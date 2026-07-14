Iran vernichtet US-Stützpunkte in sechs Golfstaaten | Marandi

14. Juli 2026 dieter Allgemein 0

Seyed Mohammad Marandi erörtert, warum Trump wütend ist, nachdem Irans massive Vergeltung, die sich über die VAE, Jordanien, Katar und nahezu jeden Golfstaat erstreckt, die nächtlichen US-Angriffe in einen offenen Krieg zurückschlagen ließ, während der Tod von Lindsey Graham Schockwellen durch die US-amerikanische und israelische Führung schickt.

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