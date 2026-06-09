Iran nutzt sein Risiko mit Krieg

Alastair Crooke (strategic culture)

Der US-Krieg mit dem Iran hat sich über seine Anfangsphase hinaus zu einer neuen entwickelt – einer, in der der Iran implizit seine Chancen auf die nächste Phase als Krieg stellt. Höchstwahrscheinlich wird dies in abgekürzten Episoden eines begrenzten Krieges sein, aber dennoch ein Potenzial besitzen, sich regional zu erweitern, sollten die USA (und Israel) sich entscheiden, stark zu eskalieren.

Die neue Phase beinhaltet natürlich das Risiko, aber der Iran besitzt die hohen Karten der Fähigkeit, der Golfinfrastruktur unverhältnismäßig schwereren Schaden aufzuerlegen, als Vergeltung für jeden Schaden, der ihm zugefügt wurde – und das Bewusstsein, dass der Westen immer näher daran ist, die Energie-„Klippe“ abzusetzen.

Die drei Säulen, die dieser Verschiebung zugrunde liegen, sind erstens das Vertrauen, dass der Iran nicht von seinem Einfluss auf Hormus verlagert werden wird (und nicht), und dass bei der Konsolidierung seiner Verwaltungsstrukturen dort die Realität des iranischen Einflusses über Hormus zunehmend von den Staaten assimiliert und in ihren Bedingungen mit der iranisch-omanischen Kontrolle reflektiert wird.

Mit diesem Kernprinzip ist die Umsetzung der eskalierten Abschreckung durch den Iran gegenüber der amerikanischen Marineblockade verbunden. Jeder Versuch, iranische Schiffe abzufangen oder anzugreifen oder die Regierung der Straße zu stören, wird mit immer härteren Riposten konfrontiert. Letztendlich könnte diese Politik dazu führen, dass der Iran den US-Marineschiffen zunehmend Schaden zufügt – ein weiterer Reibungspunkt.

Am 3. Juni feuerten die USA beispielsweise eine Höllenfeuerrakete auf einen iranischen Öltanker in der Nähe der Straße von Hormus ab. Als Reaktion darauf wurde ein in US-Besitz befindliches (oder teilweise besitzendes) Schiff, The Panaya, mit Raketen getroffen. Darüber hinaus startete der Iran drei Wellen von Marschflugkörpern auf den US-Luft- und Hubschrauberstützpunkt in Kuwait, von wo aus der Angriff stammte. Bilder von schweren Schäden am internationalen Flughafen Kuwait (obwohl die Ursache des Schadens weiterhin umstritten ist).

Das zweite zugrunde liegende Prinzip, das diese Verschiebung betrifft, spiegelt einfach die iranische Verachtung für Trumps kontinuierliche Aufblähung von Forderungen, übertriebene Bedrohungen (die spürbar hinter den US-Kapazitäten zurückbleiben) zusammen mit seiner ständigen Zickzack- und verächtlichen Rhetorik gegenüber dem Iran wider.

Die iranische Führung hat zu dem Schluss gekommen, dass ein Kompromiss wahrscheinlich nicht zustande kommen wird, und dass es besser ist, die „Verhandlungen“ zu kürzen, „anstatt die sinnlosen schlechtgläubigen Verhandlungen mit einem betrügerischen und dürftigen amerikanischen Regime fortzusetzen“, wie die New York Times die Iran-„Verhandlungen“ bezeichnet hat – was darauf hindeutet, dass das „Deal-Chaos“ kein einziges Durcheinander ist, das von Trump auf die Iran-Frage beschränkt ist

Hinter der Entscheidung des Iran, die Gespräche auszusetzen, liegt jedoch wahrscheinlich die allmählich anbrechende Klarheit, die aus israelischen und amerikanischen Aussagen und Analysen hervorgeht, dass das wahre Ziel des amerikanisch-israelischen Schleichangriffs vom 28. Februar nie ein Regimewechsel an sich war – mit dem Ziel, iranische „Hardliner“ gegen einen gemäßigteren Führer im Stil von Delcy Rodrigues auszutauschen; aber es war vielmehr beabsichtigt, die vollständige Zerstörung und das Zerbrechen des Iran zu bewirken

Diese Einsicht hat die öffentliche Unterstützung für die Islamische Republik enorm gefestigt und gleichzeitig den Krieg in einen existenziellen Kampf verwandelt, um die ethischen Werte der Revolution zu bewahren. Von dieser Optik aus gesehen gibt es für den Iran wenig, um mit Trump zu diskutieren, außer einem zukünftigen Modus vivendi – als wann Washington versteht, dass er eingesperrt ist und dass der neue Realismus Einzug hält.

Das dritte Prinzip, das diese neue Phase des Konflikts untermauert, ist das, das der Iran von Beginn der Islamabad-Gespräche an verkündigt hat: „Höllefeuer für alle; oder Waffenstillstand für niemanden“. Dies wurde erneut in das jüngste Ultimatum des Iran an Trump betont: „Wenn die israelischen Drohungen von letzter Woche, den südlichen Beiruter Vorort Dahiyeh abzuflachen, hingerichtet worden wären, dann hätte der Iran den Norden Israels mit seinen Raketen hart getroffen. „Es war ein Waffenstillstand für alle – oder kein Waffenstillstand.“

Trump wählte den Waffenstillstand und kündigte nach seinem Anruf mit Netanjahu an, dass er in Kraft sei. Er forderte Netanjahu auf, seine geplante Bombardierung von Dahiyeh im Süden Beiruts abzusagen. In Israel griff eine massive Welle der Wut von allen Seiten des politischen Spektrums Netanjahu an, als er die israelische Angriffe im Libanon eindämmte. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett beschuldigte Netanjahu, „die Kontrolle über die israelische Souveränität zu verlieren“. Und der ehemalige Premierminister Yair Lapid sagte, Israel sei nach dem Abbruch der Streiks auf einen „Vasallenstaat“ reduziert worden.

Die USA und Israel versuchen seit einigen Monaten, einen Teil der Führer im Libanon dazu zu bringen, die Aufgabe der Entwaffnung der Hisbollah zu akzeptieren, wie Rubio erklärte: „Israel muss es nicht tun“ – etwas, was die libanesischen Führer eindeutig nicht tun können.

Israel hat keine kohärente libanesische Strategie. Der ehemalige hochrangige israelische Militärgeheimdienstoffizier Danny Citrinowicz skizliert eine neue strategische „iranische Leistung“:

„Teheran ist es effektiv gelungen, die libanesische Front mit der breiteren iranisch-israelischen Arena zu verbinden. Jede Eskalation im Libanon wird jetzt zunehmend durch das Prisma der Dynamik zwischen den USA und dem Iran betrachtet.

Dennoch bemerkt er:

„Die Lage im Libanon ist nach wie vor sehr instabil. Israel und die Hisbollah interpretieren die gegenwärtigen Verständigungen weiterhin auf grundlegend unterschiedliche Weise. Während Israel behauptet, dass es die Handlungsfreiheit im gesamten Libanon außer Beirut behält, besteht die Hisbollah [auf der anderen Seite] darauf, dass jede israelische militärische Aktivität – überhaupt – gegen den Waffenstillstandsrahmen verstößt. Diese konkurrierenden Interpretationen schaffen ein erhebliches Potenzial für erneute Reibung und Eskalation vor Ort.“

In Israel bleibt die Situation in den nördlichen Städten für fast alle Israelis neuralgisch. Viele Städte entlang der libanesischen Grenze und hinunter ins Galiläa sind halb leer – „ganze Landstriche, die von der Regierung verlassen wurden“, schreibt Ben Caspit. Lokale Politiker behaupten, dass sie „auch Israelis sind“ und dass die Regierung reagieren muss.

Der Libanon wird sicherlich ein Streitpunkt bleiben. Es geht nicht darum, ob, sondern wann die nächste Krise zuschlagen wird. Israel wird die Angelegenheit nicht bestehen lassen – selbst liberale Oppositionsführer fordern die Zerstörung der Hisbollah und protestieren gegen Trumps Bindung an Netanyahus Hände im Libanon.

Auch der Iran wird die Dinge nicht stehen lassen. Vermittler haben die Amerikaner darüber informiert, dass der Iran ein Ende des Krieges gegen den Libanon, den Abzug der israelischen Streitkräfte und einen Rückzug aus Hormus als verbindliche Bedingungen betrachtet – bevor er andere Themen diskutiert.

Also, hier sind wir. Die militärischen Scharmützel – effektiv eine abgekürzte Reihe von Angriffen der US-Streitkräfte auf die iranische Schifffahrt und die Straßeninfrastruktur, die sich aus Trumps Wunsch ergeben, seine Marineblockade für die öffentliche Meinung der USA zu behaupten – gehen weiter. Diese Situation ist eindeutig brennbar – ebenso wie der Libanon-Kontext.

Der Iran erkennt effektiv die Realität an, dass in dieser neuen Phase – mit so vielen inhärenten Flammpunkten – eine militärische Eskalation des amerikanischen Militärs irgendwann wahrscheinlich zu einer politischen Notwendigkeit für die Bedürfnisse von Trumps inländischen und jüdischen Finanziers werden wird.

Und die Verhandlungen? Sie werden nirgendwo hingehen, solange Israel und die USA. Jüdische Milliardärsgeber lehnen jedes Iran-Ergebnis ab, das den Iran sowohl intakt als auch stärker macht, und – pari passu in diesem binären Denken – das Projekt „Israel First“ innerhalb der USA und der Region entsprechend geschwächt.

Ein Abkommen, das den Iran nicht unwiederbringlich geschwächt sieht, wird von diesen letztgenannten Kräften als „verräterische Verwergung“ von Trump verurteilt. Er wird gnadenlos angegriffen. Dennoch muss er sehen, dass der Iran sowieso kurz davor steht, die US-Fesseln abzuwerfen.

Diese Phase des iranischen Konflikts wird wahrscheinlich erst enden, wenn der Westen von der sich nähernden Wirtschaftsklippe fällt …

(Visited 24 times, 24 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …