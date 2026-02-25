Internationalismus im 21. Jahrhundert

Von Patrick Lawrence (globalbridge)

(Red.) Es ist keine neue Erscheinung, dass größere Staatsgruppen versuchen, durch gemeinsame Absprachen ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Patrick Lawrence, unser Kolumnist in den USA, erinnert zum Beispiel an die Konferenz von Bandung im Jahr 1955, und er fragt sich, wie Russland und China dem Iran im Falle eines Angriffs der USA helfen werden. (cm)

Angesichts eines offenbar unmittelbar bevorstehenden weiteren illegalen Angriffs auf die Islamische Republik Iran steht die Welt vor weit mehr Fragen als Gewissheiten. Tatsächlich erinnern mich die letzten Tage ein wenig an jene seltsame, unklare Zeit, die als „Scheinkrieg“ bekannt ist und von September 1939 bis Mai 1940 dauerte, als Großbritannien und Frankreich offiziell mit dem Reich im Krieg standen, die Feindseligkeiten jedoch noch nicht begonnen hatten. Näher an unserer Zeit denken meine Gedanken zurück an den März 2003, als wir mit Freunden inmitten eines verschneiten Winters in New England ungläubig auf die Nachricht von der US-Invasion im Irak warteten.

Wird diese katastrophal falsch kalkulierte Operation bald beginnen, oder ist die „massive Armada“, die die USA entsandt haben, nur eine weitere Bluff-Aktion von Präsident Trump, und wird die Diplomatie in letzter Minute noch eine Einigung erzielen? Wer wird den Iran angreifen, die USA oder die USA und Israel? Wer trifft diese Entscheidungen – Trump, der amerikanische „Deep State“ oder Bibi Netanjahu? Was wäre schließlich der Sinn einer solch risikoreichen Intervention?

Diese Fragen scheinen sich derzeit alle zu stellen. Meine (unsicheren) Antworten in Kürze: Es gibt kaum eine Chance, dass die Diplomatie Erfolg haben wird, Trump wird wahrscheinlich kurz nach seiner Rede zur Lage der Nation am kommenden Dienstag grünes Licht für einen Angriff geben, und es wird sich um eine gemeinsame Operation der USA und Israels handeln. Schließlich gibt es keinen rationalen Grund für die USA, den Iran anzugreifen: Diese Katastrophe, die nur darauf wartet, sich zu ereignen, wird auf Drängen von Premierminister Netanjahu als nächster Schritt in seinem „Sieben-Fronten-Krieg“ vorangetrieben, und Trump gibt wie üblich nur vor, das Sagen zu haben.

Aber es gibt noch eine weitere Frage, über die viele Menschen nachdenken, während sie die Entwicklung dieser aus dem Nichts heraufbeschworenen Krise beobachten. Was werden die Russen und Chinesen im Falle eines neuen Angriffs auf die Islamische Republik tun? Ich halte dies für ebenso dringlich wie alle anderen eben genannten offenen Fragen. Aus zwei Gründen.

Erstens: Ob mit oder ohne Bomben und Raketen, dies ist eine Konfrontation zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen von historischer Tragweite (die Ukraine ist ein weiteres Beispiel). Wir erleben, so meine ich, einen entscheidenden Moment in der Entstehung der neuen Weltordnung, für die sich Russland und China seit der Veröffentlichung ihrer berühmten Gemeinsamen Erklärung zu den internationalen Beziehungen in einer neuen Ära vor vier Jahren in diesem Monat ausdrücklich einsetzen. Wir werden bald erfahren, wie diese neue Ära aussehen wird.

Zweitens sind die Russische Föderation, die Volksrepublik China und die Islamische Republik alle Mitglieder der BRICS-Gruppe. Diese Gruppe hat zwar noch keine Leitprinzipien festgelegt, aber ich betrachte sie als Nachfolgerin der alten und ehrwürdigen Bewegung der blockfreien Staaten, die 1955 auf der Konferenz von Bandung gegründet und sechs Jahre später in Belgrad offiziell konstituiert wurde. Die Bewegung der blockfreien Staaten verkörperte eine sehr prinzipientreue Form des Internationalismus, wie er in den Jahrzehnten nach 1945 vorherrschte, von denen wir die ersten beiden als „Ära der Unabhängigkeit“ bezeichnen. Unabhängig davon, ob es zu einer Invasion kommt oder nicht, zeigen Russland, China und der Iran bereits, was Internationalismus im 21. Jahrhundert bedeutet.

Ich möchte hinzufügen, dass die Reaktionen Russlands und Chinas auf die Blockade Kubas durch die Trump-Regierung, die das Land fast zum Zusammenbruch gebracht hat, denselben Punkt in einem anderen Kontext verdeutlichen.

■

Moskau und Peking haben in den letzten Jahren umfangreiche Beziehungen zu Teheran aufgebaut. Russland unterstützt seit langem das Atomprogramm des Iran, und die beiden Nationen entwickeln derzeit einen Transportkorridor, der nach seiner Fertigstellung von St. Petersburg über Aserbaidschan und den Iran bis zum südlichen Endpunkt in Mumbai führen wird.

China hat vor einigen Jahren ein Investitionsabkommen mit dem Iran über 400 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Industrie, Technologie und Infrastruktur unterzeichnet und kauft täglich 1,4 Millionen Barrel iranisches Öl – das sind derzeit etwa 80 Prozent der iranischen Rohölexporte und 14 Prozent der Ölimporte Chinas auf dem Seeweg. Es ist anzumerken, dass der Iran auch eine Schlüsselrolle in Chinas Belt and Road Initiative spielt, mit der das Land die eurasische Landmasse zum Nutzen aller darin gelegenen Länder integrieren will.

Diese Beziehungen werden derzeit auf die Probe gestellt. Und die offensichtliche Frage ist, inwieweit Moskau und Peking im Namen Teherans handeln werden. Russland und China haben beide davon Abstand genommen, eine „strategische Allianz” mit dem Iran zu erklären – ein Begriff, der eine militärische Intervention zugunsten eines Verbündeten beinhaltet. Aber werden sie tatenlos zusehen – wie sie es mehr oder weniger getan haben, muss ich anmerken, als das zionistische Regime seinen Völkermord an den Palästinensern im Gaza-Streifen und im Westjordanland verübte? Viel von Internationalismus ist da nicht zu sehen, wie viele mit Enttäuschung festgestellt haben.

Am letzten Tag des Septembers 2015 flog Russland seine ersten Bombenangriffe auf Stellungen des Islamischen Staates in Syrien. Wie sich die Leser erinnern werden, waren alle verblüfft darüber, wie kühn Russland Bomber gegen Dschihadisten einsetzte, die von den USA und ihren europäischen Verbündeten heimlich unterstützt wurden. Ich glaube jedoch nicht, dass wir aus dem Fall Syrien schließen können, dass eine ähnlich direkte militärische Intervention als Reaktion auf einen Angriff der USA und Israels auf den Iran wahrscheinlich ist.

Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist das Gesicht des Internationalismus, wie er sich mit dem Vormarsch der oben erwähnten neuen Weltordnung manifestieren wird. Sowohl Russland als auch China haben ihre Lieferungen kritischer Militärtechnologien an den Iran dringend und radikal ausgeweitet – laut einigen Analysten so weit, dass sie den Iran in die Lage versetzt haben könnten, sich entschlossen gegen jeden bevorstehenden Angriff zu verteidigen.

Russland soll nun die Verteidigungsfähigkeiten des Iran mit Mi-28-Kampfhubschraubern, den üblichen Drohnentechnologien, aktualisierten Versionen seines hochwirksamen S-400-Luftabwehrsystems und modernsten Technologien für die elektronische Kriegsführung verbessern. Moskau könnte Berichten zufolge auch Su-35-Kampfflugzeuge entsenden, wenn die Bedingungen einen solchen Einsatz rechtfertigen.

Möglicherweise wird Chinas verstärkte Unterstützung für den Iran seit Ausbruch der jüngsten Krise noch mehr bewirken als die Russlands. China liefert den Iranern Komponenten für ballistische Raketen, seine Versionen fortschrittlicher Luftabwehrsysteme, ein Satellitensystem namens BeiDou und ein militärisches Datenverbindungsnetzwerk, das es dem Iran ermöglicht, sich von seiner Abhängigkeit von westlich kontrollierten GPS-Technologien zu lösen, die seine Positionen für Ortung und Zielerfassung anfällig machen. Um noch einmal auf das „angeblich” zurückzukommen: Ich habe neulich gelesen, dass China dem Iran möglicherweise bereits eine Liste seiner Dongfeng-17-Hyperschallraketen geschickt hat. Wenn dem so ist, könnte dies entscheidend dazu beitragen, das regionale Kräfteverhältnis insgesamt zu verändern: Die Dongfeng-17 ist in der Lage, die Raketenabwehrsysteme der westlichen Mächte zu umgehen, sodass sie in der Regel nicht abgefangen werden kann.

In der vergangenen Woche haben Russland, China und der Iran gemeinsame Marineübungen im nördlichen Teil des Indischen Ozeans, im Golf von Oman und – was nicht deutlicher sein könnte – in der Straße von Hormus begonnen. Der Punkt könnte nicht offensichtlicher sein: Russland und China sind entschlossen, ihre Öltanker und die anderer Flaggen, die sie mit Vorräten versorgen, vor den Blockaden zu schützen, die die USA derzeit ohne zu zögern auf hoher See durchführen.

Aber hier wird es noch interessanter. Nikolay Patrushev, ein Berater von Präsident Putin, sagte letzte Woche in einem Interview mit einer türkischen Zeitschrift, dass Moskau beabsichtige, „eine multipolare Weltordnung auf den Ozeanen“ aufzubauen. Wie in Middle East Monitor zitiert, führte Patrushev weiter aus: „Wir werden das Potenzial der BRICS-Staaten ausschöpfen, denen nun eine vollwertige strategische maritime Dimension zukommen sollte.“

Das mag wie bloße Rhetorik im Stil des vor vielen Jahrzehnten vorherrschenden „Dritte-Welt-Denken“ klingen, aber ich interpretiere die Russen nicht so. Wie sie (und die Chinesen) sicherlich wissen, sind die Atomprogramme, Raketentechnologien und Allianzen des Iran in der Region nur ein Teil des Problems, da die USA diese jüngste Aggression gegen die Islamische Republik geplant haben. Die Absicht besteht auch darin, der entstehenden neuen Weltordnung entgegenzuwirken, indem in diesem Fall die rasche Entwicklung der Beziehungen zwischen drei prominenten Mitgliedern der BRICS-Gruppe gestört wird.

Einfach ausgedrückt handelt es sich hierbei um einen spätimperialistischen Nationalismus, der auf den Internationalismus des 21. Jahrhunderts reagiert, der sich vor Ort (und nun auch auf See) materialisiert.

Manche, die diese Ereignisse verfolgen, könnten versucht sein, die bisherigen Reaktionen Russlands und Chinas mit dem Verhalten des Westens in seinem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu vergleichen. Schließlich widmen sich Moskau und Peking derzeit der militärischen und technologischen Hilfe, dem Austausch von Geheimdienstinformationen und Ähnlichem, ohne jedoch direkt zu intervenieren – genau wie die Amerikaner, die all dies dem Regime in Kiew zur Verfügung stellen.

Meiner Meinung nach ist dies eine oberflächliche Betrachtungsweise. Der Iran ist kein Stellvertreter einer anderen Nation, sondern ein angesehener Partner derjenigen, die zu seiner Verteidigung handeln. Und der Grund dafür ist nicht die Unterwanderung einer anderen souveränen Nation, sondern vielmehr die Verteidigung der Souveränität im Namen des Internationalismus, wie er sich aus den denkwürdigen Jahren der Bandung-Konferenz nach den Siegen von 1945 entwickelt hat, als die meisten Menschen danach strebten, eine Ära zu beginnen, die geordneter und ehrenhafter war als die gerade zu Ende gegangene.

(Red.) Zum Originalartikel von Patrick Lawrence in US-englischer Sprache.

(Visited 30 times, 30 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …