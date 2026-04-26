Der Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten und der EG könnte die gesamte Gewerkschaft an den Bruch bringen.

So hat die kriegsverrückte EU endlich das Darlehen in Höhe von € 90 Milliarden an die Ukraine genehmigt, nachdem das Veto Ungarns auf den Fersen eines fünfmonatigen Stillstands bis mindestens Dezember 2025 aufgehoben wurde. Ein klarer Take-Away ist, dass dies der Krieg der City of London ist. Während die €90-Milliarden-Summe einen deutlich niedrigeren Wert als die zuvor aufgeschlagenen € 140 Milliarden darstellt, die im November einen Skandal verursacht hatten (als die Europäische Kommission drohte, die Mitgliedstaaten zuzustimmen), ist dies immer noch ein Fall von gutem Geld, das nach schlechtem geworfen wird. An einem bestimmten Punkt in der Zukunft wird die Realität anklopfen.

Quelle: Joaquin Flores (strategic culture)

EU-Beamte bestätigten auch, dass das zwanzigste Sanktionspaket des Blocks gegen Russland nun offiziell genehmigt wurde, was eine Pattsituation beendete, die die Maßnahme seit Tagen aufgehalten hatte. Der Durchbruch kam, nachdem die Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen wurden, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj sie im Januar in einem Erpressungsspiel in einem Erpressungs-Gambit, um Budapest und Bratislava zur Genehmigung des Darlehens in Höhe von € 90 Milliarden zu erzwingen, zuvor unterbrochen hatte. Die Route, die durch die Ukraine verläuft, ist eine wichtige Versorgungslinie für das Binnenland Ungarn und die Slowakei, die beide das Sanktionspaket blockiert hatten, während die Flüsse gestoppt wurden. Selenskyj sagte am Dienstag, dass die Lieferungen wieder aufgenommen würden, und bis Mittwoch bestätigten Beamte in Budapest und Bratislava, dass sich das Öl wieder bewegt.

Nachdem diese Frage gelöst war, hat die zyprische EU-Ratspräsidentschaft die Sanktionen mit einem schriftlichen Verfahren abgeschlossen. Am Donnerstagnachmittag bestätigte die Präsidentschaft den Abschluss des Prozesses. Wir werden uns daran erinnern, dass die Schritte zur Schaffung dieser vergemeinschafteten Schuldenverpflichtung bis 2025 zurückreichen, wo es zu der Zeit einen „Plan A“ und einen „Plan B“ gab. Merz und von der Leyen hatten bei der Umsetzung von „Plan A“ versagt. „Plan A“ sollte die eingefrorenen russischen Vermögenswerte von Euroclear in Belgien überfallen, und „Plan B“ sollte Anleihen mit einer EU-weiten (mitgliedsstaatlich unterstützten) vereinigten Schuldenverpflichtung ausgeben; Dieser B-Plan hatte sich jedoch mit diesen kleineren € 90 Milliarden durchgesetzt. Heute sprechen sie davon, Zahlungen für die Schulden zu leisten, wenn die Ukraine nicht zahlen kann, indem sie die Zinsen für Russlands eingefrorene Vermögenswerte verwendet.

Während Pro-Kiew, das heißt, die Mainstream-Presse in der EU dieses € 90 Milliarden „Darlehens“ -Programm feiert, stellt es ein Versagen der EU-Kommission an zahlreichen Fronten dar. Diese € 90 Milliarden bleiben bedauerlicherweise hinter dem Krieg der Ukraine und dem Grundhaushaltsbedarf der Ukraine bis 2027 zusammen und gehen sogar darauf zurück, was Euro im Dezember zurückkaufen könnte, als diese geringere Summe vereinbart wurde. Aber jetzt, angesichts des US-Konflikts gegen den Iran, steigen die Energiepreise in die Höhe, so dass die älteren Haushaltsprognosen der Ukraine jetzt alles andere als genau sind.

Auch Nachrichtenberichte kursieren in der Presse, dass Russland das kasachische Öl davon abhalten wird, Deutschland durch die nördliche Druschba zu erreichen, was eine inflationäre Spur auf Deutschland hinterlassen wird.

Wir müssen dies aus der Perspektive der praktischen ukrainischen Logistik betrachten, Truppen bündeln, um die Lücken zu ihren Fleischwolf-Missionen an die Front zu füllen und verschiedene Ausrüstung von einem Teil der Kontaktlinie zum anderen zu bewegen. Und dann ist da noch die grundlegende Abhängigkeit des Landes vom Transit für Zivilisten. Es ist interessant, wie ein Konflikt um den Iran die Kosten eines weiteren Konflikts in der Ukraine für die ukrainische Seite so undurchführbar macht. Es ist zu interessant. Aber wie auch immer, die EU wird dieses Geld jetzt nehmen und es der Ukraine „leihen“, und jeder ist ziemlich klar, dass die Ukraine niemals in der Lage sein wird, sie zurückzuzahlen, was dies zu einem Geschenk macht, das die böse Wirkung hat, von den 24 dümmeren (oder gezwungenen) EU-Mitgliedstaaten belastet zu werden, um alles mitzumachen.

Wie wir in der Zerstörung Europas näher erläutert haben, , würde dieser komplizierte Vorstoß für Plan B (jetzt als 90-Milliarden-Geschenk) zu einer totalen Transformation der EU in einen einzigen Superstaat unter einer einzigen Regierungsführung führen, nicht mehr eine vertragsbasierte Wirtschaftsunion freiwilliger Mitgliedstaaten. Die Sturheit der Slowakei und Ungarns provozierte von der Leyen, erneut zu drohen, den Mitgliedstaaten ihr Vetorecht zu entziehen. Die am häufigsten diskutierte Methode ist durch QMV – Qualified Majority Voting. QMV würde das „Problem“ unter „gegenwärtigem Vertrag“ (wenn liberal interpretiert) lösen, das einstimmigkeitsbasierte Entscheidungsfindung in Bereichen wie Außenpolitik und Steuern erfordert, die eher zu Vetos und Stillstand neigen.

Aber dies wird zu erheblichen politischen Auswirkungen in der gesamten EU führen, die euroskeptischen Bewegungen anheizen und die Regierungen in mehreren EU-Staaten zum Zusammenbruch bringen. Es kann durchaus zu einem umfassenden Referendum über die Bedeutung und den Charakter der EU selbst führen. Wenn die Europäische Union über zwei Jahre ein € 90 Milliarden-Paket in die Ukraine trompetet, sieht es nicht wirklich so aus, als würde Brüssel wirklich das Sagen haben. Betrachten Sie den tatsächlichen Plan B und wie er steuerlich sinnvoll war. Als unionsweit vergemeinschaftete Schuldverpflichtung war die Einheit der EU selbst als Garantiefaktor unerlässlich.

Die Struktur des €90-Milliarden-Deals schafft eine subtile, aber kritische Zweideutigkeit, die unter normalen Bedingungen die Anleger betroffen machen sollte. Unter den Bedingungen dieses Abkommens sind TA’d im Dezember, Ungarn, die Slowakei und Tschechien, von der direkten Haftung abgeschirmt, aber die Anleihen werden immer noch unter dem Banner der EU ausgegeben und die Märkte übernehmen natürlich eine kollektive Unterstützung. Sollten die Anleihen ins Stocken geraten oder das Ausfallrisiko steigen, wird der Druck unweigerlich auf die EU und ihre solventeren Mitglieder fallen, um die Lücke zu füllen, was zu einer impliziten Haftung führt, die niemanden vollständig abschirmt, nicht einmal die primären Finanzunternehmen der City of London, die dies alles unterstützen.

Der Krieg der Stadt London

Sind dies die gleichen Entitäten hinter Boris Johnson, als er Selenskyj aufforderte, sich aus dem von der Türkei vermittelten Vereinbarung zurückzuziehen, die den Konflikt kurz nach seinem Ausbruch beendet hätte? Hinter den Kulissen sind die Finanzriesen der City of London wie HSBC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan und Barclays scheinen die Architekten zu sein. Sie sind diejenigen, die in der Vergangenheit das größte Interesse daran haben, die Anleihen zu unterschreiben, auch einen Teil en masse zu kaufen und den Rest über ihr Primary Dealer Network zu verteilen. So viel zeigt das komplizierte Verhältnis zwischen dem westlichen Finanzkapitalismus und ihrer Unterstützung des nationalsozialistischen Regimes in Kiew. Das Arrangement stellt sicher, dass die EU zu einer Melodie tanzt, die nicht von den Mitgliedstaaten, sondern von der City of London festgelegt wurde. Dies nährt die Interessen der in London ansässigen Finanziers, die seit dem ersten Tag hinter diesem Krieg stehen und es sich nicht leisten können, etwas anderes zu tun, als ihr Schema zu begrünen und mit ihrem versunkenen, von Trugschluss verursachten Wahnsinn fortzufahren.

Von Anfang an war diese €90-Milliarden-Regierung weniger eine politische Initiative als eine Finanzoperation. Die Europäische Kommission gibt die Anleihen aus, aber die Underwriter (hauptsächlich in London ansässige Banken) kontrollieren die Platzierung und Preisgestaltung. Sie zielen darauf ab, vom Verkauf von hochvolumigen Staatsschulden zu profitieren, die EU-Politik gegenüber Russland und der Ukraine voranzutreiben, während sie ein kriegerisches geopolitisches Umfeld aufrechterhalten, das die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen aufrechterhält, in Form der Weigerung, ein Ende des Konflikts in Übereinstimmung mit dem realistischen und historischen Diktum auszuhandeln, das die Sieger (in unserem Fall Russland) die Bedingungen des Friedens bestimmen. Sobald endlich zugegeben wird, dass keiner der ehemaligen Ukraine jemals nach Kiew zurückkehren wird, ist der Gig vorbei. Diese Art von Wasserscheide an sich würde die Ukraine-Kriegs-Blase der EU explodieren lassen.

Quelle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_25_2735/IP_25_2735_EN.pdf?

HSBC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan und Barclays, alle mit bedeutenden Londoner Niederlassungen, fungierten als gemeinsame leitende Manager für EU-Konsortialanleihen im Zusammenhang mit der damals beispiellosen NextGenerationEU, die wir hier auch ihren Krieg in der Ukraine und den Fall des €90-Milliarden-Programms sehen können, basieren vollständig auf dem oben genannten Modell und Präzedenzfall. Diese Banken sind Anreize, den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu verlängern: Die anhaltende Instabilität sorgt für eine nachhaltige Nachfrage nach Anleihen, Derivaten und Beratungsdienstleistungen. Aber natürlich ist es tiefer, wie wir erklärt haben: Die politischen Institutionen der EU sind bloße Vermittler, die Legitimität bieten, während die Akteure der City of London Gewinne erzielen und auch die europäischen Märkte aufweichen, was dies auch zu einem geopolitischen Spiel macht, bei dem das Vereinigte Königreich mit Bosheit gegenüber den EU-Mitgliedstaaten und ihren Bürgern handelt, wenn auch in offensichtlicher Absprache mit der EU-Kommission und der „Eureakratie“ insgesamt.

Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Berechnung. Die EU muss vereint erscheinen, die Ukraine muss finanziert erscheinen, und die City of London sorgt dafür, dass die Maschinerie von Krieg und Schulden weitergeht. In der Zwischenzeit spielt diese Strategie dazu, die EU durch eine vergebliche Konfrontation mit Russland zu schleifen, während sie versucht, durchzuhalten, bis eine zukünftige US-Regierung, ob Demokrat oder Neokonservative, Anfang 2029 ihr Amt antritt. Die US-Finanzierung kehrt zurück und ein weiterer großer Vorstoß gegen Russland. Die Briten unterstützen diesen Krieg nicht nur, um EU-Anleihen zu verkaufen, sondern auch, um von der Eroberung des gesamten industriellen, landwirtschaftlichen und mineralischen Reichtums der Ukraine zu profitieren – insbesondere von Mineralien. Die Ukraine hält etwa 12 bis 22 Billionen € an Mineralien, und während die EU wirklich alle derer braucht, die derzeit in den Teilen der ehemaligen Ukraine sind, die sich Russland angeschlossen haben, können sie auch kein Kriegsergebnis riskieren, bei dem eine politische Regelung eine russlandfreundliche Regierung in Kiew an die Macht bringt und Moskau tatsächlich zum Vermittler für den Zugang Europas zu allen Vermögenswerten der Ukraine macht.

Plan B: Ehrgeiz ohne Ausführung

Der ursprüngliche Plan B, der nach dem Zusammenbruch des eingefrorenen russischen Vermögensspiels konzipiert wurde, war kühn, da Brüssel die vollständig vergemeinschafteten EU-Schulden begeben und alle Mitgliedstaaten kollektiv haftbar machen sollte. Die EU war gezwungen, das vollständig vergemeinschaftete Schuldenmodell aufzugeben und sich stattdessen mit einer Struktur zufrieden zu geben, die es abweichenden Mitgliedstaaten ermöglicht, sich von der direkten Verpflichtung abzumelden.

Brüssel weiß jetzt, dass es die Vergemeinschaftung nicht einschwingen kann, ohne die EU selbst zu zünden. Das ist wirklich ein Hühnerspiel, das es verloren hat. Jeder zukünftige Versuch einer zentralisierten EU-Schuldenemission trägt jetzt die Erinnerung an diesen Rückzug, und jeder abweichende Staat weiß, dass die Kommission zuerst blinzeln wird. Vollständige Vergemeinschaftung, wenn sie erfolgreich wäre (gegenseitig) € 140–165 Milliarden erwirtschaftet hätte; der Kompromiss liefert € 90 Milliarden, kaum zwei Drittel der beabsichtigten Summe. Und angesichts der steigenden Energiekosten werden diese € 90 Milliarden nicht annähernd so lange dauern oder sich überall erstrecken, wie es beabsichtigt war, als das Grundstück 2025 geschlüpft war. Brüssel behält die Sprache des Sieges, während die Ukraine ohnehin erbärmlich unterfinanziert vorgeht, an die wir uns nun wenden werden.

€90 Milliarden im Rahmen des ukrainischen Haushalts

Die Optik eines EU-Beitrags von € 90 Milliarden verdunkelt die finanzielle Realität vor Ort in Kiew, da der US-Staatshaushalt 2025 3,94 Billionen (€ 77 Milliarden) an Ausgaben gegen Einnahmen von 2,34 Billionen UAH (€ 46 Milliarden) prognostizierte und ein massives Defizit hinterließ. Die Schätzungen für das Vorjahr 2026 erwarten 4,8 Billionen UAH (€ 92–94 Milliarden) an Ausgaben und 2,8 Billionen UAH (€53–56 Mrd.) an Einnahmen, was ein Defizit von fast 18 % des BIP verursacht.

In den zwei Jahren, in denen uns gesagt wird, dass diese Anleihe abgedeckt werden muss, beträgt der Beitrag der EU von € 90 Milliarden durchschnittlich € 45 Milliarden pro Jahr, etwa die Hälfte dessen, was benötigt wird, um die gesamte Finanzierungslücke der Ukraine zu füllen. Der Rest muss vom IWF, den USA und anderen internationalen Geldgebern kommen. Was nicht heißt, dass die USA oder andere Spender sich materialisieren werden. Die USA ihrerseits waren ziemlich klar, dass sie aus dem Spiel sind und glücklich sind, stattdessen die wenigen Waffen an Europa zu verkaufen, die sie sich in Wirklichkeit schlecht leisten können. Der Konflikt im Iran ist ein sehr bequemer Grund, um den Umsatz zu reduzieren.

Von der Leyens Kommission präsentiert das €90-Milliarden-Paket als Triumph, aber die Wahrheit ist, dass die EU die Autorität über widerwillige Mitgliedsstaaten nicht durchgesetzt hat; sie gab die Macht ab, um rechtliche und politische Krisen zu vermeiden. Die City of London-Banken erreichten ihr Ziel: eine massive, profitable Anleiheemissionen unter dem Deckmantel der Unterstützung von Kriegszeiten, während sie immer wieder Investitionen begrünten, die wahrscheinlich für immer verloren sind. Das ist die EU: Ehrgeiz als Handeln angepriesen, Kompromisse, die als Erfolg gewaschen werden. Das €90-Milliarden-Paket mag für Uninformierte als Sieg erscheinen, aber die Realität ist klar: Die EU gab die Kontrolle weiter an Finanziers und externe Akteure ab und ließ die Ukraine unzureichend finanziert und völlig auf ein Patchwork von Geldgebern angewiesen, um zu überleben. Es ist wahrscheinlich, dass sie 2027 wieder auf fast € 200 Milliarden drängen werden, da sich die derzeitigen Fonds nicht ausdehnen werden und die Inflationskrise gerade erst beginnt. Der Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten und der EG könnte die gesamte Union an die Grenze drängen.

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