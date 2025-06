Iranisches Atom-Programm

Bomben auf Deutschland und die USA

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Zwar gibt es eine wacklige Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Aber die Aggression Israels gegen den Iran könnte jederzeit erneut beginnen. Denn der Schurkenstaat Israel behauptet unbewiesen, dass der Iran an einer A-Waffe arbeitet und damit Israel bedrohe. Deshalb habe er Bomben und Raketen auf den Iran abgefeuert und werde das auch weiterhin tun: Völkerrechtswidrig, versteht sich.

Der iranische Schah für Atom

Es war der iranische Schah Mohammad Reza Pahlavi, der am 21. März 1974 erklärte: „Wir werden so rasch wie möglich die Atomenergie und alternative Energiequellen nutzen, um Öl für die Herstellung chemischer und petrochemischer Produkte zu reservieren. Wir sollten Öl, diese kostbare Substanz, nicht einfach als gewöhnlichen Brennstoff verwenden.“

USA-Atom-Geschenk

Der Schah führte so eine Art Königstitel und kommandierte ein Regime, in dem die Geheimpolizei SAVAK gern folterte und mordete. Und da der Schah eine westliche Marionette war, folterte und mordete die CIA immer mit. Und auch in der Atomfrage war der Westen auf der Seite des Schah: Schon der Grundstein des iranischen Atomprogramms wurde mit US-amerikanischer Hilfe gelegt. 1959 überbrachte US-Präsident Dwight D. Eisenhower der Universität Teheran im Rahmen des Atoms-for-Peace-Programms einen Forschungsreaktor als Geschenk.

Verkauf von US-Nukleartechnik an den Iran

Natürlich ging das Programm munter weiter: Im Jahr 1975 unterzeichnete der amerikanische Außenminister Henry Kissinger das National Security Decision Memorandum 292 zur amerikanisch-iranischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Es sah den Verkauf von Nukleartechnik im Wert von über sechs Milliarden US-Dollar an den Iran vor. Bis in die 1970er Jahre wurden zwischen den USA und dem Iran diesbezüglich mehrere Abkommen getroffen.

Iranisches AKW aus Deutschland

Von WIKIPEDIA kann man erfahren, dass es die deutsche Kraftwerk-Union AG war, die 1974 einen Vertrag über den Bau des ersten iranischen Atomkraftwerks nahe der Stadt Buschehr abschloss. Natürlich galt der Vertrag einer friedlichen Nutzung. Aber die zivile Atomkraft stellt Schlüsseltechniken und Schlüsselrohstoffe zum Bau von Atomwaffen zur Verfügung.

Israel hat den Atomwaffensperrvertrag nie unterschrieben

In einem besonderen Atomwaffenabkommen, das 2015 zwischen Iran und den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China geschlossen wurde, hatte sich der Iran verpflichtet, sein Atomprogramm zu beschränken und keine Atomwaffen zu bauen. Außerdem hat der Iran die Kontrolle der Einhaltung des Abkommen durch Experten stets zugelassen. Ausgerechnet die USA sind 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen. Ihr Meisterschüler Israel hat sogar den Atomwaffensperrvertrag von 1970 nie unterschrieben.

Deutschland bombardieren

Folgt man der aktuellen israelischen Haltung und der westlichen Propaganda, dann müssen auch die Zulieferer der atomaren Technik an den Iran bekämpft werden. Diese Natanyahu-Haltung, die von den Trunp-USA gebilligt und unterstützt wird, verlangt dringend die Bombardierung Deutschlands. Ob Trump zulässt, dass die Israelis auch die USA bombardieren, ist unklar. Der Schritt von MAGA (Make America Great Again) zu „gaga“ ist manchmal kleiner als man denkt.

(Visited 6 times, 6 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …