Iran dominiert diesen Krieg! // Scott Ritter

Der Iran hat die Kontrolle über diesen Krieg – und jeder kann es sehen. Während der Westen Siege verkündet, sprechen die Fakten eine andere Sprache: Iranische Raketen treffen täglich israelische und amerikanische Ziele, kein Verbündeter will sich der US-Marine anschließen, und Europa steht vor einer selbstverschuldeten Energiekrise.

Scott Ritter, ehemaliger US-Geheimdienstoffizier und Waffeninspektor, erklärt im Interview warum der Iran diesen Krieg strategisch dominiert, warum Trump in einer Falle sitzt aus der er nicht elegant rauskommt, und was das für Europa und die Energieversorgung bedeutet.

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