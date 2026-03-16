Vielleicht begreift es die Masse langsam, was einige wenige Geisteskranke mit dem Überfall auf den Iran angerichtet haben. Bei den Vollpfosten in Berlin und Brüssel, sowie bei der Propagandapresse wird der Iran natürlich als der Bösewicht dargestellt.

Am 14. März 2026 trafen 12 iranische ballistische Raketen den Ben-Gurion-Flughafen nahe Tel Aviv und zerstörten 73 Flugzeuge. Der Angriff legte Israels wichtigsten internationalen Flughafen lahm und führte zur sofortigen Einstellung aller Flüge. Die Iron-Dome-Abwehr versagte vollständig, während Terminals, Kraftstofftanks und der Kontrollturm schwer beschädigt wurden.

Dieser Angriff ist nicht nur eine militärische Katastrophe, sondern auch ein wirtschaftlicher Schlag für Israel: Milliardenverluste, die Bedrohung von El Al, und eine Störung internationaler Handels- und Reisemöglichkeiten. Experten schätzen, dass die vollständige Wiederherstellung des Flughafens Monate dauern wird.

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