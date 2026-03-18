Iran-Krieg und Treibstoffrationierung – drohen jetzt „Energie-Lockdowns“?

Quelle: legitim

Der Krieg im Iran hat genau die Auswirkungen, die die meisten vernünftigen Menschen vorausgesehen haben: Der Ölpreis steigt, und das Ölangebot sinkt.

Ob Letzteres tatsächlich zutrifft, werden wir natürlich nie erfahren, und das ist auch nebensächlich. Ölkonzerne nutzen natürlich den geringsten Vorwand, um die Preise in die Höhe zu treiben und aus reinem Profitstreben eine Verknappung zu inszenieren.

Dies dient zudem einem politischen Motiv, da wir wissen, dass die globale politische Maschinerie –

gegen freie Mobilität

gegen fossile Brennstoffe und

gegen die Möglichkeit der Menschen ist, sich im Grunde alles leisten zu können.

Was natürlich ein weiterer Grund – man könnte sagen, der eigentliche wahre Grund – ist, warum der Chef von BP lautstark vor Kraftstoffrationierungen warnt… (Vgl. Independent UK Edition)

Großbritannien sollte sich auf eine Rationierung von Kraftstoffen im Zuge der Iran-Krise einstellen, warnt der ehemalige BP-Chef Starmer

Sri Lanka und Thailand haben bereits Rationierungsmaßnahmen eingeführt. (Vgl. France24) In Vietnam werden ab April aufgrund von Treibstoffengpässen Flüge gestrichen. (Vgl. Reuters)

Am Freitag wurde berichtet, dass eine „weltweite Treibstoffknappheit nur noch wenige Tage entfernt sein könnte“. (Vgl. itv News)

Pakistan, Vietnam, Bangladesch und Thailand haben zudem Homeoffice für Regierungsangestellte eingeführt. (Vgl. Al Jazeera)

In Dänemark ist dies noch keine offizielle Richtlinie, sondern lediglich eine Empfehlung. Regierungsminister flehen – „bitte, bitte, bitte“ – darum, nicht mit dem Auto zu fahren und den Energieverbrauch zu Hause zu senken. (Vgl. CNBC) Australien schlägt den Weg der Panikkäufe, die zu Engpässen führen, ein. (Vgl. Guardian)

Bloomberg warnt davor, dass die Kraftstoffkrise die weltweite Nahrungsmittelversorgung gefährden könnte.

Das kommt einem alles irgendwie bekannt vor, nicht wahr…

Falls Sie nicht ganz verstehen, worauf wir hier hinauswollen: Die Financial Post warnt davor, dass…

Die Ölpreise könnten so stark ansteigen, dass ein Lockdown wie zu Zeiten der Corona-Pandemie erforderlich wird.

… jawohl.

Quelle: OffGuardian

(Visited 37 times, 37 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …