Iran – Es war einmal

Von Peter Koenig (globalresearch)

Es war einmal… ehrliche Menschen, ethische Menschen und menschliche Menschen – die Welt bevölkern, einige sogar im Westen. Heute sind diese Attribute weitgehend verschwunden.

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Once Upon a Time bleibt heute noch der Anfang vieler Märchen. Was wir heutzutage leben und immer schneller vorrücken, ist ein Echtzeit-Märchen des Bösen, als ein Kult, der vom Zionismus weltweit angetrieben wird, so verwirrend, unterstützt von künstlicher Intelligenz (KI), dass wir nicht mehr wissen, was real und was falsch ist.

Die Welt, besonders die westliche Welt, wird von einem dunklen Kult regiert, der uns sagen muss, was sie vorhaben, um in ihren teuflischen Bemühungen um die Menschheit erfolgreich zu sein. In letzter Zeit ist fast jeder Film, der aus Hollywood kommt und Teil des dunklen Kults ist, was als Vorhersageplanung bezeichnet wird. Derzeit sind mehrere solcher Filme auf westlichen Bildschirmen zu sehen. Zwei von ihnen sind „La Grazia“ de Paolo Sorrentino und „The Drama“ von Kristoffer Borgli.

Der erste zeigt ein Altern, den katholischen Präsidenten Italiens in seinen letzten sechs Monaten, als er vor moralischen Dilemmas steht: Die Unterzeichnung eines Sterbehilfegesetzes und die Gewährung von Begnadigungen an zwei Mörder und das zweite, ein scheinbar perfektes Paar, dessen Beziehung sich kurz vor ihrer Hochzeit auflöst, als die Braut gesteht, plante – aber nicht hinrichtete – eine Schulschießerei in ihrer Jugend.

Sollen wir in naher Zukunft mehr legalisierte Euthanasie-Morde und mehr Schießereien in der Schule erwarten?

Geschichten, die von der Realität ablenken, gibt es im Überfluss. Der Krieg im Iran ist so eine Geschichte. Sicherlich wäre kein kluger Präsident mit dem Iran in den Krieg gezogen; Iran, mit einem unabhängigen Finanzsystem, BRICS-Mitglied, Teil der Shanghai Cooperation Organization (SCO), einer 90-Millionen-Menschen-Macht auf eigene Faust, mit Unterstützung von mächtigen östlichen Ländern.

Internationale und nationale Gesetze werden wie fauler Kohl über Bord geworfen. Die Vereinten Nationen sind zu einer bedeutungslosen, machtlosen Vasallenorganisation geworden, die Milliarden, wenn nicht sogar Billionen von weltweiten Steuergeldern schluckt – und sich dem „mächtigen“ Westen oder den von den Zionisten kontrollierten Vereinigten Staaten beugt. Warum? Warum? Wegen des politischen Drucks – wenn nicht sogar Erpressung – durch die Geldmacht des wertlosen, unterstützten US-Dollars versüßt.

Trotz der Weisheit glaubte Trump, er wolle nicht mit dem Iran in den Krieg ziehen. Seine hochrangigen militärischen und politischen Berater warnten ihn. Sogar Marco Rubio sagte, der Krieg mit dem Iran sei eine der schlimmsten Entscheidungen. Er milderte dann den Schlag, weil er (immer noch) einer von Trumps bevorzugten Beratern für auswärtige Angelegenheiten ist, und derjenige, der mit Inbrunst und absoluter Überzeugung hinter dem „Donroe-Plan“ ist – d. H. Monroe Doctrine 2.0, der wieder den südamerikanischen Hinterhof dominiert.

Alles ist so verwirrend und doch, so verbunden und so klar vor unserer Nase. Dennoch sind wir nicht in der Lage, das Offensichtliche zu sehen.

Trump wurde sehr wahrscheinlich von Netanjahu erpresst, als sein „Freund“ Bibi mit den Epstein-Akten in Mar-a-Lago für Trumps extravagante Neujahrspartei 2026 im Stil von Trump auftauchte. Der Name Trump erscheint offenbar mehr als 3.000 Mal in den Akten. Und wer weiß in welcher Verbindung? Trump muss wissen, einen solchen „Erpressungs“-Deal zu akzeptieren, aus dem er kaum wieder herauskommen kann. In der Zwischenzeit tobt der Krieg ununterbrochen, trotz eines von den USA und dem Iran erklärten Waffenstillstands.

Kurz vor dem Waffenstillstand schrieb der US-Präsident wütend über seine Wahrheit Soziales:

„Der Dienstag wird der Kraftwerkstag und der Bridge Day, alle in einem, im Iran verpackt. Es wird nichts Vergleichbares geben!!! Öffne die verdammte Meerenge, verrückte Bastarde, oder du wirst in der Hölle leben – BEOBACHTEN SIE EINFACH! Lob sei Allah.“

Das klingt wie ein sterbendes Tier, das um sich herumschlendert, so viele Menschen und Länder wie möglich im Grab tötet und mit ihm zieht – aber der Untergang des Tieres steht unmittelbar bevor.

Kurz vor Trumps verlängerter Frist für den Iran, um die Straße von Hormus bis zum 6. April 2026 zu öffnen, wurde ein von Pakistan vermittelter zweiwöchiger Waffenstillstand vorgeschlagen – und von Präsident Trump akzeptiert. Oberflächlich betrachtet könnte man dies als eine US-Strategie interpretieren, um aus diesem zionistisch-israelisch angestifteten Krieg herauszukommen.

Am 8. April 2026 wurde ein zweiwöchiger Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erklärt, trotz der in anderen Zeiten, die in Trumps inakzeptablen Bedingungen im Iran waren. Während dieses Waffenstillstands sollten „Verhandlungen“ – oder nennen sie „Umgruppierungen“ – stattfinden. Am 9. April, weniger als 24 Stunden nach der erklärten Waffenruhe, brach Israel, mit dem Vorwand nicht konsultiert und stimmte nicht der vorübergehenden Einstellung der Feindseligkeiten zu, indem es den Libanon, insbesondere den Südlibanon und Beirut, massenhaft bombardierte. Die israelischen Streitkräfte (IDF) sagen, es sei der intensivste Angriff auf den Libanon in den letzten Jahren gewesen. Die Zerstörung von Kultur und Geschichte ist schrecklich und die Zahl der Todesopfer dauert noch an.

Der Iran hat öffentlich erklärt, dass israelische Angriffe im Libanon eine eklatante Verletzung des Waffenstillstands darstellen, obwohl diese Angriffe nicht auf iranischem Territorium stattfanden. Auf der anderen Seite behaupten die USA und Israel, dass sie den Waffenstillstand nicht gebrochen haben, weil das Abkommen nur direkte Kämpfe zwischen den USA und dem Iran und Israel und dem Iran umfasste, nicht Israels Aktionen im Libanon.

Wer hat Recht und wer hat Unrecht? Für die Öffentlichkeit im Allgemeinen ist es ein Bestes verwirrend.

Ist das real, oder ist es Teil eines tödlichen Spiels, wo die Schauspieler überall sind, und du und ich, sind Zuschauer und Schauspieler auf einmal, wie wir es zulassen. Keine Einmischung, kein Denken, außer wie Zombies zuzusehen und zu verschließen.

Weitere Kriegseskalationen sind bereits im Gange, wobei iranische Vergeltungsmaßnahmen nicht nur für Israel und die umliegenden US-Basen, Energie- und Wasserentsalzungsanlagen, sondern für die ganze Welt möglicherweise katastrophal sind. Offensichtlich könnte der Iran nun wieder die Hormusstraße schließen, und wahrscheinlich die schmale Wasserstraße, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, zwischen Jemen und Dschibuti, der Bab-al-Mandeb-Straße. Mit dem Jemen, einem engen Verbündeten des Iran, ist die Schließung dieser schmalen Wasserstraße der nächste logische Schritt.

Was das für die Weltwirtschaft bedeuten würde, können wir nur spekulieren. Ökonomen sprechen von einer Rezession, die schlimmer ist als die von 1928 in den 1930er Jahren. Eine solche Situation der explodierenden Inflation aufgrund exorbitanter Treibstoff- und Energiepreise, Arbeitslosigkeit, kann extreme Armut, Enteignung von Immobilien, Obdachlosigkeit, Verzweiflung und Tod bringen. Gleichzeitig können solche Bedingungen Samen für weit verbreitete Bürgerkriege sein.

Ist dies auch in diesem Teil eines großen Spiels, in dem die großen und mächtigen Akteure gemeinsam auf das Endspiel einer massiv reduzierten Bevölkerung und einer One-World-Ordnung, einer One-World-Regierung, einem One-World-Health-System, einer digitalen One Currency Economy – und der totalen Kontrolle jedes verbleibenden Bürgers hinarbeiten, abgestumpft von 5G- und 6G-Elektromagnetwellen (EMW) in einen gehorsamen Zombie-Staat?

Pause für Reflexion.

Wer könnte sich auch für diesen Krieg interessieren, an all den Kriegen, besonders im Nahen Osten / Westasien, und wer könnte hinter den Epstein-Akten stecken? Epstein, der ein Mossad-Agent war und sagt, dass Mossad auch MI6 und CIA sagt.

Könnte es die City of London sein, eine Enklave in Großbritannien, die weder London noch dem Vereinigten Königreich gehört, wie der Vatikan in Rom – tatsächlich sind sie „Schwesterstädte“? Die City of London wird offiziell von der Freimaurerei geführt, in Wirklichkeit von aschkenasischen Zionisten – natürlich namenlos – diejenigen, die die Federal Reserve als Mutter des Ponzi-Programms entworfen haben, das wir heute leben… mit einem dominierenden Dollar, der von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) in Basel, Schweiz, „gelobt“ wird, der Privatbank, die nie wirklich die deutschen Kriegsschulden nach dem Ersten Weltkrieg „begleichen“ sollte

Heute wird diese von der City of London kontrollierte BIZ die Zentralbank aller Zentralbanken genannt, da sie die Geldpolitik von mehr als 90% der Zentralbanken auf der ganzen Welt, einschließlich China und Russland, aber NICHT Iran, untersucht und etwa 97% aller handelbaren Währungen kontrolliert, die auf der ganzen Welt schweben, von denen mehr als 60% in US-Dollar oder auf US-Dollar lautende Vermögenswerte sind.

Es stimmt, der US-Dollar wurde in den letzten zwei Jahrzehnten etwa geschwächt, da die OPEC begonnen hat, Kohlenwasserstoffe in anderen Währungen als dem US-Dollar, dem Iran und Venezuela zu handeln. Dies bedeutet insgesamt, dass die Nachfrage und Bedeutung des Dollars als Reserve- und Handelswährung schnell sinkt und wiederhergestellt werden muss, um das größte Ponzi-System der Welt so lange wie möglich am Leben zu erhalten, da die Reichtümer der City of London weitgehend vom Dollar abhängen – der nach allem, was die City of London geschaffen hat.

Sehen Sie die Verbindung?

Natürlich ist das alles reine Spekulation. Keine Beweise, nur Indizienverdacht.

Präsident Trump hat es bereits geschafft, Venezuelas neue „vorübergehende“ Führung zu „überzeugen“, um ihr Benzin und Gas wieder in US-Dollar zu handeln – und wenn die Trump-Regierung es schafft, den Iran dazu zu bringen und aus Angst die Saudis, die immer noch für die OPEC verantwortlich sind, darüber nachdenken, dann könnte der Dollar höchstwahrscheinlich wieder an Wert gewinnen und zumindest einen Teil seiner Stärke zurückgewinnen. Das ist angeblich die Absicht.

Der menschliche Händler und Kindermissbraucher Epstein, sein Vermächtnis nach dem Leben, tut viele Hinter-dem-Kulissen-Herrscher, einschließlich der City of London, ein großer Gefallen. Ist es nicht lustig, wie alles verbindet?

Unabhängig davon, wie der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran offiziell endet, ist seine Symbolik bereits unverkennbar. Der Iran, eine alte Zivilisation, hat seit etwa 530 v. Chr. eine bemerkenswerte Kontinuität nie aufgehört, als einheitliche politische Einheit zu existieren. Einer der ältesten zusammenhängenden Staaten in der Geschichte der Menschheit hat sich als letztes Hindernis für das Projekt der zionistisch-amerikanischen globalen Dominanz herauskristallisiert.

Die von den Zionisten kontrollierten Vereinigten Staaten gehören zu den jüngsten großen Nationen – kaum 250 Jahre alt – ihre Geschichte ist zehnmal kürzer als die von Persien. Das allein sagt uns etwas über die Richtung, in die sich die Welt bewegt (RT – 8. April 2026).

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Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

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