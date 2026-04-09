Irans Rakete trifft Haifa – Israel’s $10 Billion Air Defense COLLAPSED!

Am 7. April 2026 traf eine iranische ballistische Rakete Haifa – und vier Menschen bezahlten es mit ihrem Leben. Israels milliardenschweres Luftverteidigungssystem konnte den Einschlag nicht verhindern – und die Gründe dafür sind erschreckender als der Treffer selbst. In diesem Video analysieren wir die Technologie hinter dem Angriff, die fatale Mathematik des Abfangsystems und was dieser Moment für den weiteren Kriegsverlauf bedeutet. Die Mainstream-Medien zeigen euch die Explosion – wir zeigen euch, warum sie unvermeidlich war.

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