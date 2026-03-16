Iran: Ewiger Krieg – Keine Diplomatie, Kein Sieg

Ja, Brian sagt, wie es ist. China ist das eigentliche Ziel. Koste es, was es wolle. China weiß das und bereitet sich, wie wir das derzeit beim Iran sehen, entsprechend vor. Wie aber wird sich die Weltwirtschaft entwickeln, wenn sich der Usrael-Iran-Krieg noch Monate hinziehen würde? Chaos hoch Drei, um es kurz zu fassen. Das Szenario, das wir in Täuschland im kommenden Herbst und Winter über nicht ausreichend Energie verfügen, würde ich nicht ausschließen.

Oder läuft alles nach Plan?

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)

Brian Berletic ist ein ehemaliger US-Marine, Autor, Experte für internationale Beziehungen und Moderator von The New Atlas. Berletic erläutert, wie der US-Krieg gegen den Iran als Tor zu einem Krieg mit China und Russland dient.

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