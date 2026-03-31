Iran griff Dimona an. Raketen durchbrachen die Verteidigung; IAEA gab nukleare Erklärung

Iran griff Dimona an: Vier ballistische Raketen durchbrachen die israelische Verteidigung und trafen nahe der Negev-Nuklearanlage. Die IAEA veröffentlichte sofort eine Erklärung zur nuklearen Sicherheit und warnte vor den Risiken für die Zivilbevölkerung.

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