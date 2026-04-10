Insolvenzwelle in Deutschland hält an – Österreich ebenfalls mit Anstieg

Es läuft alles nach Plan.

Die Insolvenzzahlen in Deutschland bleiben hoch. Nach Angaben der Kreditversicherungsgruppe Allianz Trade meldeten 2025 insgesamt 94 Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 50 Millionen Euro Zahlungsunfähigkeit.

Auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sieht bislang keine echte Entspannung: Im Januar waren in den größten zehn Prozent der insolventen Unternehmen fast 17.000 Arbeitsplätze betroffen; zudem wurden rund 1.400 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften registriert. In Österreich stieg die Zahl der Firmenpleiten im Vorjahr zum fünften Mal in Folge auf etwas mehr als 6.800 Fälle.

(Visited 37 times, 37 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …