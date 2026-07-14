Irans WM-Debakel war eine Generalprobe für einen erneuten Krieg

US-Beamte diffamierten die iranische Mannschaft als Terroristen, und ein US-Beamter gab sogar an, er habe nach deren Abreise einen Freudentanz aufgeführt.

Faezeh Firuzeh (antikrieg)

In der vergangenen Woche nahmen die USA ihre schweren Luftangriffe auf den Iran wieder auf und trafen laut US-Zentralkommando allein in den ersten drei Nächten über 300 Ziele. Laut iranischem Gesundheitsministerium wurden bei den Angriffen mehr als 30 Zivilisten getötet und über 260 verletzt. Diese US-Bombardierungen erfolgten inmitten laufender Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA und während im Iran grenzüberschreitende Trauerprozessionen für den verstorbenen Ayatollah Ali Khamenei stattfanden.

Beim NATO-Gipfel in Ankara am 8. Juli erklärte Präsident Trump den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet. Er bezeichnete iranische Offizielle als „Abschaum“, „krank“ und „bösartige, gewalttätige Menschen“. Derartige Beleidigungen gegen Iraner sind nicht neu. Wochen zuvor hatte sich diese aggressive Rhetorik und die erneute Bombardierungskampagne durch die ungerechtfertigte Behandlung der iranischen Fußballnationalmannschaft durch die USA und die FIFA bereits angedeutet. Ich war Zeuge dieser Vorbereitung.

Der Auftakt erfolgte lange vor Turnierbeginn. US-Beamte beschuldigten die iranische Nationalmannschaft, versucht zu haben, Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde einzuschleusen, und verweigerten mindestens elf Mitgliedern der Delegation die Einreise in die USA.

Der iranische Fußballverband verurteilte die Anschuldigungen als „falsch, erfunden und völlig unglaubwürdig“. Dennoch spielten die Anschuldigungen eine Rolle. Indem die USA die Teilnahme der iranischen Fußballnationalmannschaft an der Weltmeisterschaft als Infiltrationsrisiko darstellten, konnten sie jede diskriminierende Maßnahme als notwendige Sicherheitsvorkehrung rechtfertigen.

Nachdem diese Ausgangslage geschaffen war, folgten die Einschränkungen. Die Trump-Regierung erlaubte der Mannschaft nicht, auf US-amerikanischem Boden zu trainieren, obwohl alle ihre Spiele in den Vereinigten Staaten stattfanden. Sie durften sich nur während kurzer Zeitfenster für ihre Spiele in den USA aufhalten und mussten danach sofort wieder abreisen. Als Gastgeberland der Weltmeisterschaft boten die USA ihnen keine Gastfreundschaft, sondern nur Feindseligkeit.

Ich hatte während des WM-Aufenthalts der iranischen Fußballnationalmannschaft die Gelegenheit, sie aus nächster Nähe zu begleiten – bei ihren Spielen in Los Angeles und Seattle, in dem Hotel in Seattle, das wir uns teilten, und in ihrem Trainingslager in Tijuana, Mexiko, das ich zweimal besuchte. Im Laufe der Tage lernten mich die Mitglieder der Delegation kennen. Ich hatte ursprünglich nicht vor, über sie zu schreiben. Das änderte sich erst, als ich aus erster Hand erfuhr, wie das Turnier für sie verlaufen war.

Auf dem Flughafen wurden Kapitän Mehdi Taremi und Co-Trainer Saeed Alhoei auf dem Weg zu und von allen drei Spielen fast 30 Minuten lang festgehalten und verhört. Die ständigen Kontrollen durch Sicherheitskräfte und Einreisebehörde verlängerten den 204 Kilometer langen Flug von Tijuana nach Los Angeles – normalerweise ein kurzer Flug – auf fast fünf Stunden. Das Team, dem aufgrund des Spiels um 20 Uhr zunächst eine Übernachtung in Seattle zugesichert worden war, erhielt drei Tage vor dem Spiel eine E-Mail von der FIFA, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass sie nicht mehr übernachten dürften und direkt nach dem Spiel abreisen müssten.

Als ich um 1:30 Uhr nachts zu meinem Hotel zurückfuhr – demselben, in dem das Team gebucht war –, war ich überrascht, ihren markanten königsblauen Bus auf der Autobahn zu sehen: Er stand nicht geparkt, sondern fuhr. Nach der Pressekonferenz nach dem Spiel, den Dopingkontrollen, der Fingerabdrucknahme am Flughafen und dem Flug erreichten sie ihr Hotel in Tijuana um 4:40 Uhr morgens und konnten dort erst kurz vor Sonnenaufgang ihr Abendessen einnehmen.

Indem die USA ihnen die Gastfreundschaft verweigerten, nahmen sie dem iranischen WM-Team effektiv die Zeit zum Schlafen und Essen, selbst an einem Spieltag. Dem Iran wurde nie Fairplay oder Chancengleichheit gewährt.

Der iranische Nationalspieler Alireza Jahanbakhsh brachte die Forderung seines Teams auf den Punkt: „Ehrlich gesagt, verlangen wir nicht viel. Wir bitten lediglich um die gleiche Behandlung für alle anderen 47 Mannschaften.“ Die Antwort kam vom Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, der gegenüber ABC News erklärte, die Spieler sollten den USA für „unsere Gastfreundschaft“ danken. Nach dem Ausscheiden Irans folgte der große Triumph. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte Reportern bei einer Sicherheitsbesprechung zur Weltmeisterschaft, er sei „hocherfreut“, sein Ministerium habe „ihre Visa eingezogen“ und er habe „vielleicht ein oder zwei Lieder gesungen oder sogar einen Freudentanz aufgeführt“.

Am selben Tag, an dem Iran sein letztes Spiel bestritt, bombardierten die USA das Land. Die Spieler betraten den Platz, während ihr eigenes Land unter amerikanischem Beschuss stand. Als die Spielerinnen zu Beginn des Turniers in Tijuana, Mexiko, aus dem Flugzeug stiegen, trugen sie Anstecknadeln mit der Aufschrift „168“ – eine Erinnerung an die Welt an die 168 Iraner, zumeist Kinder, die am 28. Februar, dem Eröffnungstag des US-israelischen Krieges gegen den Iran, in einer Mädchenschule in Minab getötet wurden.

Die Behandlung der iranischen Fußballnationalmannschaft verdeutlichte, wie Kriege der Öffentlichkeit präsentiert werden. Einen Feind zu konstruieren und dessen Bevölkerung als tödliche Gefahr darzustellen, ist unrealistisch und schafft keine Sicherheit. Dämonisierung und die Übertreibung von Bedrohungen sind kostspielige Angewohnheiten. Sie versperren mögliche Wege zu pragmatischer, effektiver Diplomatie und verengen den Handlungsspielraum so lange, bis Krieg als einzige Option erscheint. Selbst jetzt, wo es an Diplomaten und Vermittlern nicht mangelt, versucht Washington, sich durch Bombardierungen in Verhandlungen zu zwingen. Trump erklärte, die Angriffe würden „so lange andauern, bis ich sage, es reicht“, und drohte, Irans Brücken und Kraftwerke „nächste Woche“ zu bombardieren, falls Teheran nicht an den Verhandlungstisch zurückkehrt.

Die Taktiken, mit denen der jüngste Krieg gegen den Iran propagiert wird und die routinemäßig angewendet werden, sind ein Hauptgrund dafür, dass sich Washington immer wieder in aussichtslose und kostspielige Kriege hineinredet, die das amerikanische Volk nicht braucht. Dieser fatale Reflex endete nicht mit dem Turnier. Die Weltmeisterschaft war die Generalprobe; die Bombardierung des Irans ist die Show.

erschienen am 16. Juli 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Faezeh Firuzeh ist eine in Los Angeles lebende Autorin und Strategin, deren Arbeit Popkultur und Außenpolitik miteinander verbindet. Geboren im Iran, befand sie sich während des US-amerikanisch-israelischen Krieges von 2025 im Land. Zuvor war sie Geschäftsführerin der „Rethinking Iran Initiative“ an der Johns Hopkins SAIS und Forscherin am Quincy Institute for Responsible Statecraft. Sie hat einen Master-Abschluss der Universität Chicago, wo sie Sozialpolitik und globale Konflikte studierte.

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