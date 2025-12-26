Interview mit Karl Hummitzsch: Positive Entwicklungen im Fall Dr. Reiner Füllmich dank United For Freedom

Dank den Interventionen der Menschenrechtsorganisation United For Freedom kam im Fall Dr. Reiner Füllmich Positives in Bewegung. Vielleicht ist er sogar schon bald wieder auf freiem Fuß? Erfahren Sie mehr in diesem spannenden Kla.TV-Interview mit dem Leiter der Deutschland-Sektion von United of Freedom, Karl Hummitzsch. [weiterlesen bei kla.tv]

