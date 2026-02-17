Iran hat das Undenkbare getan | Verschweigt das US-Militär die Wahrheit?

Die Schlagzeilen sagen: „3 amerikanische Tote. Begrenzte Operation. Alles unter Kontrolle.“

Aber was, wenn diese Geschichte nicht die ganze Wahrheit ist?

Während die USA nur 3 Todesfälle melden, berichtet der Iran von über 560 Getöteten und Verwundeten. Eine gewaltige Diskrepanz, die eine viel größere Realität andeutet: Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könnte bereits weit über eine begrenzte Militäraktion hinausgehen. Statt eines schnellen Sieges entwickelt sich die Situation möglicherweise zu einem langwierigen Zermürbungskrieg mit globalen Folgen.

In diesem Video analysieren wir die möglichen Hintergründe der angeblichen Operation „Epic Fury“, die strategischen Annahmen hinter dem Angriff auf die iranische Führung und warum diese Strategie möglicherweise das Gegenteil des erwarteten Effekts ausgelöst hat. Anstatt eines Regimekollapses mobilisierten sich Millionen Menschen im Iran, während die IRGC ihre Kontrolle festigte und das politische System stabil blieb.

Doch das ist nur der Anfang.

Der Konflikt zeigt bereits Anzeichen einer regionalen Eskalation. Angriffe und Vergeltungsaktionen breiten sich über mehrere Länder aus – darunter Irak, Syrien, Jemen und Libanon. Gleichzeitig geraten US-Militärbasen und Verbündete in der gesamten Region zunehmend unter Druck.

Noch gravierender sind die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Straße von Hormus, durch die etwa 21% des weltweiten Öls transportiert werden, steht unter massiver Spannung. Mehr als 200 Schiffe warten vor Anker, während große Reedereien ihre Routen aussetzen. Wenn dieser Engpass länger gestört bleibt, könnten Ölpreise über 120 Dollar pro Barrel steigen, Lieferketten weltweit unter Druck geraten und neue Inflationsschocks entstehen.

Es läuft alles nach Plan.

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)

