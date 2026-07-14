Iran ZERSCHLÄGT US Stützpunkt! JEMEN tritt in den Krieg ein, Trump IN PANIK

Während sich die militärischen Angriffe im Persischen Golf weiter intensivieren, verändert sich auch die Dynamik des gesamten Konflikts. Längst geht es nicht mehr nur um einzelne Luftschläge, sondern um die Kontrolle strategischer Handelsrouten, die Stabilität der Energiemärkte und den politischen Einfluss im Nahen Osten.
In diesem Video analysieren wir die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran, die Angriffe auf militärische Einrichtungen in Bahrain, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die aktuelle Lage in der Straße von Hormus. Gleichzeitig betrachten wir, warum sich trotz anhaltender Luftangriffe das militärische Kräfteverhältnis nur begrenzt verändert.
Außerdem werfen wir einen Blick auf die widersprüchlichen Signale aus Washington, die Zukunft des Memorandums zwischen den USA und dem Iran, die Auswirkungen auf die internationalen Ölmärkte und die zunehmenden Spannungen zwischen den wichtigsten Akteuren der Region.
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Der Autor sagt, Trump hat diesen Krieg gegen den Iran nicht gewonnen, darf ihn aber auch nicht als verloren ausgeben, also wird sich dieser Konflikt noch ca. 2 Jahre unentschieden hinziehen.
Je nachdem wieviel Kraft der Iran noch hat, vermute ich, daß der Iran jetzt die Entscheidung sucht und zu keinem ewigen hin und her zum Öffnen der Straße von Hernus bereit ist, sondern sie jetzt dauernd geschlossen hält. Das würde dann die Ansicht von Marandi unterstützen, der in unserem Forum unlängst sagte, daß nach Meinung vieler iranischer Führungskräfte die Tauben im eigenen Land das MoU zu früh abgeschlossen hätten. Wir steuern also meiner Meinung anch auf den Kataklysmus zu.
Ich halte es für wahrscheinlich, daß Trump nach den Midterms abgewählt wird, weil ihn seine anständigsten Leute schon verlassen haben, und er nichts als Chaos produziert hat und fast alles, was er sagt, unglaubwürdig oder Blödsinn ist.
Es steht zu befürchten, daß die beiden bösen Buben, Max und Moritz, an diesem Wochenende in Washington über den Einsatz von Atombomben diskutieren, um doch noch nicht zu verlieren.
Die Demokraten der USA sind eigentlich eine Judenpartei, die jedoch als Wähler alle um sich sammelten, die sich nicht als protestantisch und nord-europäisch rassenrein definieren. In dieser „demokratischen“ Wählerschaft hat sich jedoch eine Abneigung für die Nibelungentreue zu Israel entwickelt.
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/politik_ausland_nt/article6a588b368e06d6769140e840/mehr-als-100-demokraten-gegen-us-militaerhilfe-fuer-israel.html
„Mehr als 100 Demokraten gegen US-Militärhilfe für Israel
Unter den Kongressabgeordneten der Demokraten im US-Repräsentantenhaus wächst der Widerstand gegen weitere Militärhilfe für Israel. Eine Abstimmung zeigt die wachsende Spaltung der Partei.
Mehr als 100 demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus haben sich für ein Ende der milliardenschweren US-Militärhilfe an Israel im kommenden Haushaltsjahr ausgesprochen. Ein entsprechender Änderungsantrag des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie scheiterte am Mittwoch jedoch mit 104 zu 314 Stimmen.
Für den Antrag votierten 103 der 215 demokratischen Abgeordneten, zehn weitere enthielten sich. Damit unterstützte erstmals fast die Hälfte der Demokraten im Repräsentantenhaus einen Vorstoß zur Streichung der Militärhilfe. Bei einer vergleichbaren Abstimmung vor gut zwei Jahren hatten lediglich 37 Demokraten für eine Kürzung der Hilfen gestimmt, berichten der US-Sender CNN und das Portal «Politico». „