Iran greift Tel Aviv und Jerusalem an – Angriff ungestoppt

„Breaking News: Iran startet einen massiven Raketenangriff auf Tel Aviv und Jerusalem. Die Angriffe sind ungestoppt, während Israels Raketenabwehr versucht, die Wellen abzufangen. Millionen Zivilisten sind in Alarmbereitschaft. In diesem Video analysieren wir, wie der Doppelangriff geplant wurde, warum Israels Abwehr überfordert ist und welche Auswirkungen dies auf den Nahost-Konflikt 2026 hat.

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