Am 7. April 2026 traf eine iranische ballistische Rakete Haifa – und vier Menschen bezahlten es mit ihrem Leben. Israels milliardenschweres Luftverteidigungssystem konnte den Einschlag nicht verhindern – und die Gründe dafür sind erschreckender als der Treffer selbst. In diesem Video analysieren wir die Technologie hinter dem Angriff, die fatale Mathematik des Abfangsystems und was dieser Moment für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet. Die Mainstream-Medien zeigen euch die Explosion – wir zeigen euch, warum sie unvermeidlich war.
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Hier was neues aus der Gerüchteküche.Joe Kent trat unlängst zurück als Chef des ziemlich hoch gestellten Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, weil dieser Krieg nur zionistischen Interessen eines Großistraels dient, nicht aber amerikanischen Interessen. Den nicht-jüdischen Amerikanern ist Israel genauso schnuppe wie uns die Ukraine, sollen jedoch gleichwohl wie wir darunter leiden!
Joe Kent hat jetzt folgendes gesagt: Trump wolle aus der Nato austreten, weil in dieser die Türkei ist und demnächst Israel und die Türkei sich in die Haare kriegen werden, weil Israel Syrien erobern wolle und dabei Israel die Unterstützung der USA benötige. Ich halte das zwar für ziemlich unwahrscheinlich, aber man weiß ja heutzutage nie wie verrückt die Politiker sind.
https://www.facebook.com/rkmtimes/posts/just-injoe-kent-says-us-is-leaving-nato-for-israels-fight-with-t%C3%BCrkiye-israel-an/1371524358340231/
JUST IN❌Joe Kent says, US Is leaving NATO for Israel’s fight with Türkiye.
Israel and Türkiye are fighting each others continuously in Syria, Iraq and Iran-US war.
Israel says, Türkiye Is biggest threats to Israel and US interests in Syria, Iraq, Libya and Middle East.
https://www.instagram.com/reel/DW61YQNEny3/
Alexander Raue hat das dann gleich zur nächsten Sensation verarbeitet!
„Krieg mit Türkei wird vorbereitet + Friedensverhandlung gescheitert + Trump stellt EU Ultimatum!“
John Ag bringt ununterbrochen Infos, derzufolge Israel schon längst hätte untergehen müssen. Aber Nevatim wurde anscheinend doch nicht zerstört, D-i-m-o-n-a auch nicht und Israel tötete gestern ca. 265 Menschen im Libanon zur Feier der Waffenruhe mit Trump, darunter den Neffen eines Hisbollah-Offiziers. Also ist die Sippenhaftung der bösen Nazis wieder zurückgekehrt und besonders gefährlich ist auch ein talentierter Physiker, der Goy ist.
Übersicht mit KI: „Sippenhaftung (oder Sippenhaft) bezeichnet die rechtsstaatswidrige Praxis, Angehörige für die Verfehlungen eines Familienmitglieds kollektiv strafrechtlich oder zivilrechtlich haftbar zu machen. Sie stammt aus alten Traditionen, wurde im NS-Staat als Repressionsmittel eingesetzt und ist heute im modernen deutschen Recht grundsätzlich verboten.“
Für die Tötung eines talentierten Physikers oder Ingenieurs, der verbotenerweise nicht zionistisch ist, gibt es noch keinen Fachausdruck. Die Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. (GfdS) gibt sich derzeit große Mühe das „Wort desJahres“ zu finden, mit dem man die Tötung talentierter nicht-jüdischer Physiker bezeichnen könnte!
„Iran erhält 15-Tonnen-Atomsprengkopf Satan-2 von Russland. Israel hat 24 Stunden, USA in Panik.“
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„Irans Kheibar Shekan Rakete hat Netanjahus geheimen Bunker in Tel Aviv getroffen.“
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„DAS 1,7 BILLIONEN DOLLAR GRAB Warum die F 35 gegen moderne Sensoren wehrlos ist.“