Israel ist eine Gefahr für die ganze Welt

Von Peter Haisenko (anderwelt)

Israel hat einen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen und dabei Mittel angewendet, die dem Völker- und Kriegsrecht Hohn sprechen. Die Rolle der USA dabei ist mehr als fragwürdig. Die Antwort aus Teheran hat Israel kalt erwischt. Wie weit will Israel jetzt eskalieren, auch im Hinblick auf die USA.

Während die Westmedien den brutalen Völkermord in Gasa noch mit dem immer wieder bemühten „7. Oktober“ zu rechtfertigen suchen, geht das bei dem Überfall auf den Iran nicht. Der war unprovoziert und, wie man aus Jerusalem hört, jahrelang vorbereitet. So, wie die perfide Aktion mit den explodierenden Pagern. Das bedeutet, dass Israel seit Jahren geplant hatte, den Iran anzugreifen. Vor allem seine Atomanlagen. Schon seit etlichen Jahren hat Israel, der Mossad, nach Belieben Zivilisten, Wissenschaftler und auch hohe Militärs und Würdenträger rundherum ermordet. Mit erheblichen Kollateralschäden, nämlich dem Tod von unbeteiligten Menschen. So, wie Israel immer wieder behauptet, neben hunderten Zivilisten in Gasa einen Hamas-Führer getötet zu haben. Unsere Führer schweigen dazu, weil Israel ja nur sein Existenzrecht verteidigt. Die Waffen dafür liefern sie auch noch.

Um es vorab klar zu sagen: Es ist mir mittlerweile gleichgültig, ob mich jemand einen Antisemiten schimpft, wenn ich die brutalen Angriffe Israels und die Morde an hunderttausenden Zivilisten kritisiere. Dieses Totschlagargument zieht nicht mehr. Man muss einen Verbrecher einen Verbrecher nennen dürfen, unabhängig von seiner Ethnie oder Hautfarbe. Wir sollten nie vergessen: Jeder Verbrecher macht immer skrupelloser weiter, solange er er nicht erwischt und bestraft wird. Bei Israel geht es nicht ums Erwischen, das ist sonnenklar, sondern nur noch ums bestrafen. Wie kann man darüber hinwegsehen, wenn zwei Millionen Menschen ihre Wohnstätten und die elementarsten Grundbedürfnisse zerstört werden? Ach ja, das Recht auf Selbstverteidigung. Steht das auch dem Iran zu? Oder den Palästinensern? Oder eben jedem? Offensichtlich nicht, wie man schon in der BRD sehen kann. Wehrt sich jemand erfolgreich gegen einen Messerstecher, verletzt ihn dabei sogar, dann sieht sich der Angegriffene selbst mit einem Gerichtsverfahren konfrontiert.

Verhaltene Freude

So ist es auch mit Israel. Bombardiert Israel den Iran, zeigen unsere asozialen Medien mehr oder weniger verhaltene Freude darüber. Schlägt der Iran zurück, wird sofort Zurückhaltung gefordert, vom angegriffenen Iran. Ähnlich wie den berühmten „7. Oktober“ führt Israel gegenüber dem Iran an, es müsse verhindert werden, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und befindet sich in dieser Hinsicht im gleichen Zustand wie die BRD. Der Iran versichert fortlaufend, er werde keine Atombombe bauen, auch aus religiösen Gründen. Er besteht aber auf seinem Recht, die Atomkraft friedlich zu nutzen. Selbst amerikanische Geheimdienste haben erst kürzlich bestätigt, dass der Iran nicht am Bau einer Atombombe arbeitet. Eben so, wie die BRD, obwohl beide es könnten. An dieser Stelle sollte man sich erinnern, dass der Iran während der letzten Jahrhunderte niemals einen Nachbarn angegriffen hat. Und ja, der Iran mag Israel nicht, aber damit steht er nicht allein und es gibt Gründe dafür.

Israel ist ohne fremde Hilfe nicht lebensfähig. Die weltweiten jüdischen Netzwerke sorgen dafür, dass Israel im Überfluss mit Geld und Waffen versorgt wird. Dieselben Netzwerke haben auch großen Einfluss auf Medien und die Berichterstattung über Israel und auch über den Iran. Wie sonst kann es sein, dass der Iran, der niemanden angegriffen hat, zu einem Bösewicht und Terrorstaat gemacht worden ist? Wieviele Kriege hat Israel geführt gegen seine Nachbarn und die eigenen Einwohner, die Palästinenser? So kann man den Eindruck haben, der Khasaren-Staat Israel führt die Tradition der Ur-Khasaren vor 1.000 Jahren fort, sich andauernd mit seinen Nachbarn zu bekriegen. Sie sollten nicht vergessen, wie das damals ausgegangen ist.

Gezwungenermaßen gibt Teheran seine Zurückhaltung auf

Ich hatte mich gefragt, ob und wann der Iran seine Zurückhaltung aufgibt und Raketen in die Israelischen Städte schießen wird. Nun ist es so weit und das ist für die israelischen Bürger eine neue Erfahrung. Bislang konnten sie unbehelligt zusehen, wie ihre Regierung rundherum zerstört und mordet. Mordet auch innerhalb fremder Staaten. Etwa so, wie die USA weltweit Menschen mit Drohnen ermorden. Die Einschläge in Israel haben die Menschen in Israel geschockt. Vorbei ist es mit dem gemütlichen Zusehen bei der Show, wenn Israels Militär mal wieder zuschlägt. Jetzt sehen einige Häuser in Israel ein wenig so aus, wie ganz Gasa. Ebenso sind die Nächte gestört durch die iranischen Angriffe. Die Israelis spüren jetzt ein Promille dessen, was den Palästinensern und Libanesen andauernd angetan wird. Das macht etwas mit den Israelis und Hybris weicht der Angst.

Die Haltung von Trump zu diesen Vorgängen ist unterirdisch. Er sagt, er hätte nicht gewusst, was da abgeht. Das wäre schlimm, denn dann hätte er seinen Apparat nicht im Griff. Ich glaube ihm das nicht. Schließlich tut sich Trump mit seinem Hass auf den Iran schwer, einen Angriff auf den Iran durchzuführen, wegen der militärischen Fähigkeiten des Iran. Ich denke eher wird Trump heimlich gesagt haben, macht mal zu. Jede Schwächung Irans kommt mir im Verhältnis zum Iran entgegen. Die Waffen und Logistik, die gegen den Iran eingesetzt werden, liefert er sowieso. So, wie die USA im WK II Stalin mit irrsinnigen Mengen an Waffen und Kriegsmaterial beliefert haben. Würde er nach den israelischen Angriffen den Iran angreifen, befände er sich in der amerikanischen Tradition. Wie im WK I und II würden die USA einen bereits entscheidend geschwächten Staat angreifen. Ja, das können sie.

Israel zerstört zivilen Wohnraum und ermordet Wissenschaftler

Wie in Gasa und Libanon schießt Israel im Iran auf Wohnhäuser, in denen Militärs und Wissenschaftler wohnen sollen. Mit Familie. Der Westen schweigt dazu, obwohl es sich um feige Morde handelt. Man stelle sich vor, Russland würde in der Ukraine gezielt Wohnhäuser hochrangiger Ukrainer ins Visier nehmen. Oder Russland würde den deutschen Kriegsminister und die Vorstände von Rheinmetall eliminieren. Das Geschrei wäre unendlich und gerechtfertigt. Man bedenke, der Erstschlag gegen den Iran erfolgte ohne Kriegserklärung. Es war ein heimtückischer Angriff zu einer Zeit, als Verhandlungen liefen und der Iran nicht mit solch perfider Chuzpe gerechnet hat. Und nein, es war kein präventiver Angriff, denn es geht doch angeblich um eine iranische Atombombe. Die amerikanischen Geheimdienste sagen aber klar, dass der Iran in den nächsten fünf Jahren keine bauen kann und der Iran beteuert immer wieder, er wolle keine bauen. Ganz offen sagen Israels Militärs, sie wollten sogar den iranischen Präsident ermorden.

Seit seiner Gründung ist Israel nahezu durchgängig im Krieg und ermordet und vertreibt Palästinenser. Völkerrecht? Das gilt doch nicht für Israel. Gab es deswegen jemals Sanktionen gegen Israel? Aber wir sollten noch einen Blick darauf werfen, wie es so weit kommen konnte. Ja, es war wieder England, das alles getan hat, um Unfrieden in der Region unausweichlich zu machen. Das begann vor der Staatsgründung, indem England gezielt Hass zwischen Juden und Arabern/Palästinensern hergestellt hat. Siehe PDF unten zum Runterladen. Dann, 1952, hat England die CIA veranlasst, den demokratisch gewählten iranischen Präsident Mossadeq zu stürzen und den Schah zu implementieren. Das war der Beginn allen Ärgers mit dem Iran. Erst intern und mit dem Mullah-Regime auch in der Außenwirkung.

Der Westen ist mitschuldig an dieser Eskalation

Aber der Iran wurde erst zur Vernichtung vorgesehen, als er sich dem Diktat verweigert hatte, Öl nur gegen Dollar zu verkaufen. Man erinnere sich an Gaddafi in Libyen und Saddam Hussein im Irak. Und hier sind wir beim Nächsten: Der Iran beliefert China mit Öl und nicht gegen Dollar. Die Vernichtung der iranischen Ölindustrie wäre für China ein herber Schlag. Für den Rest der Welt auch, denn die Ölpreise werden durch die Decke gehen. Das ist dann der nächste Schlag gegen Deutschland, denn die Deutsche Industrie würde diese hohen Energiepreise nicht mehr überstehen. Haben die Hasardeure in Berlin mal darüber nachgedacht? Oder wollen sie das sogar so? Hier wird erkennbar, dass der Angriffskrieg Israels gegen den Iran Auswirkungen auf die ganze Welt haben wird. So wird klar, dass Israel eine Gefahr für die ganze Welt ist und das zusammen mit den USA.

Frieden auf der Welt wird erst möglich sein, wenn die USA, Israel und England in die Ecke gestellt werden und keine Kriege mehr anzetteln können. Würde die Welt die USA so behandeln, wie alle anderen Staaten auch, dann hätten die USA praktisch kein Militär, denn die Kosten für dieses entsprechen ziemlich genau dem Außenhandelsdefizit der USA. Das heißt, die ganze Welt bezahlt dafür, vom US-Militär dominiert zu werden. Und für die Unterstützung Israels und sein Militär hätten die USA auch kein Geld mehr. So komme ich zu dem Schluss, dass ein weltweiter Finanzcrash der Welt Frieden bringen könnte, zumindest für einige Zeit. Für die verdammten Kriege braucht man Geld und wenn das nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Krieg. Um Israel zur Ordnung zu rufen, würde es auch ausreichen, die finanzielle Unterstützung zu streichen, genauso wie die Waffenlieferungen. So, wie es jetzt läuft, macht sich der gesamte Wertewesten mitschuldig an den Verbrechen des israelischen Staats.

Hier können Sie die PDF herunterladen in der aufgezeigt wird, wie England den Hass zwischen Juden und Arabern hergestellt und so die gesamte Region destabilisiert hat. Klicken Sie hier.

So sieht Gasa heute aus. Kann das noch etwas mit „Selbstverteidigung“ zu tun haben?

(Visited 20 times, 20 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …