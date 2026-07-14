Iran ZERSCHLÄGT US Stützpunkt! JEMEN tritt in den Krieg ein, Trump IN PANIK

Während sich die militärischen Angriffe im Persischen Golf weiter intensivieren, verändert sich auch die Dynamik des gesamten Konflikts. Längst geht es nicht mehr nur um einzelne Luftschläge, sondern um die Kontrolle strategischer Handelsrouten, die Stabilität der Energiemärkte und den politischen Einfluss im Nahen Osten.

In diesem Video analysieren wir die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran, die Angriffe auf militärische Einrichtungen in Bahrain, Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die aktuelle Lage in der Straße von Hormus. Gleichzeitig betrachten wir, warum sich trotz anhaltender Luftangriffe das militärische Kräfteverhältnis nur begrenzt verändert.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die widersprüchlichen Signale aus Washington, die Zukunft des Memorandums zwischen den USA und dem Iran, die Auswirkungen auf die internationalen Ölmärkte und die zunehmenden Spannungen zwischen den wichtigsten Akteuren der Region.

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