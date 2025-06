Israel greift den Iran an – Folgen? Der Spieß dreht sich um.

von Peter Koenig (globalresearch)

Alles begann in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2025 mit der Operation „Rising Lion“, wie Israel sie nennt. Die israelische Luftwaffe startete Dutzende Luftangriffe gegen den Iran, die sich gegen dessen Atomprogramm richteten. Laut BBC handelt es sich nach iranischen Angaben um den größten Angriff auf iranisches Territorium seit dem Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 1988.

Der Iran betreibt kein Atomwaffenprogramm, wie die zum UN-System gehörende Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) mehrfach bestätigte. Nach einer Inspektion im Jahr 2024 meldete die IAEA jedoch offenbar eine Anreicherung von etwa 60 Prozent. Für den Bau einer Atombombe reicht dies nicht aus; hierfür wären mindestens 90 Prozent erforderlich.

Für Israel, das über ein Arsenal von mehreren hundert Atomsprengköpfen verfügt, rechtfertigte dies jedoch einen beispiellosen Angriff auf den Iran – eine klare Kriegserklärung. Israels Atombombenarsenal liegt außerhalb des Atomwaffensperrvertrags , und der Westen, angeführt von den USA, tolerierte dies stillschweigend.

Nur mit der ausdrücklichen Unterstützung des Weißen Hauses würde Israel einen solchen Angriff auf ein Land wagen, dessen Militärmacht die Israels bei weitem übertreffen könnte.

Während diese Zeilen geschrieben werden, ändert sich die Situation im Israel-Iran-Krieg ständig.

Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass sich das Blatt innerhalb der letzten 48 Stunden um 180 Grad gewendet hat.

Laut Wall Street Journal (WSJ – 13. Juni 2025) sprach Premierminister Netanjahu am Montag, dem 9. Juni 2025, in einem Telefongespräch mit Präsident Trump die Möglichkeit von Angriffen auf den Iran an, was von zwei US-Beamten bestätigt wurde. Trump antwortete, er wolle die Diplomatie erst einmal abschließen, bevor er militärische Optionen ergreife. Um die Welt zu warnen und die Diplomatie zu umgehen, zogen die USA am Mittwoch, dem 11. Juni, für den Fall eines Angriffs einige nicht unbedingt benötigte Kräfte aus der Region ab.

Am Donnerstag, vor dem israelischen Angriff, sagte Trump, er würde einen Angriff nicht als unmittelbar bevorstehend bezeichnen, „aber es ist durchaus möglich“. Offensichtlich gab Trump Israel grünes Licht für einen Angriff, bevor die Diplomatie ihren Lauf nehmen konnte. Damit verriet er nicht nur den Iran, sondern den gesamten Nahen Osten, genauer gesagt Westasien, und die ganze Welt, denn er gab Israel freie Hand , potenziell einen Dritten Weltkrieg zu beginnen.

Seit Israels überraschendem Luftangriff in den dunkelsten Morgenstunden des Donnerstags, 13. Juni, hat sich die Lage dramatisch verändert. Der Iran hat Hunderte Hochgeschwindigkeitssprengköpfe abgefeuert, von denen die meisten Israels Raketenabwehrsysteme unbeschadet durchdrangen. Die iranischen Raketen konnten von der US-amerikanischen THAAD-Raketenabwehr nicht gestoppt werden. Siehe hier .

Auf X ansehen

Siehe auch dies von Fox News – 14. Juni 2025:

Auf X ansehen

Weitere dramatische Schlagzeilen lauten: „Ganz Israel steht unter Beschuss!“ Explosionen und Rauch, als der Iran Hunderte Raketen abfeuert | ITV NEWS , da „ der Iran Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert hat; nur wenige wurden abgefangen.“ Frage: Verfügt der Iran über genügend Raketen und Geschosse, um Israel zu überwältigen und zu überdauern? Die nächsten 72 Stunden werden entscheidend sein.

Iranische Raketen haben wichtige Ziele in Tel Aviv und anderen Großstädten Israels getroffen und zielten auch auf israelische Atomwaffenarsenale und Militärstandorte. Sie forderten unzählige Opfer und zerstörten die Infrastruktur massiv. Inwieweit Israels Atomwaffenarsenale betroffen waren, wird sich wohl nie herausstellen.

Präsident Putin unterstützte zwar die Verteidigung des Iran, forderte jedoch beide Parteien auf, die Aggressionen sofort einzustellen.

Er bot Russlands Vermittlungsleistungen an. Einst, als die Schweiz noch neutral war , hätte Bern die Schweizer Diplomatie als Friedensvermittler anbieten können. Nicht mehr, da die Schweiz in Richtung NATO, Iran und alles, was nicht als Westen gilt, abdriftet.

Herr Putin hat Präsident Trump höchstwahrscheinlich gewarnt, Israel solle auf den iranischen Angriff nicht mit Atomwaffen reagieren. Wenn nicht Trump, dann müssen seine Berater im Pentagon wissen und verstehen, was das bedeutet.

Auf Geheiß Israels hatte Trump Verhandlungen mit dem Iran aufgenommen, um dessen Anreicherungsprogramm auf Null zu reduzieren, d. h. das angereicherte Uran zu zerstören, das der Iran für zivile Zwecke nutzen wollte. Er warnte oder erpresste den Iran – man stimmte zu, sonst würde man angegriffen werden. Er gab dem Iran fünf Tage Zeit zu reagieren, doch Israel startete seinen Angriff bereits nach drei Tagen, sicherlich nicht ohne Trumps Zustimmung, was einen eklatanten Verrat der USA an dem Iran und der Welt bedeutete.

Präsident Trump begann seine zweite Amtszeit am 20. Januar 2025 als sogenannter „Friedenspräsident“, endete jedoch stattdessen als Kriegspräsident; als eine der größten Täuschungen nicht nur für die US-Bürger, sondern für die ganze Welt.

Anstatt sein Versprechen einzulösen und das entsetzliche Blutvergießen und den Völkermord zu stoppen, den Israel im Gazastreifen und nun auch im Westjordanland, im Libanon und in Syrien angerichtet hat, unterstützt Trump Netanjahu mit weiteren Waffen, um seine ethnische Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen und in ganz Palästina fortzusetzen.

Im Stellvertreterkrieg zwischen der Ukraine und Russland ist Trump von einer Einigung weit entfernt. Nach dem beispiellosen, von den USA unterstützten Angriff Israels auf den Iran ist ein Friedensabkommen mit Russland weiter in weite Ferne gerückt als je zuvor.

Israel griff auch Militäreinrichtungen in Teheran und im gesamten Iran an und tötete dabei Berichten zufolge Dutzende hochrangige Militäroffiziere, darunter die beiden obersten Kommandeure des Iran.

Der Iran bestätigte, dass bei den Angriffen Generalmajor Hossein Salami , Kommandeur der Eliteeinheit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), und Generalmajor Mohammad Bagheri , Stabschef der iranischen Streitkräfte, sowie mehrere Atomwissenschaftler getötet wurden. Der iranische UN-Gesandte Amir-Saeid Iravani erklärte, 78 Menschen seien getötet und 320 weitere verletzt worden.

Dieser völlig illegale, verheerende Großangriff stürzte den Nahen Osten in einen neuen Krieg, wenn nicht gar in einen tiefen Abgrund. Bilder des iranischen Staatsfernsehens zeigten, dass das Kernkraftwerk Natanz in der Mitte des Iran, eines der beiden wichtigsten Atomkraftwerke des Landes, am Donnerstag, dem 13. Juni, gegen 4:15 Uhr getroffen wurde.

Trump lobt den israelischen Luftangriff (RT, 13. Juni 2025) als „exzellent“ und warnte, dass „noch mehr kommen“ werde. Er warnt den Iran: „Entweder schließen Sie das Atomabkommen ab (keine Urananreicherung) oder Sie werden abgeschlachtet“ – siehe dies: US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Luftangriff auf den Iran als „exzellent“ bezeichnet und gewarnt, dass „noch mehr kommen“ werde .

Präsident Putin (RT – 13. Juni 25) telefonierte mit dem israelischen Premierminister und dem iranischen Präsidenten. Laut der Pressestelle des Kremls verurteilte Putin den israelischen Angriff und sprach dem Iran sein Beileid aus.

Einige der iranischen Atomanlagen liegen über 800 Meter unter der Erde und sind für israelische Raketen unerreichbar. Es ist unklar, wie viel von Irans Atomenergieprogramm zerstört wurde. Es wird wohl nie bekannt werden.

Indem Trump dem Angriff Israels grünes Licht gibt, macht er sich zum Komplizen dieses neuen, von Israel initiierten Nahostkonflikts, der möglicherweise zu einem Szenario des Dritten Weltkriegs ausarten könnte.

Die Financial Times (FT – 13. Juni 2025) berichtet , dass Präsident Trump Teheran auf seiner Plattform „Truth Social“ gewarnt habe , dass die nächsten „bereits geplanten Angriffe“ auf den Iran „noch brutaler“ ausfallen würden. Er fügte hinzu, dass „der Iran einen Deal [über sein Atomprogramm] machen müsse, bevor nichts mehr übrig sei“. „Kein Tod mehr, keine Zerstörung mehr. TUT ES EINFACH, BEVOR ES ZU SPÄT IST“, schrieb er. Ja, der Dealmaker hat erneut gesprochen.

Trump fügte hinzu, dass die USA „mit Abstand die beste und tödlichste Militärausrüstung der Welt herstellen, und dass Israel viel davon hat und noch viel mehr dazukommen wird – und dass sie wissen, wie man es einsetzt.“ Die übliche megalo-egozentrische Rhetorik, die typischerweise nicht belegt und immer weniger glaubwürdig ist, aber immer mehr ein trauriges Lächeln hervorruft.

Trumps Verhandlungskonzept bezieht sich auf die kürzlich von den USA erzwungene Reduzierung des iranischen Atomanreicherungsprogramms auf Null. Frühere Abkommen – der Gemeinsame umfassende Aktionsplan ( JCPOA) , der von 2013 bis 2015 mit der US-Regierung unter Obama und ihren westlichen Verbündeten sowie China und Russland ausgehandelt wurde – erlaubten dem Iran, Uran auf maximal 5 Prozent anzureichern. 15 Jahre lang verpflichtete sich der Iran, Uran nur auf 3,67 Prozent anzureichern und keine Schwerwasseranlagen zu bauen. Das Land erfüllte diese 15-Jahres-Bedingung.

Dennoch folgt der Angriff der israelischen Luftwaffe auf den Iran einem monatelangen Stillstand hinsichtlich des iranischen Atomprogramms. Teheran betont – und hat dies stets getan –, sein Atomprogramm diene friedlichen zivilen Zwecken, vor allem der Kernenergie. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) der Vereinten Nationen beobachtet das iranische Atomprogramm aufmerksam und hat nie Beweise dafür gefunden, dass der Iran versucht, eine Atombombe zu bauen.

Bitte BEACHTEN Sie und denken Sie daran, dass Israel über Hunderte von Atomsprengköpfen verfügt, die außerhalb des Atomwaffensperrvertrags liegen und vom Westen, angeführt von den USA, toleriert werden.

Die IAEA folgt, wie die meisten UN-Organisationen, politisch dem „Mandat“ des Westens. Daher überrascht es nicht, dass die IAEA am Donnerstag, dem 12. Juni, einen Tag vor dem israelischen Angriff auf den Iran, erklärte, der Iran habe gegen seine Nichtverbreitungsverpflichtungen verstoßen – die erste derartige Rüge seit zwei Jahrzehnten. Dies dürfte die ultimative Rechtfertigung für Israels verheerenden Luftangriff gewesen sein.

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sagte:

Israel „muss mit einer harten Strafe rechnen. Das zionistische Regime hat sich durch dieses Verbrechen ein bitteres und schmerzhaftes Schicksal geschaffen – ein Schicksal, dem es sich mit Sicherheit stellen wird“, sagte er. „Mit Gottes Erlaubnis werden die mächtigen Hände der Streitkräfte der Islamischen Republik Israel nicht ungestraft lassen.“

Weitere Einzelheiten finden Sie unter FT 13. Juni 2025

Dieser neue Krieg im Nahen Osten ist in einem ständigen Wandel begriffen, könnte eskalieren und die Welt in Gefahr bringen. Er ist erneut das Werk der zionistischen Elite, die versucht, die Welt zu kontrollieren und ein Großisrael zu errichten, das im Idealfall ihre derzeitige Landkarte um den Iran erweitern würde.

Frieden im Nahen Osten oder besser noch in Westasien wäre ein großer Schritt in Richtung Weltfrieden – ein Motor für sozioökonomischen Wohlstand.



*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von „ Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier“ und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin-Universität in Peking.

(Visited 8 times, 8 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …