wird. Gerade auch wieder in diesen Tagen: Der von Israel und den USA begonnene Angriffskrieg gegen den Iran beschäftigt die Welt, da kann das Aushungern der Palästinenser im Gaza-Streifen fast unbemerkt wieder intensiviert werden … (cm)

So berichtet es die US-amerikanische Plattform MONDOWEISS: «Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran war vom ersten Tag an im Gaza-Streifen zu spüren. Sobald der Krieg am Samstag, dem 28. Februar, ausbrach, äußerten die Palästinenser im Gaza-Streifen sofort ihre Befürchtungen hinsichtlich möglicher Grenzschließungen und der Beschränkung der Einfuhr von Hilfsgütern, da sie davon ausgingen, dass die Feindseligkeiten wahrscheinlich wochenlang andauern würden. Es dauerte nicht lange, bis sich ihre Befürchtungen bewahrheiteten.

Israel schloss fast sofort alle Grenzübergänge nach Gaza, einschließlich derjenigen, die für humanitäre Hilfe vorgesehen waren. Die Palästinenser waren bereits am Morgen in die Märkte geströmt, weil sie die Schließung erwartet hatten und sich mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern eindecken wollten. Diejenigen, die sonst alle zwei oder drei Tage ein Kilogramm Mehl kauften, begannen ganze Säcke zu kaufen, was schnell zu Engpässen führte.

Während die Welt sich auf die anhaltende Eskalation Israels im Iran konzentriert – und nun auch im Libanon, da die Hisbollah in den Konflikt eingetreten ist –, befürchten die Bewohner Gazas, dass ein anderer, bisheriger Krieg Israels unbemerkt bleiben wird: die Wiederaufnahme seiner Hungerpolitik in Gaza.

Mahmoud al-Qarra, 55, ein Bewohner von Khan Younis, sagt, dass selbst die einfachsten globalen Entwicklungen lokale Konsequenzen für die Bewohner Gazas haben. Er erklärt, dass seit Beginn des Krieges und seitdem sich die Nachricht verbreitete, dass die Grenzübergänge geschlossen werden könnten, die Preise präventiv in die Höhe schossen. Israel hatte noch nicht einmal angekündigt, dass die Grenzübergänge geschlossen werden.

„Niemand in Gaza hat den Geschmack des Hungers vergessen“, sagte Qarra gegenüber Mondoweiss. „Auch haben sie sich noch nicht von der Hungersnot erholt.“

Während des über zwei Jahre andauernden Völkermordkrieges in Gaza verfolgte Israel bereits in den ersten Monaten des Krieges eine systematische Politik der Aushungerung. Im März 2025 unterbrach Israel dann für drei Monate vollständig alle Lebensmittellieferungen nach Gaza. Später ließ es unter dem überwältigenden internationalen Druck zwar wieder eine verschwindend geringe Menge an Hilfsgütern in den Gaza-Streifen zu, verfolgte aber gleichzeitig eine Politik der „Chaos-Erzeugung“, um die Palästinenser daran zu hindern, Hilfsstellen zu erreichen oder um die sichere Lieferung von Hilfsgütern an die Bedürftigen zu behindern. Im August desselben Jahres erklärte die weltweit größte Organisation zur Überwachung von Hungersnöten offiziell eine Hungersnot in Gaza.

„Wir haben eine bittere Erfahrung gemacht“, sagt al-Qarra. „Alles, was wir jetzt tun, basiert auf dieser Erfahrung.”

„Wenn Israel uns vernichtet, wäre die Welt zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um es zu bemerken.”

Am Samstagmorgen verdoppelten sich die Preise für Zucker, Fleisch, Käse und andere Grundnahrungsmittel. Später am Tag gab die israelische Behörde COGAT, die für die Verwaltung der besetzten palästinensischen Gebiete zuständig ist, bekannt, dass alle Grenzübergänge geschlossen werden und humanitäre Hilfe für den Gaza-Streifen bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Diese Maßnahme wurde von COGAT als Ergebnis „notwendiger Sicherheitsanpassungen“ beschrieben.

In der Erklärung hieß es jedoch, dass die Schließung „keine Auswirkungen auf die humanitäre Lage“ in Gaza haben werde, da die „erheblichen Mengen an Lebensmitteln“, die seit Beginn des Waffenstillstands im Oktober 2025 angeblich ins Land gelangt seien, „das Vierfache des Nahrungsbedarfs der Bevölkerung ausmachen“.

Die Erklärung von COGAT steht in krassem Widerspruch zu Berichten internationaler Hilfsorganisationen, die sagen, dass Israel die im Waffenstillstandsabkommen vereinbarte Anzahl von Hilfsgüter-Lkw (etwa 600 Lkw pro Tag, von denen nur etwa 200 in den Grenzübergangsmanifesten aufgeführt sind) systematisch unterschritten hat. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) deckten die Rationen im gesamten Januar „100 Prozent des täglichen Mindestkalorienbedarfs“, eine Quote, die im folgenden Monat auf 75 Prozent sank. Darüber hinaus blieb die Zahl der Lkw, die tatsächlich Hilfsgüter entladen durften, laut den wöchentlichen Lageberichten des OCHA aus den letzten Monaten durchweg hinter den an den Grenzübergängen registrierten Zahlen zurück.

Muhammad Abu Hamad, 34, ein lokaler Händler in Gaza, sagt, dass bis zum späten Samstagabend und frühen Sonntagmorgen alle seine Lebensmittel ausverkauft waren. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage hat er sogar seine Reserven, die er für lange Monate aufbewahrt hatte, zum Verkauf angeboten. Auch diese waren schnell ausverkauft.

„Als Menschen live im Fernsehen massenhaft starben, änderte sich für sie nichts“, sagt Abu Hamad. „Die Belagerung wurde nicht aufgehoben. Wir wurden nicht mit Lebensmitteln versorgt, obwohl die weltweite Aufmerksamkeit ganz auf den Krieg in Gaza gerichtet war.“

Jetzt, da die Welt mit dem Angriff auf den Iran beschäftigt ist, sagt Abu Hamad, befürchten die Palästinenser, dass die Welt nicht bemerken wird, was mit den Palästinensern geschieht, „selbst wenn Israel das palästinensische Volk in einer einzigen Nacht vernichten würde“. „Die Menschen befürchten, dass Israel diesen Krieg ausnutzen wird“, erklärt er, „um weitreichende Zerstörungen zu verursachen.“

Vor Ort jedoch wurden die israelischen Militäroperationen seit der Einigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand im Oktober 2025 nie eingestellt. In den Gebieten Gazas, die sich noch unter israelischer Kontrolle befinden und durch die sogenannte „Gelbe Linie“ abgegrenzt sind, die Gaza grob in zwei Hälften teilt, werden weiterhin systematisch Häuser zerstört. Viele Bewohner, die versucht haben, in ihre Häuser in der Nähe der Gelben Linie zurückzukehren, wurden von israelischen Streitkräften sofort erschossen, während die Bewohner der nahe gelegenen Vertriebenenlager weiterhin täglich Explosionen hören. Am Freitag, dem 27. Februar, tötete Israel drei Polizisten an einem Kontrollpunkt in Khan Yunis. Laut dem täglichen Bericht des Gesundheitsministeriums steigt die Zahl der Opfer weiter an, während jeden Tag Dutzende Verletzte in die Krankenhäuser von Gaza eingeliefert werden.

Im letzten Ramadan fasteten die Palästinenser in Gaza inmitten einer Hungersnot. Nach dem Waffenstillstand hatten sie nicht erwartet, ein zweites Jahr in Folge ähnliche Bedingungen ertragen zu müssen. Muin Alawan, 28, sagt, dass er in einem Monat, der von Fasten, religiösen Ritualen und Familienbesuchen geprägt ist, zumindest erwartet hatte, den heiligen Monat ohne Angst vor Lebensmittelknappheit feiern zu können. Nichts am Ramadan in Gaza ist noch wie früher – keine Häuser für Zusammenkünfte und keine Moscheen für Gebete, sagt Alawan.

Aber Israel hat einen weiteren Anlass gefunden, um den Menschen in Gaza Entbehrungen aufzuerlegen. „Das ist Israel“, bemerkt Alawan. „Es ist nur an Krieg gewöhnt, und das wird sich nie ändern.“

