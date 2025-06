Die jüngsten Sanktionen Europas zeigen, dass es auf eine Katastrophe zusteuert, wenn es seinen Kurs nicht radikal ändert.

Von Ian Proud (globalresearch)

Europa wird den Krieg entweder unter enormen Kosten fortsetzen, um einer Abrechnung mit seiner verheerenden Politik gegenüber Russland zu entgehen, oder den Krieg beenden und sich der Aussicht auf eine Mitgliedschaft der Ukraine stellen, die die EU auseinanderreißen würde.

Kein Wunder, dass den Eurokraten die Ideen ausgehen und sie weitere sinnlose Sanktionen verhängen.

Die Leere der europäischen Energiepolitik wird kaum besser charakterisiert als die Ankündigung Ursula von der Leyens, die Pipelines Nord Stream 1 und 2 zu verbieten. In einer als deutliche Eskalation bezeichneten Ankündigung auf X kündigte sie an : „Europa lässt Nord Stream 1 und 2 endgültig hinter sich.“

Beide Pipelines lagen leer, und einige wurden bei einem Terroranschlag im September 2022 zerstört. Nichts deutet weniger auf eine Eskalation hin als eine Sanktion ohne wirtschaftliche Kosten.

Und dieser jüngste Schritt signalisiert auch die wachsende Verzweiflung Europas über den Umgang mit Russland, da niemand gegen Russland kämpfen will. Der Amtsantritt von Friedrich Merz als deutscher Kanzler hat den Schwerpunkt der EU-Politik zweifellos nach Berlin verlagert, da er versucht, sich als der harte Kerl im Viertel zu positionieren.

Ich gehe aber davon aus, dass Merz keine volle Amtszeit überstehen wird.

Die starke innenpolitische Besorgnis in Deutschland über eine kontraproduktive Außenpolitik treibt das Wachstum der AfD an, die bald Deutschlands beliebteste Partei sein könnte .

Wie ich und viele andere bereits zuvor betont haben, leidet die europäische Industrie unter den hohen Energiepreisen, und uns wird gesagt, Russland sei schuld. Doch die Ursache dafür ist offensichtlich die kontraproduktive Energiepolitik in Brüssel und Berlin. Anstatt die Energieverbindungen zu kappen, besteht die einzige Lösung darin, die globale Versorgung zu erhöhen, was unweigerlich zu unangenehmen Entscheidungen über russische Pipelines führen würde. Sollte dies geschehen, würden von der Leyens Glaubwürdigkeit und Merz‘ Flitterwochen im Amt untergehen.

Wer alle möglichen Schritte unternimmt, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verzögern oder zu verhindern, tritt den schwappenden Eimer mit Eiswasser lediglich weiter auf den rutschigen Badezimmerboden.

Doch die Bürger, die unter den hohen Preisen leiden, werden sich noch daran erinnern, dass die Gaspreise in Europa vor Kriegsbeginn aufgrund der enorm günstigen globalen Versorgung extrem niedrig waren – vergleichbar mit den heutigen US-Gaspreisen. Flüssigerdgas aus den USA, dem Nahen Osten und Afrika sowie Pipeline-Gas aus Norwegen und Russland drückten den Großhandelspreis für Gas auf ein Niveau, das seit 2005 nicht mehr erreicht wurde.

Die europäischen LNG-Importe waren nach Ausbruch der Ukraine-Krise 2014 stark angestiegen – von zunächst 10 % auf heute fast 50 %, während die russische Gaspipeline weiterhin floss. In diesem Zusammenhang verdreifachten sich die Importe aus den USA zwischen 2021 und 2023 und machen nun fast 50 % der gesamten europäischen LNG-Importe aus.

Die Unterbrechung der russischen Gaspipelines hatte verheerende Auswirkungen auf die europäische Versorgungslage.

Liest man die europäische Presse, hört man oft, dass US-LNG zu teuer sei. Das trägt zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei, mit denen Hersteller in Deutschland und anderswo konfrontiert sind. Emmanuel Macron hat die USA in der Vergangenheit wegen des Verkaufs von teurem LNG als „unfreundlich“ bezeichnet . Doch das ist zutiefst irreführend.

Im Jahr 2019 gab es mehr Gas, als die Welt verbrauchen konnte, was die Preise drückte. Ob Gas über Pipelines oder per Schiff transportiert wurde, spielte für das Überangebot keine Rolle. Der Anstieg der US-Lieferungen hatte für die globalen Gaspreise die gleiche Auswirkung wie das Überangebot an US-Schieferöl im Januar 2016, als die Preise auf 26 Dollar pro Barrel sanken.

Der Ölpreisverfall 2016 setzte die russische Wirtschaft, die stark von Steuern auf Öl- und Gasexporte abhängig ist, enorm unter Druck. Der russische Leistungsbilanzüberschuss erreichte 2016 den niedrigsten Stand seit 1999, was die Steuereinnahmen erheblich belastete. Und das zu einer Zeit, als Russland Rekordmengen an Öl und Gas förderte.

Denn genau hierin liegt eine Wahrheit: Der globale Energiepreis hat einen viel größeren Einfluss auf Russland als die Energiemenge, die das Land aus Russland kauft.

Wenn Präsident Trump mit der OPEC über eine drastische Senkung des Ölpreises und damit auch des Gaspreises spricht , glaubt er, dass dies der russischen Wirtschaft stärker schaden würde als eine Kürzung der russischen Lieferungen.

Allerdings unterscheidet sich die russische Geldpolitik heute stark von der des Jahres 2016. Ein niedriger Rubelkurs wird favorisiert, um fallende Energiepreise auszugleichen und bei steigenden Preisen größere Überschüsse zu erzielen.

Deshalb könnte auch der zweite Teil von von der Leyens großem Plan – die G7 dazu zu bewegen, die Ölpreisobergrenze von 60 auf 45 Dollar zu senken – scheitern. Eine entsprechende Einigung der G7 wäre ohnehin nur mit Zustimmung der USA möglich. Trump hat zwar oft davon gesprochen, den Ölpreis durch eine Erhöhung des globalen Angebots zu senken, doch ist es alles andere als klar, dass er sich zu einer weiteren externen Sanktion gegen Russland bereit erklären wird, während seine Regierung die Beziehungen zum Kreml neu ausrichten will.

Die Stilllegung russischer Pipelines als vermeintliche Strafe für Putins Krieg in der Ukraine hat den gegenteiligen Effekt: Sie schränkt die Versorgung ein, treibt die Preise in die Höhe und schadet Europa weitaus stärker als Russland.

Und natürlich steckt Europa in einem Sturm ungünstiger wirtschaftlicher Optionen. Führt man den Krieg zu enormen wirtschaftlichen Kosten fort, um die unvermeidliche Abrechnung mit seiner selbstzerstörerischen Politik gegenüber Russland hinauszuzögern, muss man ihn beenden und muss mit noch höheren politischen und wirtschaftlichen Kosten rechnen, wenn man die Ukraine als Mitglied aufnimmt.

Ich habe bereits gesagt , dass die Aufnahme der Ukraine in die EU die finanziellen Grundlagen des Blocks erschüttern und so großen Widerstand hervorrufen würde, dass ein Beitritt der Ukraine nur zu zweitklassigen Bedingungen möglich wäre. Insbesondere Länder wie Frankreich und Polen werden die Ukraine blockieren und verzögern, um ihre großzügigen Subventionen an Kiew nicht auszahlen zu können.

Es dürfte nicht überraschen, dass der neu gewählte polnische Präsident Karol Nawrocki bereits erklärt hat, die Ukraine solle nicht in die EU aufgenommen werden. Er ist nicht allein. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagt schon lange, ein Beitritt der Ukraine zur EU wäre eine wirtschaftliche Katastrophe.

Für einige EU-Länder könnte das zutreffen. Das größere Problem, wenn man es denn überhaupt als Problem betrachtet, wäre, dass es eine politische Katastrophe und den Zusammenbruch des europäischen Projekts auslösen würde. Was in Deutschland politisch passiert, wird auch in Frankreich passieren, und der Rechtsstreit gegen Le Pen wird dies nur beschleunigen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann, nicht ob, der Rassemblement National in Paris die Regierung stellt. Wenn das passiert, ist damit zu rechnen, dass ein zunehmend nationalistisches Frankreich auf den Austritt zusteuert und eine Implosion des Projekts auslösen wird.

Nur radikale Reformen, ein massiver Abbau der EU-Institutionen und die Rückgabe der Souveränität an die Mitgliedstaaten können dies verhindern. Die Chancen dafür erscheinen derzeit jedoch sehr gering.

