In 10 Jahren braucht es keine Menschen mehr

Vom Lehrer bis zum Arzt: Für die meisten Dinge wird es in 10 Jahren keine Menschen mehr brauchen, glaubt die Klasse der Oligarchen.

Der westliche Oligarch Bill Gates kann auch als Sprachrohr der herrschenden Klasse verstanden werden. Dort setzt man ganz auf die KI-Revolution, die den Faktor menschliche Arbeitskraft zur Schaffung von Reichtum und zur Maximierung des Profits dieser Klasse zunehmend abschaffen soll. Dies soll in den nächsten zehn Jahren geschehen, bis dahin sollen Menschen „für die meisten Dinge“ in der Welt nicht mehr gebraucht werden.

Das sagte der milliardenschwere, selbsternannte „Philanthrop“ in einem Interview mit NBC vor einigen Wochen. Aktuell seien Spezialisten noch immer gefragt, wie zum Beispiel „ein großartiger Arzt oder ein großartiger Lehrer“. Aber „mit KI wird das im nächsten Jahrzehnt kostenlos und alltäglich werden – großartiger medizinischer Rat, großartiger Nachhilfeunterricht“, sagte Gates.

Gates nennt die künftige Ära „freie Intelligenz“. Dies werde eine Zeit rascher Fortschritte bei KI-gestützten Technologien sein, die leicht zugänglich sind und nahezu jeden Aspekt unseres Lebens berühren, so Gates – von verbesserten Medikamenten und Diagnosen bis hin zu weithin verfügbaren KI-Tutoren und virtuellen Assistenten.

„Es ist sehr tiefgreifend und sogar ein bisschen beängstigend, weil es sehr schnell geht und es keine Obergrenze gibt“, so der Oligarch.

Und wo bleiben die Menschen? Derzeit gibt es in dieser Debatte zwei Meinungen. Die einen glauben, dass KI den Menschen helfen wird, effizienter zu arbeiten – anstatt sie ganz zu ersetzen – und das Wirtschaftswachstum ankurbeln wird, was zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führt.

Andere, wie der KI-CEO von Microsoft, Mustafa Suleyman, sind der Meinung, dass die fortlaufenden technologischen Fortschritte in den nächsten Jahren die meisten Arbeitsplätze in fast allen Branchen verändern und einen „äußerst destabilisierenden“ Einfluss auf die Arbeitskräfte haben werden.

„Diese Werkzeuge werden die menschliche Intelligenz nur vorübergehend erweitern“, schreibt Suleyman in seinem Buch The Coming Wave aus dem Jahr 2023. „Sie werden uns eine Zeit lang schlauer und effizienter machen und enorme Mengen an Wirtschaftswachstum freisetzen, aber im Grunde ersetzen sie die Arbeit.“

Gates kann freilich gelassen auf diese Entwicklung blicken und sieht eine „Chance“, die gerade in jenen Bereichen zu finden ist, in die er fleißig investiert, wie „bahnbrechende Behandlungen für tödliche Krankheiten, innovative Lösungen für den Klimawandel und hochwertige Bildung für alle“, schrieb er 2024.

„Bestimmte Arten“ von Arbeitsplätzen werde die KI nie ersetzen können, erklärte Gates in der Talkshow. Als Beispiel nannte er Baseballspieler:

„Es wird einige Dinge geben, die wir für uns selbst reservieren. Aber wenn es darum geht, Dinge herzustellen, zu bewegen und Lebensmittel anzubauen, werden diese Probleme mit der Zeit im Grunde gelöst sein.“

