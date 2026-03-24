Iran hat Amerikas modernsten F-15-Kampfjet über Hormuz abgeriegelt – die US-Lufthoheit ist dahin

Am [Datum] sorgte Iran für Schlagzeilen, als ihre Luftabwehr Amerikas modernsten F-15-Kampfjet über der Straße von Hormuz abgeriegelt hat. Experten warnen: Die US-Lufthoheit könnte damit ernsthaft bedroht sein. In diesem Video analysieren wir, wie diese Konfrontation den geopolitischen Konflikt zwischen Iran und den USA weiter eskaliert und welche Risiken für die Region bestehen.

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