Der Energieexperte Fritz Vahrenholt sieht im Rückzug eines extremen IPCC-Szenarios eine Zäsur für die Klimadebatte. Das lange genutzte Horrorszenario ist unplausibel. Daraus leitet er die Forderung ab, die deutsche Klimapolitik neu zu bewerten.
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Herr Vahrenholt sagt, daß die Temperaturerhöhung bis 2100 nach neueren Ergebnissen des Klimarats (ICPP) ungefähr sich um 1,1 Grad vom derzeitigen Temperatur erhöht, womit wir umgehen könnten, vor allen Dingen da die Zunahme des Pflanzenwachstuns seit 1860 durch CO2-Emissionen stark zugenommen hat, so daß erst dadurch die Enteerträge überhaupt so zugenommen haben, daß 8,2 Milliarden Menschen und mehr ernährt werden können. Ab Minute 8.27 zitiert Herr Vahrenholt den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts, daß wir zum Überleben bis 2050 auf Null-Missionen der fossilen Energie zurückkehren müssen. Diese Aussage des Gerichts ist nach den neusten Erkenntnissen des IPCC falsch, aber niemand zieht daraus irgendwelche Schlußfolgerungen, insbesondere nicht der Satansrundfunk, der wie bei Covid fest am Niedergang der deutschen Arbeitsplätze arbeitet, da ja sein Einkommen nur an den Wohnungen hängt, weswegen nur Obdachlose und Bürgergeldempfänger keine GEZ-Gebühr zahlen müssen.
Fazit: Die neusten Erkenntnisse des IPCC werden vom Satansrundfunk nicht breitgetreten, weil der extern beherrschte Staat schon pleite ist und ohne CO2-Emissionspreis noch mehr pleite wäre. Daraus würde sich auch ergeben, daß die 225.000 Werktätigen, die jetzt die Automobilindustrie entlassen wird, auf falschen Grundlagen beruhen und die Regierung mit ihrer Politik dafür verantwortlich ist. Und da die CO2-Emissionen fürs Klima vernachlässigt werden können, waren auch die Manipulationen bei der Abgaseinrichtung unbedeutend, so daß VW nicht die mehr als 30 Milliarden $ an die USA hätte zahlen müssen.
Insbesondere ist pervers, daß das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sowie eine Menge anderer Klimainstitute nur von Staatsknete leben, die uns tätsächlich in diese Scheiße hineingeritten haben, so daß diesen Drecksäcken sofort von Staats wegen die Mittel gestrichen werden sollten.
Da jedoch bei uns alles, was Leben erhält, bekämpft wird und alles Lebensunfähige unter dem Deckmantel der Wissenschaft gehätschelt wird, werden die Klimaverbrecher weiter sich wie die Säue im Dreck suhlen dürfen.