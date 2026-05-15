Iran zerschlägt die US-Vorherrschaft im Nahen Osten | Prof. S.M. Marandi

Das Ausmaß, in dem die USA aus Westasien verdrängt wurden, ist noch nicht vollständig ins Bewusstsein gedrungen. Und obwohl dieser Krieg noch nicht vorbei ist, hat der strategische Sieg, den der Iran nach zweieinhalb Monaten erreicht hat, selbst die optimistischsten Einschätzungen der Iran-Unterstützer übertroffen. Was hat Trumps Besuch in China mit dem weiteren Verlauf des Krieges zu tun, und wie sieht die Strategie Teherans für die Zukunft aus? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich erneut mit Professor Seyed M. Marandi von der Universität Teheran.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …