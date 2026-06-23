Iran-Deal-Skandal – Der wahre Verlierer ist Netanjahu! (Dr. Jürgen Todenhöfer)

Jürgen Todenhöfer – Ex-CDU-Politiker, Kriegsreporter und Friedensaktivist – spricht Klartext: Netanjahu, Iran, Ukraine und die gefährliche Kriegsrhetorik deutscher Politiker. Was Mainstream-Medien verschweigen, erfährst du hier.

Und warum hören wir im zwangsfinanzierten Staatsfunk nicht die Worte vom ehemaligen CDU-Politiker Dr. Todenhöfer?

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