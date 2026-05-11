Quelle: voltairenet

Am 6. Mai 2026 wurde von der Persian Gulf Strait Authority eine E-Mail an mehrere Reedereien gesendet, deren Schiffe im Golf blockiert sind:

„Anweisung für die Durchfahrt der Hormus Straße.

Schiffe, die die Hormus Straße passieren wollen, sollten info@PGSA.ir per E-Mail schicken.

Die wichtigsten Punkte, die im Transitmechanismus berücksichtigt werden:

1) Zahlungsvorrang für die iranische Landeswährung

2) Ausgabe von Garantien in iranischen Banken

3) Wenn ein Land im jüngsten Krieg dem Iran Schaden zugefügt hat, muss es zunächst für den Schaden bezahlen, bevor es eine Überfahrtsgenehmigung erhält. Länder, die Iran sanktioniert oder Irans Geld blockiert haben, dürfen nicht passieren.

4) Der korrekte Titel „Persischer Golf“ muss in allen Dokumenten vermerkt sein.

5) Die Nichteinhaltung der oben genannten Punkte führt zur Beschlagnahme und einer Geldstrafe von 20 % des Wertes der Fracht. »

☞ Vorerst gibt es keine Mautgebühren für die Durchfahrt der Hormus Strasse, aber Bankgarantien, die sicherstellen, dass Exporteur, Transporteur und Käufer keinen Staat verlassen, der an der illegalen Einfrierung iranischer Vermögenswerte im Ausland beteiligt ist. Die Zustimmung zur Einhaltung dieser Bankgarantien ist jedoch ein Verstoß gegen die einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten (die sogenannten „Sanktionen“ laut NATO-Propaganda).

☞ Die iranische Antwort belegt, dass die Islamische Republik, gegründet von Ayatollah Ruhollah Khomeini, nicht nur einen Krieg gegen die US-Armee führt, sondern auch gegen die westliche Vorherrschaft. Ihr Widerstand geht weit über das hinaus, was Washington in Islamabad erwartet und diskutiert. Teheran, das US-Militärbasen im Golf und Jordanien angreift, beabsichtigt nun, jegliche US-Einmischung in das globale Bankensystem abzuschneiden.

Dieser Artikel ist das Editorial der Ausgabe 175 von „Voltaire, actualité internationale“. Die Welt verändert sich schnell. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen, vertraulichen Newsletter, eine außergewöhnliche Informationsquelle über den Übergang zu einer multipolaren Welt.

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