Der iranische Kommentator und Moderator von Jedaal Media spricht darüber, wie Iran die Raketendominanz über die USA und Israel erlangt hat und nun verheerende Konsequenzen verursachen könnte, falls die „Verhandlungen“ scheitern. Wir fragen:

Haben russische Jets iranische Hände erreicht?

Wie sieht Irans Arsenal aus?

Warum hat Iran dieses Arsenal aufgebaut? Was ist der historische Kontext?

Welche Szenarien werden sich entfalten, sollte die USA angreifen? Werden die USA und die Golfstaaten überleben?

Ist der Petrodollar am Ende, wenn die USA einen Krieg gegen Iran beginnen?

