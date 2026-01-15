IRAN triggert die größte SILBER-VERMÖGENSVERSCHIEBUNG — der Weg zu $100 ist offen

IRAN hat soeben die größte SILBER-VERMÖGENSVERSCHIEBUNG der Geschichte ausgelöst — der Weg zu $100 ist geöffnet
(Visited 70 times, 70 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Ich finde John Ag bringt zwar manchmal auch einige Irrtümer, seine Argumente sind aber immer durchaus zutreffend, wobei er sagt, man müssen geduldig sein, und wer physisch das Metall hält braucht sich nicht fickerig machen zu lassen und kann in Ruhe abwarten, wie es weiter geht. Nach dem Einbruch des Silberpreises von heute morgen bei -6%, hat er sich inzwischen schon wieder auf -2 % erholt gemäß des ständigen Updates bei MMNEWS.
Ich nutze gerne 150 Jahre alte kleine alte Silberlöffel zum Kaffee, weil sie so schon glänzen. Da sie schwarz angelaufen waren, mußten sie erst einmal mit Salz auf Aluminiumfolie gekocht werden.
Silber als industrielle Verwendung scheint mir relativ jung zu sein. In Asien haben die Leute schon immer Silberschmuck getragen und Silberringe, aber als industrielle Verwendung fällt mir nur früher Besteck ein und für photographische Aufnahmen, was heute nicht mehr gebraucht wird. Die relativ neue Verwendung ist in Solarpaneelen, Handys, Medizinproduktern usw. wegen seines geringen elektrischen Widerstands. Diese Nutzung kann sich jedoch auch wieder ändern, wenn der menschliche Erfindungsgeist ein Ersatzprodukt findet.
Die Zentralbanken hatten bisher nie Silbervorräte, weil es ihnen nie in den Sinn gekommen wäre, Silber als Aktivum in der Bilanz zu halten, was jetzt gemäß John Ag die BIZ ab 13. Januar 2026 erlaubt.
Die Bundesbank wollte im Jahre 1980 alle 10-DM-Silbermünzen der Olympiade München 1972 unbedigt loswerden und hat sie ihren Mitarbeitern angeboten. Damals war ich Gruppenleiter in der Hauptabteilung Statistik der Bundesbank in Frankfurt am Main und habe mir einige gekauft, bevor man mich entsorgt hat. Deswegen hat die Bundesbank bestimmt kein Silber.
Ich war 2014 der Meinung, – ohne Kenntnis der nunmehr genutzten industriellen Verwendung -, daß Silber optimal genutzt werden könnte, wenn das Papiergeld einmal weltweit falliert, weil nur Silber als Währung aufgrund seiner verfügbaren Menge überhaupt in Umlauf kommen könnte. Die Monetarisierung des Silbers würde es natürlich preislich gewaltig ansteigen lassen. Bei der Einführung der Goldwährung 1871 durfte jeder, der Gold besaß, es zu Goldmünzen einschmelzen lassen. Das müßte auch bei einer Silberwährung so erfolgen, um mehr Geld in Umlauf zu bringen. Die Regierungen werden jedoch keine werthaltige Währung mehr einführen wollen, weil dann das Wirtschaftswachstum und daurch die Geldmenge von der Verfügbarkeit des Edelmetalls abhängig ist. Umgekehrt führten die großen Silberentdeckungen in Lateinamerika, wie in Potosi, zur Inflation in Europa im 16. Jahrhundert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cerro_Rico
https://web.archive.org/web/20191017155201/http://gruenguertel.kremser.info/?page_id=7589