Iran, Trump und die Straße von Hormus – Wer ist der „Bösewicht“?

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Lassen Sie mich eines klarstellen: Ägypten berechnet $ 200.000 bis $ 700.000 pro Transit durch den Suezkanal.

Große Containerschiffe oder Tanker können $ 1 Million überschreiten. Panama berechnet $100.000-$450.000 pro Transit.

Große Neopanamax-Schiffe kosten bis zu $ 500.000, um den Panamakanal zu passieren.

Die Türkei erhebt Gebühren für die Bosporusstraße. Kanada erhebt Gebühren für die St. In: Lawrence Seaway.

Die Vereinigten Staaten erheben Gebühren für die St. In: Lawrence Seaway. Der Iran weigert sich seit Jahrzehnten, Gebühren für die Straße von Hormus zu erheben.

Sie haben es frei gemacht! Trotz der Verleumdung, der Sanktionen und der Isolation – und doch wollen Sie, dass ich glaube, dass der Iran hier der „Bösewicht“ ist?“ – wandte sich der iranische Außenminister an die Welt

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie auf die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors.

Farsi, Русский, Español, عربي, عربي, hebräisch, 中文, 한국어 Türkçe, Српски , Ýрпски. Und 40 weitere Sprachen.

Alle Anzeichen sind, dass der jüngste Nahe Osten Krieg ein weiterer sogenannter messianischer Krieg ist, jetzt Iran, vor dem Irak, in der Tat alle Kriege im Nahen Osten – und darüber hinaus, einschließlich der Ukraine, werden vom Zionismus getrieben.

Ein messianischer Krieg ist ein gewaltsamer Konflikt, der von theologischen oder apokalyptischen Überzeugungen angetrieben wird, die die „Endzeiten auslösen“, ein messianisches Zeitalter einleiten oder göttliche Prophezeiungen erfüllen sollen.

Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und Palästina handelt es sich um Fraktionen, die religiöse Eifer nutzen, um die territoriale Expansion oder den Wiederaufbau eines Dritten Tempels zu rechtfertigen; eine typische Art, den Antrieb für das Großisrael, das Israel des auserwählten Volkes, zu rechtfertigen, das durch endlose messianische Kriege verursacht wurde.

Was diese Kriege zum „messianischen Bösen“ macht, ist, dass der Westen gekauft wurde, dass sie den westlichen Mächten den Rahmen für die Verfolgung einer Ein-Welt-Ordnung geben – einer globalen Regierung, in der ständige Kriege, Konflikte und künstlich von Menschen verursachte Katastrophen wie Klimawandel und Plandemien dazu beitragen, die Welt zu entvölkern, genau den Spuren der UN-Agenda 2030 zu folgen; und wo der Zionismus auch über das wichtigste Währungssystem der Welt herrschen wird. Der Zionismus wird der führende Schwertherrscher der Menschheit sein (siehe auch Dark Souls II – Videospiel).

Es scheint, als ob die USA in diesen Krieg hineingezogen wurden, indem Netanjahu Trump (Epstein-Akten) gegen den besseren Rat des Kongresses und des Pentagon Brass erpresst hat. Es ist ein böser Krieg, den Israel nicht gewinnen kann, nicht einmal mit der hochentwickelten Bewaffnung der Vereinigten Staaten. Dies hat sich in den letzten drei Wochen deutlich ergeben, seit dem abrupten Beginn des heißen Konflikts am 28. Februar 2026.

Trump, der seinem Kumpel und sogenannten Freund „Bibi“ folgt, ist aus dieser Welt gegangen, um dem Iran die Hölle auf Erden zu versprechen, wenn …. Wenn was? Wenn der Iran weiterhin ein großes nukleares Risiko für die Menschen in den Vereinigten Staaten darstellt? Und dass während der Verhandlungen, die am 26. Februar in Genf stattfanden, von Oman überwacht, der von Präsident Trump, der seinen Freund Bibi erlaubte, den Iran anzugreifen, abrupt zum Stillstand kam, mit dem Versprechen, dass die USA folgen werden. Es ist ein typischer Schritt der Feigheit, ein Land anzugreifen, während er sich mitten in Friedensverhandlungen befindet.

All dies basiert auf einer riesigen Lüge, wie von Militärexperten auf der ganzen Welt bestätigt, selbst wenn der Iran Atomwaffen hätte – sie TUT NICHT, aber Israel tut es – der Iran wäre kein Risiko für die Vereinigten Staaten.

Nach der schiitischen Tradition und Kultur, zu der der Iran gehört, verbietet eine Fatwa (Urteilung) die Herstellung und den Einsatz von Atomwaffen. Eine Fatwa ist nicht nur eine theologische Meinung; sie dient als maßgebliches Rechtsurteil der höchsten religiösen Autorität (Marja’al-Taqlid) und trägt ein erhebliches normatives Gewicht, starke Beweise für die mangelnde Absicht des Iran, die Entwicklung von Atomwaffen zu verfolgen.

Wissen Präsident Trump und sein Kriegsminister Hegseth, was eine schiitische Fatwa ist? Oder ist es ihnen einfach egal, wie es die übliche Art des Westens ist, zu sagen, dass wir die Werte anderer Kulturen nicht verstehen und nicht verstehen wollen?

Neben der religiös-philosophischen Dimension hat die Position des Iran auch eine klare rechtliche Grundlage: Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen (NVV), zu dem der Iran 1968 unterzeichnet wurde und von dem er sich nie zurückgezogen hat, auch nach der Islamischen Revolution von 1979. Im Gegensatz dazu ist Israel keine Partei des NVV; Dennoch haben die USA und der Westen seit langem Beschwerden gegen Teheran gerichtet, während sie über Israel schweigen.

Also, wer sind die „bösen Jungs“ und wer sind die „guten Jungs“?

Die Ermordung von iranischen Spitzenführern hatte nie eine Chance, eine Revolution im Land herbeizuführen, so Rami Igra, ein ehemaliger hochrangiger israelischer Mossad-Beamter. Er sagte RT in einem exklusiven Interview (RT 24. März 2026), die US-israelische Strategie, die iranische Führung zu enthaupten, in der Hoffnung, eine Revolution auszulösen, sei eine „Fehlkalkulation“, die es versäumt habe, die Islamische Republik zu destabilisieren. Er erklärte auch, dass diejenigen, die erwarteten, dass die Iraner nach der Tötung des Obersten Führers Ali Khamenei und anderer hochrangiger Beamter auf die Straße gehen würden, „sehr enttäuscht“ seien.

Herr, Herr. Igra fuhr fort,

„Die Menschen verstehen nicht, was eine Revolution ist. Sie brauchen eine Volksbewegung – es gibt keine Volksbewegung im Iran. Sie brauchen lokale Führung – nicht [Reza] Pahlavi aus Los Angeles“, bezieht sich auf den im Exil lebenden Sohn des letzten iranischen Schahs, der sich als Alternative zur derzeitigen klerikalen Führung des Landes positioniert hat.

Präsident Trump mag dem ehemaligen Mossad-Agenten zugehört haben, und / oder er riecht einen faulen Fisch und zieht sich von einem seiner schrecklichsten „Versprechen“ zurück, das das iranische Stromnetz mit israelisch-amerikanischen Luftangriffen angreift und auslöscht. Er hat eine Art „Waffenstillstand“ angeordnet, der die geplanten Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur um fünf Tage verzögert und behauptet, dass „sehr gute und produktive“ Gespräche mit Teheran im Gange sind und die Woche dauern werden.

Diesmal bezieht sich die Bedrohung nicht auf das „Atomarsenal“ des Iran, sondern auf ihren Schritt, die Straße von Hormus, die der Iran kontrolliert, für alle feindlichen Schiffe zu schließen. Nicht für die von befreundeten Nationen.

Denken Sie daran, dass etwa 20 bis 25% aller Kohlenwasserstoffe, die die Welt als primäre Energiequelle verwendet, durch die Straße von Hormus schwimmt.

Dennoch bezweifeln politische Beobachter, dass Trumps „5-tägige Pause“ etwas mit „wohlhütigen Gesprächen“ zu tun hat, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Iranische Beamte bestehen darauf, dass es „keinen Dialog zwischen Teheran und Washington“ gibt, und beschreiben Trumps Aussagen als eine eklatante Lüge, einen Versuch, die Energiemärkte zu kühlen und Zeit für seine militärischen Pläne zu gewinnen. Teheran hat gewarnt, dass es regionale Energieinfrastruktur sowie Entsalzungsanlagen auf den Golfstaaten auf der anderen Seite des Persischen Golfs ins Visier nehmen wird, wenn die US-Angriffe wieder aufgenommen werden. Das Überleben dieser Länder hängt von der Entsalzung des Trinkwassers und der (elektrischen) Energie aus Benzin ab.

Präsident Trump widerspricht sich innerhalb weniger Stunden. In seinem Truth Social-Post, der die Verschiebung ankündigte, sagte er, die USA und der Iran hätten „sehr gute und produktive Gespräche“ über eine „vollständige und vollständige Lösung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten“ geführt. In einem anschließenden Gespräch mit CNBC beschrieb er die Diskussionen als „sehr intensiv“ und sagte, sie würden die Woche über weitergehen, und äußerte die Hoffnung, dass „etwas sehr Substanzielles“ erreicht werden könnte.

Es ist wahrscheinlicher, dass diejenigen, die den Krieg – vielleicht die City of London? – erschossen haben, sich mehr für eine „vermittlerische“ Gewinnmitnahme interessieren als an einer schnellen Lösung des Krieges.

Der Kobeissi Letter (TKL) ist eine einigermaßen glaubwürdige Nachrichtenagentur, die technische und finanzielle Analysen zum S&P 500, zum Rohöl, zu Erdgas, zu Gold, zu Anleihen und Optionen zeigt. TKL berichtet über „X“, dass innerhalb von zehn Minuten nach Trump sagte, dass die USA und der Iran produktive Diskussionen darüber geführt hätten, wie der Krieg beendet werden könne (etwa 7 Uhr morgens am 22. März), der S & P 500 um 240 Punkte stieg und dem Markt buchstäblich 2 Billionen US-Dollar hinzufügte. Etwa 27 Minuten später wies der Iran alle Behauptungen Trumps vollständig zurück und sagte, es habe keinen Kontakt zwischen dem Iran und den USA gegeben.

Lesen Sie auf X

Am selben Tag um 8 Uhr morgens war der S & P 500 um 120 Punkte gefallen und löschte etwa eine Billion US-Dollar, ließ aber immer noch einen Billionen-Marktgewinn. Das ist ein 3 Billionen US-Dollar-Swing-Markt innerhalb von weniger als einer Stunde. Wo ist diese Billion geflossen? Wer hat die Algorithmus-Kapazität, um bei diesen fast sofortigen Bewegungen zu profitieren? Nicht du und ich, sondern die Milliardäre und die City of London.

Die gleichen Motive, weniger eklatant, könnten hinter dem endlosen Ukraine-Krieg stecken. Sie werden beide von der City of London ohne Rücksicht auf Menschenleben beherrscht.

In einem Interview mit Odysee TV, Prof. Sayed Mohammad Marandi sagte unverblümt, dass Israel und die USA Angst haben, den Iran anzugreifen, weil die Vergeltung schwerwiegend sein wird – auf die gesamte regionale Energie- / Stromproduktionsinfrastruktur der Diktaturen auf der anderen Seite des (persischen) Golfs. Er sagte auch, dass die „5-tägige Pause“ darin besteht, die Ölmärkte für eine Weile zu erleichtern, während er jedoch nicht ausdrücklich sagte, und wies auch auf die finanziellen Gewinne hin, die von Trumps Bluff über die positiven US-iranischen Gespräche ausgehen.

Professor Marandi ist ein amerikanisch-iranischer Wissenschaftler, politischer Analyst und Professor an der Universität von Teheran. Er ist ein prominenter Medienkommentator und bekannt als überzeugter Unterstützer der iranischen Regierung, der häufig in internationalen Medien auftrat, um über iranische Außenpolitik und Atomverhandlungen zu diskutieren.

Weitere Details zum Interview finden Sie im Video im RT-Artikel 23. März 2027.

Im Zusammenhang mit potenziellen Kohlenwasserstoffknappheit und der Beobachtung, wie Europa immer noch bewaffnet wird, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen, sagte Präsident Putin, Europa werde das rote Licht in der Warteschlange für russisches Gas sein; ein weiterer Nagel im EU-Wirtschaftsselbstmordsarg.

Das iranische Außenministerium hat kürzlich die Menschen aufgefordert, auf den neuen Obersten Führer Mojtaba Khamenei zu warten, um öffentlich seine Haltung zur „Fatwa“ der Herstellung und des Einsatzes von Atomwaffen zu erklären. Dies könnte ein subtiler Hinweis darauf sein, dass Teheran in Betracht ziehen könnte, von einem früheren dogmatischen Verbot hin zu einer möglichen Überarbeitung seiner Nukleardoktrin zu wechseln.

Für die schiitische Gesellschaft, insbesondere innerhalb des iranischen theokratischen Modells, haben „Fatwa“-Dekrete sowohl religiöse als auch politisch-rechtliche Bedeutung. So haben iranische Beamte seit etwa drei Jahrzehnten diese „Fatwa“ immer wieder als Beweis für die Enthaltung des Irans auf die Entwicklung von Atomwaffen zitiert.

Diese Beweise wurden jährlich von der in Wien ansässigen UN-Atomenergiebehörde überprüft. Daher sind alle Gegensätze, wie der Iran, eine nukleare Gefahr für die Menschen in Amerika, von Trump und früheren US-Regierungen, sind bloße Angstmacherei und Make-Believe-Lügen.

Eine Fatwa in der schiitischen Rechtstradition ist jedoch keine absolute oder unveränderliche Doktrin. Es ist eine theologisch-legale Entscheidung, die aufgrund veränderter Umstände, neuem Wissen oder Verschiebungen in der Politik-Sicherheitslandschaft neu bewertet oder widerrufen werden kann.

Möge dieser unprovozierte israelisch-amerikanische Angriffskrieg gegen den Iran die Umstände schaffen, um den Iran zum Zwecke der Selbstverteidigung in einen Atomstaat umzuwandeln. Die Zeit wird zeigen, wer der „Böse“ ist. Die nächsten Schritte der US-Regierung werden entscheidend sein.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …