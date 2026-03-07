Iran hat gerade Amerikas 1 Milliarde Dollar teures Raketenabwehrradar zerstört

Breaking News: Iran hat laut Berichten Amerikas THAAD-Raketenabwehrradar im Nahen Osten zerstört – ein System im Wert von 1 Milliarde Dollar. Dieses Radar gilt als das fortschrittlichste Frühwarnsystem der USA in der Region. Was bedeutet dieser Angriff für die Sicherheit im Nahen Osten und für die globale Militärstrategie?

