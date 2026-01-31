Iran ohne Plan

Die Regierung riskiert, das Irak-Debakel als Farce zu wiederholen

Jon Hoffman (antikrieg)

Die Vereinigten Staaten von Amerika steuern auf eine weitere selbstverschuldete Krise im Nahen Osten zu. Ein zweiter amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran erscheint nahezu unausweichlich – diesmal mit weitaus verheerenderen Folgen für alle Beteiligten. Präsident Donald Trump hat die Militärpräsenz in der Region massiv verstärkt und Teheran gedroht, die Zeit für ein Abkommen laufe ab. Berichten zufolge erwägt er sogar den Einsatz von US-Spezialkräften für Bodenangriffe gegen Atom- und Raketeninfrastruktur sowie andere Ziele des Regimes.

Doch Trumps Absichten bleiben unklar. Washington hat es versäumt, ein klares Ziel im Iran-Konflikt zu formulieren. Gewalt ist zum Selbstzweck geworden, losgelöst von klaren und erreichbaren strategischen Zielen.

Dieser Weg birgt die Gefahr einer Katastrophe. Weitere US-Militäraktionen gegen den Iran würden nicht dem Schutz konkreter Interessen dienen, sondern der Durchsetzung einer gescheiterten regionalen Agenda, die die amerikanische Nahostpolitik seit Jahrzehnten prägt. Vage Ziele, übertriebene Bedrohungswahrnehmungen und Fantasien vom Regimewechsel drohen, die USA in einen kostspieligen Krieg zu verwickeln, den die Amerikaner nicht wollen. Trump sollte unverzüglich mit realistischen Erwartungen Verhandlungen mit Teheran aufnehmen.

Die aktuellen Kriegsforderungen stellen die jüngste Phase eines jahrzehntelangen Zyklus aus politischer Trägheit und Partikularinteressen dar, die die Vereinigten Staaten in Richtung einer militärischen Konfrontation mit dem Iran drängen. Dieser Drang erhielt neuen Auftrieb durch die Reihe von Verlusten der strategischen Position des Irans in den zwei Jahren seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg Israels im Gazastreifen. Während Israel gegen Irans regionale Stellvertreter und die Islamische Republik direkt vorging, hofften Israels Premierminister Benjamin Netanjahu – der sich seit fast drei Jahrzehnten für einen von den USA angeführten Regimewechsel im Iran einsetzt – und die Hardliner in Washington, Trump unter Druck zu setzen, diese Schwäche auszunutzen.

Zunächst widerstand Trump dem Druck zu einem Militärschlag gegen den Iran. Nach fünf Gesprächsrunden gerieten die Verhandlungen ins Stocken, vor allem weil Washington von Israel und seinen Unterstützern unter Druck gesetzt wurde, die harte Forderung nach einer vollständigen Einstellung der Urananreicherung im Inland zu erfüllen. Schließlich gab Trump nach, genehmigte zunächst Israels Angriffe auf den Iran und beteiligte sich dann am Krieg, indem er drei iranische Atomanlagen in Natanz, Fordow und Isfahan angriff. Anschließend behauptete er, die Angriffe hätten das iranische Atomprogramm „vollständig und komplett zerstört“ – eine Behauptung, die sowohl vom amerikanischen Geheimdienst als auch von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) widerlegt wurde.

Israel begann den „Zwölf-Tage-Krieg“ gegen den Iran unter dem fadenscheinigen Vorwand, Teheran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern – etwas, das israelische Beamte seit Jahrzehnten als unmittelbar bevorstehend bezeichneten, obwohl US-Geheimdienste das Gegenteil behaupteten. In Wirklichkeit ging es bei Israels Angriffen nicht um die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung, sondern um den Auftakt zu einem Konflikt, von dem Netanjahu und seine Verbündeten sich einen Regimewechsel erhofften.

Nun fordern Israel und die Hardliner in Washington die USA zu einem erneuten Eingreifen. Israel begründete die Notwendigkeit neuer Angriffe zunächst mit der Abwehr des iranischen Raketenprogramms. Dann verlagerte sich der Fokus auf den Schutz iranischer Demonstranten nach dem Ausbruch eines Massenaufstands gegen die wachsende Wirtschaftskrise im Iran. Dieses ständige Ändern der Argumentation spiegelt die anhaltenden Bemühungen dieser Akteure wider, die USA zu einem Regimewechsel in Teheran zu drängen. Für Israel und die Hardliner in Washington war das größte Problem mit dem Iran nie dessen Atomprogramm, seine ballistischen Raketen oder sein autoritärer Charakter – es ist nach wie vor das Regime selbst.

Trump ist darauf eingegangen. Er scheint mehr an einer Kapitulation als an Verhandlungen interessiert zu sein und fordert von Teheran, die Urananreicherung im Inland aufzugeben, sein Raketenprogramm einzuschränken und die Unterstützung seiner regionalen Stellvertreter zu beenden. Doch die Vorstellung, der Iran würde sich nach den Verlusten der letzten zwei Jahre freiwillig noch verwundbarer machen, widerspricht jeglicher Logik. Verhandlungen werden scheitern, wenn die USA mit diesen maximalistischen Forderungen auftreten – genau darauf setzen die Befürworter amerikanischer Angriffe auf den Iran.

Neue Angriffe der USA oder Israels würden nicht der Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr dienen, geschweige denn der Befreiung des iranischen Volkes von der Tyrannei – sie wären vielmehr auf die Schwächung und/oder den Zusammenbruch des Regimes ausgerichtet. Das Fehlen jeglicher vorgeblicher Begründungen für erneute Militäraktionen im Iran ist eklatant. Washington sucht verzweifelt nach Rechtfertigungen, um einen bereits festgelegten Kurs zu stützen.

Trumps Iran-Plan hat kein klares Ziel. Luftangriffe allein werden das Regime nicht stürzen. Auch der Einsatz von Gewalt als Strafmaßnahme ist keine realistische Option, um ein diplomatisches Abkommen mit dem Iran zu erzielen. Trumps Forderungen sind diesmal noch weiter gefasst, was die Gefahr birgt, die gleichen Fehler zu wiederholen, die zum Zwölf-Tage-Krieg geführt haben.

Die Annahme, US-Angriffe wären eine einmalige Operation, birgt die Gefahr einer gefährlichen Eskalationsspirale. Diejenigen, die nach einem amerikanischen Militäreinsatz schreien, werden wahrscheinlich auf ein anhaltendes Engagement drängen, um den Sturz des Regimes sicherzustellen und einen internen Übergang zu steuern. Sie verfolgen eine maximalistische Agenda und werden die Bedingungen so lange verschieben, bis Washington ihren bevorzugten Kurs einschlägt.

Auch ein erneutes Militäreinsatz dürfte den iranischen Protestierenden nicht helfen. Trotz des Ausmaßes der Proteste hielt der Zusammenhalt der Eliten an und der Sicherheitsapparat blieb dem Regime treu, wodurch dieses den Aufstand mit brutaler Repression niederschlagen konnte. Es versteht sich von selbst, dass Iraner wie alle Menschen das Recht haben, frei zu leben und ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Sie dürfen nicht als politische Spielfiguren missbraucht werden.

Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass ein Militäreinsatz diese Bewegung neu entfachen oder sie so weit stärken würde, dass das Regime zusammenbricht. Die iranische Opposition ist weiterhin tief gespalten, und die harte US-Politik gegenüber dem Iran hat in der Vergangenheit die Hardliner des Regimes gestärkt. Es gibt keinen sichereren Weg, die Opposition gegen das Regime in Teheran zu untergraben, als ihren Kampf zur Rechtfertigung einer ausländischen Militärintervention zu instrumentalisieren.

Die Annahme, Washington könne mit militärischer Gewalt einen neuen Status quo im Iran etablieren und aufrechterhalten, ist typisch für das realitätsferne Denken, das die amerikanische Nahostpolitik seit Jahrzehnten prägt. Jede sinnvolle Reform muss selbsttragend sein und darf nicht von außen aufgezwungen werden.

Das gegenwärtige Vorgehen birgt enorme Risiken für die USA und die Region. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Regime die Kombination aus erneuten Angriffen und den jüngsten Unruhen im Inland als existenzielle Bedrohung ansieht und mit noch härteren Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA und ihre regionalen Partner reagiert als zuvor. Teheran wird signalisieren wollen, dass regelmäßige amerikanische oder israelische Angriffe im Iran nicht zur Routine werden. Iranische Offizielle haben dies bereits angedeutet und erklärt, Teheran werde auf erneute US-amerikanische oder israelische Militäraktionen mit größerer Härte reagieren als während des Zwölftagekriegs.

Trotz der erheblichen Verluste der letzten zwei Jahre verfügt der Iran weiterhin über die notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen, um entschieden zu reagieren. Dies birgt die Gefahr, nicht nur den Nahen Osten zu destabilisieren, sondern auch das Leben der rund 40.000 US-Soldaten in der Region zu gefährden und die USA in einen langwierigen Konflikt zu verwickeln – gerade in einer Zeit, in der sie international stark überlastet sind.

Ein Angriff auf den Iran birgt die Gefahr, die Fehler vergangener US-Militärinterventionen im Nahen Osten zu wiederholen. Trumps Zeitfenster für einen Kurswechsel schließt sich rasch. Diplomatie bleibt das einzige Mittel, um eine weitere regionale Krise abzuwenden.

erschienen am 30. Januar 2026 auf > The American Conservative > Artikel

Jon Hoffman ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verteidigungs- und Außenpolitik am Cato Institute. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die US-Außenpolitik im Nahen Osten, die Geopolitik des Nahen Ostens und den politischen Islam.

