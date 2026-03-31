Iran griff Dimona an. Raketen durchbrachen die Verteidigung; IAEA gab nukleare Erklärung

Iran griff Dimona an: Vier ballistische Raketen durchbrachen die israelische Verteidigung und trafen nahe der Negev-Nuklearanlage. Die IAEA veröffentlichte sofort eine Erklärung zur nuklearen Sicherheit und warnte vor den Risiken für die Zivilbevölkerung.
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Interessant, daß die versuchte Zerstörung von D_i_m_o_n_a von keinem anderen Medium berichtet wird, auch von den Türken bei TRTWorld nicht. Es ist klar, daß nachdem Israel zweimal den Reaktor zur Stromerzeugung in Bushehr angriff, der schon dazu führte, daß Kuwait seine Bevölkerung empfahl die Fenster geschlossen zu halten, eine solche Retourkutsche aus dem Iran für Israel kommen mußte. Man muß davon ausgehen, je mehr der Iran von Israel und den USA in Schutt und Asche gelegt wird, um so größer die Versuchung für die Iraner ist, bevor ihre Rakten-Depots im Land zerstört werden, – wie gestern vermutlich in Isfahan -, sie noch sinnvoll einzusetzen, und das wirksamste Ziel wäre wohl D-i–m-o-n-a, weil die Schäden so groß wären, daß den Zeloten wie Neanjahu und den Goy Trump wegen der von ihnen verursachten Schäden endlich begreifen würden, wie weit sie die Menschheit gebracht haben. Netanjahu lebt ja nur mit einem Herzschrittmacher, der vor lauter Aufregung dann vielleicht nicht mehr arbeitet.
Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen der italienische Kriegs- oder Verteidigungsminster Guido Crosetto sagte, er könne nachts nicht mehr schlafen, wenn er an das denkt, was in den kommenden Wochen sich ereignen könnte. Z. B. ist denkbar, daß Israel noch Atombomben auf den Iran wirft, – wie es ein israelischer Politiker schon für Gaza vorgeschlagen hatte -, bevor diese in D-i-m-o-n-a zerstört werden, oder Israel zerstört Bushehr und löst eine große Kontamination im Golf aus oder der Iran zerstört aus Notwehr noch Israels D-i-m-o-n-a.
Das kann also noch NICHT lustig werden! Und die Regierung wie Merz und Wadephul wissen bestimmt schon Bescheid, wollen uns jedoch aus Menschenliebe nicht beunruhigen!