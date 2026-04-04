Iran bereitet sich darauf vor, dem Petrodollar-System den Todesstoß zu versetzen

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Während Europa und der Großteil der übrigen Welt mit der größten Energiekrise seit Jahrzehnten konfrontiert sind, hat der Iran Schritte unternommen, um dem Petrodollar-System einen Schlag zu versetzen. Gestern erklärte der Leiter des iranischen Regierungsinformationsrats, Elias Hazrati, im staatlichen Fernsehen, Teheran sei bereit, Abkommen mit europäischen, asiatischen und arabischen Ländern über den Transit durch die Straße von Hormus abzuschließen.

Der Iran wird die Nutzer zu Verhandlungen über die Bedingungen einladen und damit inmitten der anhaltenden Krise die volle Kontrolle beanspruchen. Den EU-Ländern wird der Transit durch die Straße von Hormus angeboten – zu den Bedingungen des Iran. Europas Energiekosten sind in nur 30 Kriegstagen um 16,2 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt, und es könnte noch deutlich schlimmer kommen, wenn keine Einigung erzielt wird. Der Preis für Erdgas hat sich verdoppelt, und Öl ist um mehr als 60 % gestiegen.

Europas Anfälligkeit gegenüber dem Dollar

Wie ich hier bereits im Mai letzten Jahres erörtert habe („ Angst vor Trump erfasst die Eurozone “), sind die Spitzenvertreter der Europäischen Zentralbank besorgt über das Engagement der Banken der Eurozone in US-Dollar und den Zugang zu Dollar-Liquidität unter Stressbedingungen. Sie befürchten, dass unter der Trump-Regierung der Zugang der Banken der Eurozone zu US-Dollar eingeschränkt werden könnte, was Europa in eine schwere Finanzkrise stürzen würde. Da der Großteil des weltweiten Außenhandels nach wie vor in US-Dollar abgewickelt wird, benötigen Europa und andere globale Akteure Dollar, um Importe zu bezahlen.

Bis zu 17 % der Finanzmittel der Banken der Eurozone bestehen aus Dollar, die in der Regel an Nichtbanken in der Eurozone zur Handelsfinanzierung verliehen werden. Diese Regelung verschärft Europas Anfälligkeit gegenüber den USA, und die iranische Führung hat offenbar kalkuliert, dass sie dies ausnutzen kann, um einen Keil zwischen die USA und ihre europäischen Vasallen zu treiben. Das Angebot des Iran beinhaltet den Transit durch die Straße von Hormus, vorausgesetzt, die Fracht wird in Euro abgerechnet.

Die City of London im Fadenkreuz

Das Anhäufen von Euro-Guthaben mag für den Iran aus finanzieller Sicht nicht besonders attraktiv sein, könnte aber aus strategischer Sicht sehr wirksam sein: Es löst weitgehend das Problem der Anfälligkeit Europas gegenüber dem Risiko finanzieller Erpressung durch die Trump-Regierung. Zum gleichen geringen Preis würde dieser Schritt einen finanziellen Nuklearschlag gegen das Petrodollarsystem des Imperiums bedeuten, das seit 1974 den Welthandel dominiert und alle Nationen zwingt, US-Dollar zu halten, um am Welthandel teilzunehmen. Die Abhängigkeit der Nationen vom US-Dollar machte sie alle anfällig für US-Sanktionen, was der Schlüsselmechanismus imperialer Nötigung und Hegemonie war.

Tatsächlich war die Kontrolle über das Petrodollarsystem die Grundlage der amerikanischen Macht, aber nicht nur der amerikanischen. Die City of London und ihre Offshore-Zentren (Kaimaninseln, Britische Jungferninseln usw. – britische Überseegebiete und Kronbesitzungen) fungierten ebenfalls als die dominierenden Nicht-US-Zentren für die Verwaltung, Vermittlung und Wiederverwertung von Petrodollarströmen, insbesondere von Öl- und Gasproduzenten aus der Golfregion.

Tatsächlich war London der wichtigste Verwalter von Petrodollars und den Staatsfonds (SWFs) der Golfmonarchien und wickelte mehr Petrodollars und Gelder aus Golf-Staatsfonds ab als jedes andere Finanzzentrum außerhalb der USA. Investoren aus der Golfregion leiteten ihre Käufe von US-Vermögenswerten (z. B. Staatsanleihen) über Londoner Banken oder Vermittler, um US-Offenlegungsvorschriften (z. B. nach dem Patriot Act) zu umgehen. Dadurch wurden die im Vereinigten Königreich gemeldeten Bestände zu einem gängigen Indikator für versteckte Petrodollar-Ströme.

Insgesamt hat das Petrodollar-System es Global Britain somit ermöglicht, in globalen Angelegenheiten weit über seine Verhältnisse mitzuspielen:

Leitung über britische Offshore-Zentren: Ölexporteure erwerben US-Vermögenswerte oft über London oder karibische Offshore-Hubs (die stark mit dem Vereinigten Königreich verbunden sind, wie die Kaimaninseln). Allein die Kaimaninseln beherbergen Investmentfonds mit einem Vermögen von ~8 Billionen US-Dollar und zählen historisch zu den führenden Verwahrern von US-Wertpapieren (oftmals übertreffen sie die direkten Meldungen der Ölexporteure).

Breitere Dominanz des Vereinigten Königreichs und der Offshore-Zentren bei der unterstützenden Infrastruktur: London dominiert nach wie vor den globalen Devisenhandel (bis zu 40 % des weltweiten Volumens, einschließlich des riesigen Eurodollar-Marktes für Offshore-USD-Bankgeschäfte und -Einlagen, zu dessen Aufbau die Petrodollars in den 1970er Jahren beigetragen haben). Der Brent-Rohöl-Referenzpreis (gehandelt an der ICE in London) beeinflusst die Preisgestaltung für einen großen Teil des globalen Öls (Schätzungen reichen oft von 2/3 bis zu ~80 % der gehandelten Volumina, je nach Quelle). Britische Offshore-Netzwerke wickeln einen massiven Anteil der globalen grenzüberschreitenden Investitionsströme und Geheimhaltungsstrukturen ab.



Kurz gesagt: Die internationalen Finanzströme – Verwahrung, Recycling und Preisbildungsmechanismen – werden überproportional über das Vereinigte Königreich und Institutionen geleitet oder von diesen verwaltet, die in seinem undurchsichtigen Offshore-Ökosystem ansässig sind. Staatsfonds der Golfmonarchien, die Billionen von US-Dollar verwalten, haben sowohl bei Investitionen als auch bei ihren operativen Tätigkeiten tiefe historische Verbindungen zu London. Laut den TIC-Daten (Treasury International Capital) des US-Finanzministeriums entfallen auf vom Vereinigten Königreich kontrollierte Verwahrungsorte rund 900 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen – ein bedeutender Teil der Sicherheiten, die das britische Finanzkartenhaus stützen.

Es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass die Petrodollar- (und Eurodollar-)Systeme der Hauptklebstoff sind, der die „besondere“ Beziehung zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich zusammenhält. Donald Trump mag denken, dass die Iraner in der Steinzeit leben, doch im Moment scheinen sie weitaus klüger zu sein als er und seine Regierung. Sollten die Europäer auf wundersame Weise Rückgrat zeigen und das Angebot des Iran annehmen, könnte sich dies als schmerzhafter Schlag für das Finanzimperium der USA und Großbritanniens und als Schub für die multipolare Weltordnung erweisen. Sollte ihr Schachzug erfolgreich sein, ist zu erwarten, dass die Ansarallah im Jemen diesem Beispiel folgen und ähnliche Beschränkungen für den Schiffsverkehr durch das Rote Meer verhängen wird.

Werden die Europäer das Angebot des Iran annehmen?

Den Europäern bleibt vielleicht keine andere Wahl, als das Angebot des Iran anzunehmen – vielleicht nicht, weil sie endlich Rückgrat zeigen, sondern weil sie sich nun in einer wahrhaft verzweifelten Lage befinden. Am 2. April sagte EZB-Vorstandsmitglied Panetta: „Selbst wenn der Iran-Krieg endet, ist der Schaden bereits angerichtet.“ Die Deutsche Bank bezeichnete den Iran-Krieg als „Katalysator“ dafür, dass der Yuan den Petrodollar ablöst. Eine unerwartete Chance für den bescheidenen Euro könnte sich als unwiderstehlich erweisen und gleichzeitig Europas Energiekrise lindern.

Diese Entwicklung wird von allen anderen Ländern, einschließlich der Golfmonarchien, nicht unbemerkt bleiben. Das Imperium wird nicht nur die Kontrolle über eine (oder zwei) Handelsroute(n) verlieren: Es könnte das 50-jährige Monopol des Dollars auf die globalen Handelsströme verlieren. Mit seinem Angriff auf den Iran hat Trump nicht nur einen regionalen Krieg ausgelöst: Er hat die Grundfesten der US-Hegemonie gefährdet, die das westliche Imperium angetrieben hat. Das muss man den Steinzeit-Iranern lassen: Im Gegensatz zu ihren Feinden haben sie die Dinge durchdacht, und ihre Kriegsführung scheint auf einem Niveau zu sein, das weit über das von Trump und seinem Dreamteam hinausgeht.

Der Artikel erschien zuerst auf Englisch in Alex Krainers TrendCompass. Mit freundlicher Genehmigung des Autors hier auf Deutsch.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der fixen Autoren von TKP wieder. Rechte und inhaltliche Verantwortung liegen beim Autor.

Alex Krainer ist Gründer, KRAINER ANALYTICS, I-System Trend Following Autor von: „Alex Krainer’s Trend Following Bible“, „Mastering Uncertainty“, „Grand Deception“ (verboten).

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