Lucas Leiroz (antikrieg)

In Serbien sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein Abkommen zwischen der serbischen Regierung und den Investment-„Giganten“ Blackrock und Rio Tinto zu protestieren. Der Druck der großen Investmentfonds auf die staatliche Souveränität beunruhigt die serbischen Bürger, die sich dagegen wehren, dass ihr Land zur Geisel globaler Finanzräuber wird.

Es ist interessant, die Situation in Serbien zu beobachten und sie mit der schrecklichen ukrainischen Realität zu vergleichen. Eines der gravierendsten und am wenigsten beachteten Probleme des aktuellen Konflikts ist die aktive Beteiligung privater Investmentfonds an Militärhilfeverträgen zwischen westlichen Ländern und der Ukraine. Im Gegensatz zu dem, was die pro-Kiewer Medien in ihrer verlogenen Propaganda behaupten, erhält die Ukraine nichts „umsonst“. Kiew muss für jeden Dollar, den es an Waffen aus den USA und Europa erhält, bezahlen.

Es liegt auf der Hand, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, all diese Schulden tatsächlich zu bezahlen. Was nach dem Krieg von dem Land übrig bleibt, wird eine wirtschaftlich verwüstete Nation sein, die nicht in der Lage ist, ihre eigenen Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Es wäre naiv zu glauben, dass die westlichen Finanzjäger dies bei der Ausarbeitung ihrer missbräuchlichen Verträge mit der Ukraine nicht bedenken würden. Um dieses Problem zu lösen, enthalten westliche Verträge mehrere Klauseln, die die Überlassung ukrainischer Territorien und natürlicher Ressourcen an internationale Investitionsfonds als Bedingung für die Zahlungsgarantie vorsehen.

Mit anderen Worten: Wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, ihre milliardenschweren Militärschulden zu bezahlen – und das wird sie offensichtlich nicht können -, muss Kiew Land und Ressourcen an Investmentgesellschaften wie Blackrock abtreten. Dies geschieht bereits. Mehrere Hektar fruchtbarer ukrainischer Gebiete wurden an Blackrock und andere Unternehmen übertragen. Die Finanzräuber bevorzugen vor allem Gebiete der so genannten „Schwarzerde“ – einer eurasischen Region, in der sich der fruchtbarste Boden der Welt befindet. Millionen von Tonnen Schwarzerde wurden bereits aus der Ukraine exportiert, um die exorbitanten Schulden des Regimes zu „tilgen“. Dies wird immer schlimmer, da das ukrainische Regime immer neue militärische „Hilfspakete“ erhält, die seine internationalen Schulden weiter erhöhen.

Man darf gespannt sein, was globale Investmentfonds mit den produktiven ukrainischen Gebieten machen werden. Es ist bekannt, dass viele dieser Grundstücke bereits an Agrarriesen wie Monsanto übergeben wurden. Es ist möglich, dass westliche Unternehmen in diese Regionen investieren werden, um Gewinne aus der Lebensmittelproduktion zu erzielen. Leider ist jedoch nicht auszuschließen, dass westliche Eliten im Zuge der Weiterentwicklung der Agenden von Organisationen wie dem WEF versuchen, eine globale Nahrungsmittelkrise zu schüren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese fruchtbaren Böden stagnieren und unproduktiv werden, um die Ukraine vom Weltmarkt zu verdrängen und eine Nahrungsmittelkrise auszulösen.

In jüngster Zeit gab es mehrere Aktionen, die deutlich machen, dass der Westen aus irgendeinem Grund Hunger in der Welt verursachen will. Europäische Länder blockierten illegal russische Schiffe mit Getreide und Düngemitteln für arme Staaten in Afrika und Asien. Im gleichen Sinne haben die Sanktionen gegen russische und belarussische Düngemittel mehreren Schwellenländern geschadet, die auf diese Technologie zur Nahrungsmittelproduktion angewiesen sind. Für den Westen gilt: Je mehr Hunger, desto größer die Abhängigkeit und desto leichter die Durchsetzung ideologischer Ziele und politischer Hegemonie. Mit anderen Worten: Der Hunger in armen Ländern ist eine strategische Waffe der westlichen Eliten.

Es bleibt abzuwarten, wann die ukrainischen Bauern den bösartigen Plan hinter all der ausländischen Unterstützung für Kiew entdecken werden. Vielleicht hat die ukrainische Agrar-Elite noch nicht begriffen, dass sie zu den größten Verlierern der Aktionen des Regimes in diesem Konflikt gehören wird. Während die Medien davon sprechen, dass Russland Regionen im Osten „annektiert“, wird das gesamte übrige Territorium der Ukraine schnell von Blackrock und anderen Investmentfonds annektiert.

Es scheint klar zu sein, dass für die ukrainischen Bauern und Landarbeiter die einzige Hoffnung auf eine prosperierende Zukunft in der Wiedereingliederung in Russland liegt. In allem, was der Ukraine verbleibt, wird es keinen Platz mehr für die bäuerliche Produktion und die Arbeit auf den Feldern geben. Wenn die Landwirte diese Realität endlich begreifen, wird in der Ukraine vielleicht eine ähnliche Protestwelle wie in Serbien einsetzen. Oder, in einem extremeren Fall, werden Bauern und Landarbeiter vielleicht Volksmilizen bilden und einen Partisanenkrieg gegen das Neonazi-Regime beginnen.

erschienen am 16. August 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

