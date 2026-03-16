Iran attackiert Israel mit Khorramshahr-Raketen – bisher größter Angriff: 80 Ziele getroffen

Iran hat am 19. März 2026 einen der größten Angriffe auf Israel gestartet: 80 Ziele wurden mit Khorramshahr-Raketen getroffen. Diese Raketen sind mit Mehrfachsprengköpfen ausgestattet und können schwere Schäden anrichten. Gleichzeitig feuerten die Hisbollah und andere Gruppen Raketen aus dem Norden, während die Energieinfrastruktur am Golf betroffen ist.

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